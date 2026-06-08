Après 20 ans de quasi-monopole, la concurrence commence doucement à s’installer pour Les Sims. Si inZOI n’a pas rencontré le succès escompté, Paralives s’impose déjà comme une alternative solide. Près de trois semaines après son lancement en accès anticipé, le jeu cosy a déjà fédéré une petite communauté attentive à la moindre mise à jour. Le studio a en effet déjà dévoilé une première ébauche de sa feuille de route, détaillant les prochaines nouveautés prioritaires, sans date de déploiement. En attendant, Paralives continue son grand chantier visant à améliorer le jeu à coups de patch. Une nouvelle mise à jour a ainsi été déployée en plein Summer Game Fest 2026. Et, période d’annonces estivales oblige, les développeurs canadiens ont également réservé une petite surprise gratuite aux joueurs.

Une nouvelle mise à jour disponible pour Paralives

Le jeu de simulation plein de douceur et de bienveillance passe ainsi en version 0.1.3. Une mise à jour qui ajoute donc quelques nouveaux contenus gratuits à l’effigie d’une des premières sensations cosy de la scène indépendante : Unpacking. Le jeu de rangement et de décoration s’invite ainsi dans Paralives avec une collaboration gratuite, disponible dès maintenant pour tous les joueurs. Les Parafolks pourront ainsi décorer leur chambre avec les peluches les plus iconiques du jeu et même jouer à Unpacking depuis leur ordinateur. La nouvelle mise à jour de Paralives s'évertue également à corriger toute une batterie de bugs en tout genre. De ceux liés aux incendies, à la corruption de sauvegarde en passant par des romances pour les adolescents et des bugs d’affichage gênants corrigés, Paralives Studio continue de dégraisser les problèmes remontés par la communauté.

Parmi les prochains dans le viseur des développeurs, des soucis de corruption de sauvegarde pouvant bloquer les joueurs sur un écran de chargement et des problèmes d’optimisation provoquant des crashes et sur lesquels le studio se penche déjà. Pour le reste, voici les patch notes complètes (traduction non officielle par nos soins de la mise à jour 0.1.3 de Paralives :

Patch notes de la version 0.1.3 de Paralives

Nouveautés

Collaboration Paralives x Unpacking : les Parafolks peuvent désormais jouer à Unpacking sur leur ordinateur, collectionner des tampons d'Unpacking ou décorer leurs chambres avec des peluches et objets inspirés du jeu.

: les Parafolks peuvent désormais jouer à Unpacking sur leur ordinateur, collectionner des tampons d'Unpacking ou décorer leurs chambres avec des peluches et objets inspirés du jeu. Repas en groupe : chaque Para prendra désormais automatiquement une portion et la mangera.

: chaque Para prendra désormais automatiquement une portion et la mangera. Romances adolescentes : les ados peuvent maintenant flirter et entretenir une relation amoureuse avec d'autres adolescents.

: les ados peuvent maintenant flirter et entretenir une relation amoureuse avec d'autres adolescents. Options d'accessibilité : ajout d'une option pour modifier la vitesse à laquelle des éléments comme les arbres et les bâtiments s'estompent lorsqu'ils bloquent la vue, afin d'aider les joueurs avec une photosensibilité.

Correction de bugs

Amélioration du système de sauvegarde afin de réduire les risques de corruption des fichiers de sauvegarde.

Correction d'un problème empêchant d'entendre les voix des enfants et préadolescents Parafolks.

Résolution d'un bug qui rendait les factures excessivement élevées à cause de la consommation d'eau.

L'utilisation du télescope augmente désormais correctement la compétence d'astronomie.

Les demandes des habitantséchoueront automatiquement si le personnage concerné décède.

Les Parafolks ne se téléporteront plus lors de l'annulation de l'interaction « Aller au travail ».

La police d’écriture du jeu prend désormais en charge davantage de caractères, permettant aux moddeurs proposer des traductions dans plus de langues.

Correction d'un problème empêchant l'utilisation de plus de 50 mods du Steam Workshop.

Depuis la mise à jour 0.1.2, les portes du train restaient toujours ouvertes et masquaient le curseur de taille dans le Paramaker. Ce problème a été corrigé.

Résolution d'un problème de clignotement de l'interface « Besoin ignoré » lors d'un incendie.

Certains fours n'étaient pas accessibles dans des espaces restreints, cela a été corrigé.

Correction d'un problème de déplacement dans l'appartement d'Anisa qui empêchait les Parafolks de descendre les escaliers depuis l'étage supérieur.

Correction d'un problème de pathfinding chez le coiffeur qui empêchait l'utilisation de l'une des entrées.

Les graffitis au sol visibles dans la ville n'empêchent plus l'ouverture du menu d'interaction lorsqu'on clique sur le sol.

Résolution d'un problème où déplacer une peinture depuis un chevalet en mode Construction bloquait le curseur de la souris.

Les bâtiments s'estompent désormais progressivement au lieu de disparaître brusquement lorsqu'ils bloquent la vue.

Correction de divers bugs visuels et de scintillements lors de la cuisson d'une pizza surgelée avec un PNJ.

Les petits drapeaux n'apparaîtront plus lors de l'utilisation de distributeurs automatiques ou d'autres interactions.

Les étagères de bar vides du Story Nook n'affichent plus l'interaction « Lire un livre ».

Les Parafolks peuvent désormais s'asseoir correctement sur le banc en forme de bouche.

Plus d'interactions augmentent maintenant le besoin de divertissement comme jouer à Meli Melo, à la marelle, construire un château de sable, jouer avec des peluches, dessiner au sol, danser, danser lentement, avoir des moments intimes, consulter les réseaux sociaux, lire un livre ou un journal, jouer à des jeux vidéo sur téléphone ou ordinateur, regarder la télévision ou vandaliser.

Résolution d'un problème où la caméra sautait de manière erratique lors de l'utilisation du curseur de taille dans le Paramaker.

Les Parafolks s'assoient désormais correctement sur les canapés proches lorsqu'ils regardent la télévision.

Correction d'un bug apparaissant après avoir dupliqué trop de fois la même sauvegarde. Le nom devenait trop long et empêchait parfois son chargement.

Mise à jour et ajout de certains noms de contributeurs Patreon dans les crédits.

Incendies : le feu ne se propage plus dans des zones inaccessibles aux Parafolks, garantissant qu'il puisse toujours être éteint.

Les détecteurs de fumée appellent désormais correctement les pompiers lorsqu'un incendie se déclare.

Correction d'un bug pouvant faire arriver un très grand nombre de pompiers simultanément.

Correction d'un bug où les pompiers ne portaient pas toujours leur tenue.

Incendies : les pompiers exécutent désormais immédiatement leurs actions autonomes au lieu d'attendre 10 minutes de jeu entre chaque interaction.

Dans l'Hôtel de Ville, le mur du Hall of Fame affiche désormais correctement les habitants possédant des compétences élevées que vos Paras peuvent surpasser pour y voir leur photo apparaître comme maître d'une compétence.

Demande « Nettoyer la plage » : les sacs-poubelles apparaissent désormais immédiatement après que la mission soit acceptée, sans attendre le lendemain. La mission peut être complétée normalement. Ils restent également visibles même en zoom arrière avec l'option de faible distance d'affichage des objets.

Le lavabo mural Modino est désormais fonctionnel.

Source : Paralives Studio