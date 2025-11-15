Paralives, l'un des plus grands concurrents des Sims 4, si ce n'est LE plus grand à venir, vient d'annoncer une très mauvaise nouvelle. Alors que le jeu est hyper attendu et qu'il y a toujours une place à prendre aux côtés des Sims et de inZoi, le studio a publié un communiqué qui va décevoir les joueurs impatients.

Paralives a une mauvaise nouvelle, mais aussi une bonne

Annoncé il y a de ça un petit moment déjà, Paralives a vendu du rêve aux fans de sims-like. Avec sa direction artistique atypique et ses nombreuses promesses, Paralives promet déjà d'être un sérieux concurrent des Sims qui ont un peu le monopole du genre depuis de nombreuses années.

Alors que le jeu était attendu pour le 8 décembre 2025, la date de sortie de Paralives vient d'être repoussée. On ne parle pas d'un petit report de quelques semaines, mais bel et bien d'un décalage important de plusieurs mois. Le but étant de laisser le temps à l'équipe de peaufiner son poulain. C'est ce qui est expliqué dans un long communiqué sur les réseaux sociaux. Soucieux d'offrir « le meilleur jeu possible », il a été pris la « décision difficile » de repousser la sortie de Paralives au 25 mai 2026.

Pour rappel, le jeu est développé par une petite équipe. Les développeurs préfèrent prendre le temps de bien faire les choses que de se précipiter. Conscients que la nouvelle risque de décevoir les fans, le studio prévoit un petit quelque chose pour les faire patienter. Paralives nous donc donne rendez-vous le mardi 25 novembre 2025 pour nous présenter pas moins de 45 minutes de gameplay. L'occasion de voir où en est le développement et les surprises qui nous attendent pour 2026.

source : Paralives officiel via X.com