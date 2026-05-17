Paralives s’annonce comme une alternative plus modeste et cosy aux Sims 4. A l’approche de sa sortie en accès anticipé, le studio canadien fait le point.
Depuis maintenant 10 ans, Les Sims 4 règne en maître incontesté dans le petit monde, très fermé, de la simulation de vie. Un monopole qu’EA conserve encore confortablement, malgré plusieurs tentatives avortées pour venir contester la licence, qui a pratiquement défini le genre à elle seule. Entre Life by You de Paradox, abandonné avant même sa sortie en accès anticipé, et les ambitions d’anciens de Firaxis noyées dans l’eau avant même leur révélation officielle, peu de concurrents ont survécu jusqu’à la ligne de départ. Il ne reste aujourd'hui que deux véritables prétendants. inZOI, arrive prématurément en accès anticipé, mais qui continue de s’étoffer au gré de mises à jour. Puis Paralives, un alternative plus modeste aux Sims 4, suscite malgré tout beaucoup d’attente au sein de la communauté. Le studio canadien les rassurer une dernière fois avant le grand saut, et fait le point sur tout ce qu'il faut savoir sur son accès anticipé.
Pas de retard pour Paralives, quelles fonctionnalités au lancement ?
Plus de retard possible pour Paralives. Le Sims-like indépendant développé par le petit studio canadien a une nouvelle fois confirmé sa sortie en accès anticipé pour le 25 mai 2026 sur Steam. L'occasion pour l'équipe de refaire un point complet sur le contenu qui sera disponible dès ce premier lancement, mais aussi sur tout ce qui arrivera plus tard au fil des mises à jour gratuites. Car si Paralives promet déjà une alternative particulièrement séduisante aux Sims, certains éléments très attendus manqueront encore à l'appel au démarrage. Les animaux, les saisons, les piscines ou encore certains systèmes de progression narrative feront ainsi partie des ajouts prévus après la sortie de l'accès anticipé de ce nouveau petit rival des Sims 4. Une approche prudente assumée par le studio, qui préfère consolider ses bases avant d'enchaîner les fonctionnalités demandées. En attendant le lancement de cette nouvelle tentative de bousculer l'hégémonie des Sims 4, voici donc le grand récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir avant le 25 mai.
Disponible au lancement en accès anticipé
Mode vie
- Ville en monde ouvert
- Travail & Progression de carrière
- Traits de personnalité, Émotions, Désirs, Compétences, Besoins
- Développement des relations
- Vieillissement et mort
- Avoir des enfants
- Autonomie des personnages
- Actions de tout faire en groupe
- Boutiques et restaurants
- Système de cuisine dans Paralives
- Incendies domestiques, Factures
- Outils de modding
Mode Construction
- Roue chromatique pour tout
- Outils flexibles de placement des murs (courbés et à n’importe quel angle
- Grille optionnelle pour le placement des murs
- Plateformes à niveaux multiples
- Construction sur plusieurs étages
- Déplacement des murs existants dans Paralives
- Redimensionnement des objets
- Placement des escaliers et toits
- Clôtures
Paramaker (créateur de personnages)
- Roue chromatique pour tout
- Curseurs pour la taille
- Curseurs pour le corps et visage
- Outil de placement des tatouages
- Superposition et mélange des hauts (t-shirt avec veste)
- Asymétrie (couleur des yeux, chaussettes, etc.)
- Système de génétique
Disponible après le lancement en accès anticipé de Paralives
Mode vie
- Météo et saisons
- Calendrier & Arbre généalogique
- Chiens, chats et chevaux
- Voitures, vélos, bateaux et péniches
- Natation dans Paralives
- Progression de l’histoire pour les PNJ de Paralives
- Jardinage et pêche
- Organisation d’événements sociaux (fêtes, mariages)
- Outils pour éditer et créer des villes
- Plus de traits de personnalité, désirs, émotions, emplois, etc
Mode Construction
- Outils avancés pour les toits
- Outils avancés pour les escaliers
- Placement de fenêtres et portes sur murs courbés
- Outils pour sous-sols
- Piscines
- Plus de meubles et objets
Paramaker (créateur de personnages de Paralives)
- Création d’animaux de compagnie dans le Paramaker
- Modification de la génétique d’un personnage avec outils avancés
- Plus de tenues, coiffures et accessoires