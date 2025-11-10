À l’approche de la sortie en accès anticipé de Paralives, le studio canadien indépendant derrière le jeu tient à mettre les choses au clair avec la communauté des Sims et les amateurs d’expériences cosy.
Rares sont les jeux capables de rivaliser avec Les Sims. Depuis vingt ans, la franchise de simulation d’Electronic Arts domine le genre, et les tentatives de concurrence se sont souvent heurtées à cette hégémonie. Paradox a ainsi abandonné son projet en cours de route, tandis que inZOI, présenté comme le « tueur de Sims », a souffert d’une sortie trop prématurée pour convaincre et peine à faire revenir les joueurs. Tous les regards se tournent désormais vers un nouveau challenger venu du Canada : Paralives. Prévu en accès anticipé sur Steam le 8 décembre, le titre promet une approche plus intimiste et il remet les pendules à l’heure avant le grand rendez-vous.
Paralives fait le point à un mois de sa sortie
inZOI l’a appris à ses dépens : toutes les communautés ne comprennent pas nécessairement ce qu’implique un accès anticipé. L’équipe de développement menée par le créateur canadien Alex Massé entend éviter les mêmes écueils. A un mois de la sortie de Paralives, le studio a dévoilé une première feuille de route détaillant les fonctionnalités disponibles au lancement, tout en rappelant que le jeu ne sera pas encore complet. « L’accès anticipé permet aux joueurs de tester le jeu avant qu’il ne soit complet, afin de nous aider à le façonner », souligne le studio. Que les amateurs se rassurent, contrairement à l’autre concurrent majeur des Sims 4, Paralives proposera de nombreuses fonctionnalités vitales pour la genre dès son lancement, même si certaines devront attendre des mises à jour ultérieures.
Dès le début de l’accès anticipé, les joueurs pourront ainsi gérer les besoins, désirs, objectifs et carrières de leurs personnages, interagir socialement et en groupe, nouer des amitiés ou trouver l’amour. Certaines fonctionnalités emblématiques des simulateurs de vie, comme l'organisation de mariages, anniversaires ou événements communautaires, seront en revanche intégrées dans un second temps. Le studio de Paralives prévient que la ville virtuelle, encore en construction, pourrait paraître un peu vide à ses débuts, limitée à quelques boutiques et objets à collectionner, mais qu’elle s’étoffera progressivement.
Ce qu'il y aura ou non par rapport aux Sims 4
Côté création, Paralives mise sur un outil de personnalisation complet, le Paramaker, inspiré du « Créer un Sim » d’EA. Si certaines coiffures ou vêtements manquent encore à l’appel, le jeu proposera dès le départ une vaste sélection de meubles et d’objets en mode construction. Les joueurs pourront évidemment façonner et aménager librement leurs intérieurs, d’autant que les mods seront activés dès le premier jour. L’ouverture dès le lancement du contenu communautaire devrait permettre de rapidement enrichir l’expérience, à l’image de ce que connaît Les Sims 4 grâce à sa scène de modding très active.
Le studio précise toutefois que certaines fonctionnalités plus ambitieuses, comme les piscines, sous-sols, outils de toiture, ou escaliers modulables, arriveront eux aussi après la sortie. Sur les deux années à venir, Paralives compte élargir son contenu avec l’ajout de voitures, d’animaux de compagnie et de mécaniques de parentalité approfondies. Rappelons toutefois que malgré ses moyens plus limités comparés à inZOI ou Les Sims, le jeu indépendant adoptera un modèle économique transparent. Toutes les futures mises à jour et extensions seront gratuites, et le jeu coûtera 39.99 dollars lors de sa période d’accès anticipé. Voici un aperçu de la feuille de route de Paralives
Fonctionnalités disponibles au lancement de Paralives
Mode vie
- Ville en monde ouvert
- Cycle jour/nuit
- Travail
- Progression de carrière
- Traits de personnalité
- Émotions
- Désirs
- Compétences
- Besoins
- Interactions sociales
- Développement des relations
- Sélection multiple de personnages et actions en groupe
- Système de cuisine
- Incendies domestiques
- Factures
- Avoir des enfants
- Vieillissement et mort
- Autonomie des personnages
- Boutiques et restaurants
- Musée et collections
- Outils de modding
Mode Construction
- Roue chromatique pour tout
- Outils flexibles de placement des murs (courbés et à n’importe quel angle
- Grille optionnelle pour le placement des murs
- Plateformes à niveaux multiples
- Construction sur plusieurs étages
- Déplacement des murs existants
- Redimensionnement des objets
- Placement des escaliers et toits
- Clôtures
Créateur de personnages (Paramaker)
- Roue chromatique pour tout
- Curseurs pour la taille
- Curseurs pour le corps et visage
- Outil de placement des tatouages
- Superposition et mélange des hauts (t-shirt avec veste)
- Asymétrie (couleur des yeux, chaussettes, etc.)
- Système de génétique
Fonctionnalités disponibles pendant l'early access de Paralives
Mode vie
- Calendrier
- Arbre généalogique
- Chiens, chats et chevaux
- Voitures et vélos
- Bateaux et péniches
- Natation
- Progression de l’histoire pour les PNJ
- Jardinage et pêche
- Organisation d’événements sociaux (fêtes, mariages)
- Outils pour éditer et créer des villes
- Plus de traits de personnalité, désirs, émotions, emplois, etc.
Mode Construction
- Outils avancés pour les toits
- Outils avancés pour les escaliers
- Placement de fenêtres et portes sur murs courbés
- Outils pour sous-sols
- Piscines
- Plus de meubles et objets
Créateur de personnages (Paramaker)
- Création et gestion de plusieurs tenues
- Création d’animaux de compagnie dans le Paramaker
- Modification de la génétique d’un personnage avec outils avancés
- Plus de tenues, coiffures et accessoires