Après des années d’attente, les amateurs de simulation de vie peuvent enfin découvrir une seconde alternative, autrement plus crédible, aux Sims, maître incontesté du genre depuis deux décennies. Avec Paralives, le studio canadien entend ainsi apporter son propre regard et sa sensibilité à un terrain sur lequel peu de développeurs osent s’aventurer. Et pour cause, ce n’est pas Maxis qui dira le contraire, l’exercice peut être particulièrement casse-gueule en raison de la multitude de possibilités qu’exige le genre et qui provoquent de nombreux bugs, parfois particulièrement difficiles à identifier. Paralives entame donc désormais son chantier avec le déploiement d’une première véritable mise à jour.

Une première mise à jour pour Paralives

Le nouveau jeu de simulation de vie s’offre ainsi sa première véritable mise à jour depuis son lancement en accès anticipé le 25 mai 2026. Le petit studio canadien avait prévenu en amont de la sortie, Paralives aura fatalement des bugs, certains plus problématiques que d’autres. Jeu qui crashe systématiquement à la création d’une famille, des plantages en tout genre, et d’autres soucis, eux, plus amusants… Paralives Studio revendique au total plus de 150 000 bugs remontés par la communauté au cours de cette première semaine. Le studio indique déjà travailler sur l’identification et la résolution des soucis les plus prioritaires. La première mise à jour de Paralives ne corrige évidemment pas tout, mais elle s’attaque déjà à un nombre de bugs en tout genre. Cela passe de l'interface, aux escaliers qui prennent feu en passant par une amélioration de la gestion de la mémoire afin de réduire le nombre de plantages.

Comme souvent au lancement de jeux de ce type, les patch notes de cette première mise à jour de Paralives cachent quelques bugs assez rigolos. Sachez donc que les pompiers feront enfin leur métier en éteignant les feux ou que les Parafolks arrêteront de se mettre tout nu quand l’option aléatoire est choisie. Pour la suite, Paralives Studio s’attaquera en priorité aux problèmes suivants :

Les problèmes qui seront corrigés prochainement

Plantages et freezes Le patch de Paralives devrait réduire les plantages et les blocages Assurez-vous que votre ordinateur ait les la configuration minimale requise indiquée sur notre page Steam.

Saccades en mode Vie Nous allons travailler sur davantage d’optimisations pour réduire ces pics de lags au cours des prochains mois.

Les fichiers de sauvegarde qui ne se chargent pas Nous enquêtons et travaillons sur la résolution de ces soucis. Le patch de Paralives devrait réduire le risque de corruption de sauvegarde.

Mode Construction : widget avancé Si vous déplacez ou pivotez des éléments à l’aide du widget avancé, ceux-ci risquent de ne pas rester à leur place lors du chargement du fichier de sauvegarde ultérieurement. Ce widget est à utiliser avec prudence jusqu’à ce que nous puissions corriger ce problème (aucune fenêtre n'est encore prévue).

Les Parafolks sont bloqués et ne peuvent rien faire Appuyez sur le bouton « Débloquer » dans le menu ESC.

Le feu est dur à maîtriser Quelques améliorations ont été apportées avec le patch, mais utilisez la commande « ExtinguishAllFires » si d’autres problèmes liés au feu persistent.

Les vignettes des Parafolks n’apparaissent pas toujours Nous enquêtons dessus et travaillons sur un correctif.

Plusieurs utilisateurs Mac rencontrent des difficultés avec les clics et la rotation de la caméra. Nous allons travailler sur ce problème. Pendant ce temps, jouer avec une souris plutôt qu'avec le trackpad peut grandement aider.



Source : Paralives Studio