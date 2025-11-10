À l’approche de la sortie en accès anticipé de Paralives, le studio canadien indépendant derrière le jeu tient à mettre les choses au clair avec la communauté des Sims et les amateurs d’expériences cosy.

Rares sont les jeux capables de rivaliser avec Les Sims. Depuis vingt ans, la franchise de simulation d’Electronic Arts domine le genre, et les tentatives de concurrence se sont souvent heurtées à cette hégémonie. Paradox a ainsi abandonné son projet en cours de route, tandis que inZOI, présenté comme le « tueur de Sims », a souffert d’une sortie trop prématurée pour convaincre et peine à faire revenir les joueurs. Tous les regards se tournent désormais vers un nouveau challenger venu du Canada : Paralives. Prévu en accès anticipé sur Steam le 8 décembre, le titre promet une approche plus intimiste et il remet les pendules à l’heure avant le grand rendez-vous.

Paralives fait le point à un mois de sa sortie

inZOI l’a appris à ses dépens : toutes les communautés ne comprennent pas nécessairement ce qu’implique un accès anticipé. L’équipe de développement menée par le créateur canadien Alex Massé entend éviter les mêmes écueils. A un mois de la sortie de Paralives, le studio a dévoilé une première feuille de route détaillant les fonctionnalités disponibles au lancement, tout en rappelant que le jeu ne sera pas encore complet. « L’accès anticipé permet aux joueurs de tester le jeu avant qu’il ne soit complet, afin de nous aider à le façonner », souligne le studio. Que les amateurs se rassurent, contrairement à l’autre concurrent majeur des Sims 4, Paralives proposera de nombreuses fonctionnalités vitales pour la genre dès son lancement, même si certaines devront attendre des mises à jour ultérieures.

Dès le début de l’accès anticipé, les joueurs pourront ainsi gérer les besoins, désirs, objectifs et carrières de leurs personnages, interagir socialement et en groupe, nouer des amitiés ou trouver l’amour. Certaines fonctionnalités emblématiques des simulateurs de vie, comme l'organisation de mariages, anniversaires ou événements communautaires, seront en revanche intégrées dans un second temps. Le studio de Paralives prévient que la ville virtuelle, encore en construction, pourrait paraître un peu vide à ses débuts, limitée à quelques boutiques et objets à collectionner, mais qu’elle s’étoffera progressivement.

Ce qu'il y aura ou non par rapport aux Sims 4

Côté création, Paralives mise sur un outil de personnalisation complet, le Paramaker, inspiré du « Créer un Sim » d’EA. Si certaines coiffures ou vêtements manquent encore à l’appel, le jeu proposera dès le départ une vaste sélection de meubles et d’objets en mode construction. Les joueurs pourront évidemment façonner et aménager librement leurs intérieurs, d’autant que les mods seront activés dès le premier jour. L’ouverture dès le lancement du contenu communautaire devrait permettre de rapidement enrichir l’expérience, à l’image de ce que connaît Les Sims 4 grâce à sa scène de modding très active.

Le studio précise toutefois que certaines fonctionnalités plus ambitieuses, comme les piscines, sous-sols, outils de toiture, ou escaliers modulables, arriveront eux aussi après la sortie. Sur les deux années à venir, Paralives compte élargir son contenu avec l’ajout de voitures, d’animaux de compagnie et de mécaniques de parentalité approfondies. Rappelons toutefois que malgré ses moyens plus limités comparés à inZOI ou Les Sims, le jeu indépendant adoptera un modèle économique transparent. Toutes les futures mises à jour et extensions seront gratuites, et le jeu coûtera 39.99 dollars lors de sa période d’accès anticipé. Voici un aperçu de la feuille de route de Paralives

Fonctionnalités disponibles au lancement de Paralives

Mode vie

Ville en monde ouvert

Cycle jour/nuit

Travail

Progression de carrière

Traits de personnalité

Émotions

Désirs

Compétences

Besoins

Interactions sociales

Développement des relations

Sélection multiple de personnages et actions en groupe

Système de cuisine

Incendies domestiques

Factures

Avoir des enfants

Vieillissement et mort

Autonomie des personnages

Boutiques et restaurants

Musée et collections

Outils de modding

Mode Construction

Roue chromatique pour tout

Outils flexibles de placement des murs (courbés et à n’importe quel angle

Grille optionnelle pour le placement des murs

Plateformes à niveaux multiples

Construction sur plusieurs étages

Déplacement des murs existants

Redimensionnement des objets

Placement des escaliers et toits

Clôtures

Créateur de personnages (Paramaker)

Roue chromatique pour tout

Curseurs pour la taille

Curseurs pour le corps et visage

Outil de placement des tatouages

Superposition et mélange des hauts (t-shirt avec veste)

Asymétrie (couleur des yeux, chaussettes, etc.)

Système de génétique

Fonctionnalités disponibles pendant l'early access de Paralives

Mode vie

Calendrier

Arbre généalogique

Chiens, chats et chevaux

Voitures et vélos

Bateaux et péniches

Natation

Progression de l’histoire pour les PNJ

Jardinage et pêche

Organisation d’événements sociaux (fêtes, mariages)

Outils pour éditer et créer des villes

Plus de traits de personnalité, désirs, émotions, emplois, etc.

Mode Construction

Outils avancés pour les toits

Outils avancés pour les escaliers

Placement de fenêtres et portes sur murs courbés

Outils pour sous-sols

Piscines

Plus de meubles et objets

Créateur de personnages (Paramaker)