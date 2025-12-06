C'est au tour de Paramount+ de présenter sa programmation pour le mois de décembre 2025. De grosses nouveautés arrivent, en particulier du côté des séries.

Après Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ et HBO Max, c'est au tour de Paramount+ de faire le point pour le dernier mois de l'année 2025. Son offre SVOD, notamment incluse dans les abonnements à MyCanal, va accueillir plusieurs nouveautés courant décembre. Dans le lot, on notera plusieurs grosses séries, ainsi que quelques films qui pourront valoir le détour.

Les nouveaux films de Paramount+ de décembre 2025

Côté films, Paramount+ a donc plusieurs nouveautés à proposer pour le mois de décembre 2025, avec un premier film déjà disponible depuis le 1er décembre : The Astronaut. Le prochain film à venir sur la plateforme arrive le 12 décembre et s'intitule l'Ultime Round. Le 15 décembre, ce sont pas moins de quatre films qui débarquent, avec Bloody Christmas, Virgin Suicides, mais surtout Lost in Translation et la célèbre comédie Didier avec Alain Chabat dans le rôle du chien éponyme.

Le programme des films de Paramount+ se poursuit ensuite le 20 décembre 2025 avec The Arctic Convoy et se conclut le 31 décembre par Jusqu'à la garde. Vous pouvez voir tout cela via le calendrier détaillé ci-dessous :

1/12 The Astronaut

12/12 L'Ultime Round

15/12 Bloody Christmas Didier Lost in Translation Virgin Suicides

20/12 The Arctic Convoy

31/12 Jusqu'à la garde



Les nouvelles séries de décembre 2025

Place ensuite aux nouvelles séries à venir sur Paramount+ dans le courant de décembre 225, avec sur ce plan plusieurs grosses nouveautés. Disponibles depuis le 2 et 5 décembre, on a déjà la saison de Geordie Stories, ainsi que des épisodes spéciaux pour Transformers Earthspark. Le 9 décembre arrive ensuite la saison 12 de Teen Mom UK, suivie le 12 décembre par la saison 2 des Légendes des Tortues Ninja, pour retrouver ce cher quatuor qu'est l'équipe de Leonardo, Michelangelo, Raphael et Donatello.

Le 14 décembre 2025 arrive ensuite sur Paramount+ la saison 3 de Yellowjackets, qui était alors disponible uniquement en passant via le plan Showtime, mais qui se laisse donc enfin découvrir pour tous les abonnés à la plateforme de base. Le programme des séries de Paramount+ se conclut enfin par l'arrivée le 18 décembre de la saison 3A de Dora. Vous pouvez une fois encore retrouver le calendrier complet des sorties séries de la plateforme ci-dessous :

2/12 Geordie Stories : Nathan & Dad - Saison 1

5/12 Transformers: Earthspark - Épisodes Spéciaux

9/12 Teen Mom UK - Saison 12

12/12 Légendes des Tortues Ninja - Saison 2

14/12 Yellowjackets - Saison 3

18/12 Dora - Saison 3A



Source : Paramount+