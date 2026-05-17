Depuis maintenant 10 ans, Les Sims 4 règne en maître incontesté dans le petit monde, très fermé, de la simulation de vie. Un monopole qu’EA conserve encore confortablement, malgré plusieurs tentatives avortées pour venir contester la licence, qui a pratiquement défini le genre à elle seule. Entre Life by You de Paradox, abandonné avant même sa sortie en accès anticipé, et les ambitions d’anciens de Firaxis noyées dans l’eau avant même leur révélation officielle, peu de concurrents ont survécu jusqu’à la ligne de départ. Il ne reste aujourd'hui que deux véritables prétendants. inZOI, arrive prématurément en accès anticipé, mais qui continue de s’étoffer au gré de mises à jour. Puis Paralives, un alternative plus modeste aux Sims 4, suscite malgré tout beaucoup d’attente au sein de la communauté. Le studio canadien les rassurer une dernière fois avant le grand saut, et fait le point sur tout ce qu'il faut savoir sur son accès anticipé.

Pas de retard pour Paralives, quelles fonctionnalités au lancement ?

Plus de retard possible pour Paralives. Le Sims-like indépendant développé par le petit studio canadien a une nouvelle fois confirmé sa sortie en accès anticipé pour le 25 mai 2026 sur Steam. L'occasion pour l'équipe de refaire un point complet sur le contenu qui sera disponible dès ce premier lancement, mais aussi sur tout ce qui arrivera plus tard au fil des mises à jour gratuites. Car si Paralives promet déjà une alternative particulièrement séduisante aux Sims, certains éléments très attendus manqueront encore à l'appel au démarrage. Les animaux, les saisons, les piscines ou encore certains systèmes de progression narrative feront ainsi partie des ajouts prévus après la sortie de l'accès anticipé de ce nouveau petit rival des Sims 4. Une approche prudente assumée par le studio, qui préfère consolider ses bases avant d'enchaîner les fonctionnalités demandées. En attendant le lancement de cette nouvelle tentative de bousculer l'hégémonie des Sims 4, voici donc le grand récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir avant le 25 mai.

Disponible au lancement en accès anticipé

Mode vie

Ville en monde ouvert

Travail & Progression de carrière

Traits de personnalité, Émotions, Désirs, Compétences, Besoins

Développement des relations

Vieillissement et mort

Avoir des enfants

Autonomie des personnages

Actions de tout faire en groupe

Boutiques et restaurants

Système de cuisine dans Paralives

Incendies domestiques, Factures

Outils de modding

Mode Construction

Roue chromatique pour tout

Outils flexibles de placement des murs (courbés et à n’importe quel angle

Grille optionnelle pour le placement des murs

Plateformes à niveaux multiples

Construction sur plusieurs étages

Déplacement des murs existants dans Paralives

Redimensionnement des objets

Placement des escaliers et toits

Clôtures

Paramaker (créateur de personnages)

Roue chromatique pour tout

Curseurs pour la taille

Curseurs pour le corps et visage

Outil de placement des tatouages

Superposition et mélange des hauts (t-shirt avec veste)

Asymétrie (couleur des yeux, chaussettes, etc.)

Système de génétique

Disponible après le lancement en accès anticipé de Paralives

Mode vie

Météo et saisons

Calendrier & Arbre généalogique

Chiens, chats et chevaux

Voitures, vélos, bateaux et péniches

Natation dans Paralives

Progression de l’histoire pour les PNJ de Paralives

Jardinage et pêche

Organisation d’événements sociaux (fêtes, mariages)

Outils pour éditer et créer des villes

Plus de traits de personnalité, désirs, émotions, emplois, etc

Mode Construction

Outils avancés pour les toits

Outils avancés pour les escaliers

Placement de fenêtres et portes sur murs courbés

Outils pour sous-sols

Piscines

Plus de meubles et objets

Paramaker (créateur de personnages de Paralives)

Création d’animaux de compagnie dans le Paramaker

Modification de la génétique d’un personnage avec outils avancés

Plus de tenues, coiffures et accessoires