Le prometteur Paralives s'apprête à rivaliser avec Les Sims 4, leader sur le secteur des simulations de vie. Seulement, pourrez-vous y jouer dans de bonnes conditions ?

Depuis son annonce, Paralives attise la curiosité des amateurs d'expériences comme Les Sims ou inZOI. Il faut dire que le jeu promet de souffler un vent de fraîcheur sur les simulations de vie avec une approche plus libre et légère, dans un style esthétique pastel qui ne diminuera en rien le réalisme des interactions de ses personnages. Pour autant, afin de se lancer dans le cœur de l'aventure, encore faut-il avoir l'ordinateur adapté pour faire tourner le jeu.

Quelle configuration pour jouer à Paralives sur PC et Mac ?

Déjà que Les Sims est une licence qui nécessite d'avoir un peu de puissance pour le faire fonctionner sans problème, inZOI a repoussé les performances depuis son lancement. Cependant, pas de panique. Paralives, le futur concurrent sur la scène des simulation de vie, se veut une expérience accessible au plus grand nombre, sans besoin d'une carte graphique ou d'un processeur dernier cri pour s'apprécier à sa juste valeur.

Sur PC, l'équipe recommande au minimum un processeur Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5. Comptez si possible 12 Go de mémoire vive pour éviter que ça bloque. En plus, une carte graphique GTX 1060 ou RX 6600 XT suffira pour profiter de Paralives dans de bonnes conditions. Toutefois, si vous désirez une expérience plus fluide et stable, avec des graphismes plus fins, 16 Go de RAM serait un vrai confort, de même qu'une carte RTX 2060 ou RX 7600 XT.

Sur Mac, la bonne nouvelle est que Paralives exploitera les puces Apple Silicon. À ce titre, le jeu devrait tourner sans souci sur des ordinateurs équipés d'une puce M2. La M1 sera aussi prise en charge, mais vous risquez de rencontrer quelques problèmes de performances. Le meilleur combo sera donc le processeur M3, là aussi avec 16 Go de mémoire vive.

Enfin, pensez bien que si vous rencontrez des soucis de performance sur Paralives, vous aurez la possibilité de réduire la résolution dans les options graphiques du jeu. De manière générale, vous n'aurez pas besoin d'un PC de compétition pour faire tourner correctement le futur rival des Sims 4. L'équipe du développeur Alex Massé promet une optimisation accessible même sur des configurations moyennes. Vous pourrez en avoir un aperçu prochainement puisque l'early access est toujours prévu pour 2025.

© Paralives Studio / Alex Massé and team.