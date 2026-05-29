C’est que la concurrence commence doucement à s’accumuler pour Electronic Arts. Alors que Les Sims 4 continue régulièrement d’être mis à jour par l’éditeur bientôt douze ans après sa sortie, de nouvelles alternatives ne cessent de voir le jour en parallèle. Cela a commencé avec inZOI en 2025, et continue aujourd’hui avec Paralives, un nouveau simulateur de vie qui rencontre déjà un joli succès auprès des joueurs. Mais il faut dire aussi que ses créateurs ne manquent pas d’arguments pour faire plaisir à la communauté grandissante du jeu.

Oui, Paralives autorise bien la création de mods NSFW

En effet, alors que le titre a déjà dépassé les 250 000 copies vendues sur Steam en l’espace de huit heures seulement, Paralives Studio n’hésite pas à s’exprimer sur l’avenir du projet, en témoigne par exemple la feuille de route dévoilée en fin de semaine dernière. Une feuille de route qui, à la grande surprise des joueurs, promet déjà d’introduire une fonctionnalité réclamée par les fans des Sims 4 depuis dix ans. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque les créateurs de Paralives comptent bien satisfaire le maximum des demandes des fans.

Ainsi, outre la confirmation que ce nouveau simulateur de vie ne reposera pas sur le même modèle économique que Les Sims 4, qui multiplie les extensions payantes dans la pure tradition de la franchise, les développeurs ont également assuré que les amateurs de modding disposeront d’une grande liberté dans la nature des contenus qu’ils peuvent créer. Comprenez par là que si certains joueurs de Paralives souhaitent mettre en place des mods NSFW à l’avenir, le studio ne s’y opposera pas. À condition, bien sûr, que tout soit fait dans les règles.

« En ce qui concerne les contenus pour adultes sur le Steam Workshop, tant qu’ils respectent les directives de Steam relatives aux contenus mis en ligne par les utilisateurs et qu’ils sont étiquetés comme tels, il n’y a aucun problème », a ainsi confirmé Charlotte Gonzalez Legendre, testeuse QA sur Paralives, lors d’une session de questions-réponses organisée sur Reddit. « Par contre, nous ne modérons les mods qu’au sein du Steam Workshop », précise-t-elle. « Donc tout ce qui se trouve en dehors de cette plateforme ne relève pas de notre juridiction ».

Un nouveau terrain de jeu pour les moddeurs ?

Voilà qui devrait faire plaisir aux joueurs de Paralives. Car sans que cela ne paraisse, les mods peuvent être amenés à devenir un véritable argument de jeu pour la communauté d’un titre, qui prend parfois même plus de plaisir à jouer dans ces conditions qu’avec la version d'origine. Il suffit de voir l’investissement des fans des Sims 4 en la matière pour s’en rendre compte. De fait, il ne serait donc pas très surprenant de voir Paralives suivre la même voie sur le long terme, surtout si les joueurs peuvent compter sur le soutien du studio à ce sujet.

En sachant, bien sûr, que les mods ne se limiteront évidemment pas à du contenu NSFW. Est-ce qu’un équivalent au fameux WickedWhims des Sims 4 finira par voir le jour tôt ou tard ? Sans aucun doute. Mais il est certain que la communauté de Paralives trouvera également de nombreuses façons originales, inattendues et totalement SFW d’enrichir l’expérience de jeu grâce à des mods. Que ce soit en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires au titre, ou en y intégrant davantage de contenus entre deux mises à jour officielles.

Source : Paralives Studio