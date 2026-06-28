L’étau se resserre de plus en plus pour Les Sims 4, qui voit la concurrence exploser tandis que Paralives vient officiellement de franchir la barre du million de ventes.

Depuis plus de vingt-cinq ans maintenant, Electronic Arts détient un véritable monopole sur le genre de la simulation de vie avec Les Sims. Mais depuis quelques mois, l’éditeur américain se retrouve confronté à une concurrence de plus en plus féroce sur le marché. Cela a commencé avec inZOI, disponible en accès anticipé depuis le 28 mars 2025 ; avant de se poursuivre avec Paralives, lui aussi lancé en accès anticipé le 25 mai dernier. Et au vu des chiffres partagés par les créateurs de ce dernier, il est clair que Les Sims 4 n’ont qu’à bien se tenir.

Paralives franchit la barre du million d’exemplaires vendus

En effet, un mois seulement après le lancement du jeu, Paralives Studio annonce avoir écoulé plus d’un million de copies pour le jeu, confirmant ainsi le succès de ce nouveau simulateur de vie auprès de la communauté PC. Et même si cela traduit un sacré ralentissement dans les chiffres de vente, Paralives ayant atteint les 900 000 exemplaires vendus en l’espace de deux semaines, cela signifie tout de même que plus de 100 000 joueurs supplémentaires ont décidé de rejoindre l’aventure dans les quinze jours qui viennent de s’écouler. Ce qui n’est pas rien.

Et quand on sait que le studio visait à l’origine « 100 000 [ventes] pour être confortable quelques années en tant qu’équipe », cela en dit plus que long sur le succès du titre. Un titre qui, soit dit en passant, a déjà rapporté plus de 30 millions de dollars à Paralives Studio via Steam, et compte désormais près de 80 000 joueurs quotidiens. De quoi en faire une belle victoire pour la compagnie, donc, qui ne manque pas de rappeler pour l’occasion que tout cela n’aurait jamais été possible sans le support de la communauté, qui a contribué à financer le jeu via Patreon.

Bien sûr, l’aventure ne fait toutefois que commencer pour ce nouveau concurrent aux Sims 4, qui a encore une longue route devant lui. « Il est prévu que le jeu reste en accès anticipé pendant quelques années, tandis que de nouvelles fonctionnalités et contenus seront ajoutés gratuitement », précisent les créateurs de Paralives. Avant d’insister sur le fait que contrairement au jeu de Maxis, celui-ci « n’aura jamais de DLC payants, mais uniquement des extensions gratuites ». Voilà qui promet déjà un bel avenir au titre, disponible en exclusivité sur Steam.

Source : Paralives Studio