Lancé en accès anticipé le 25 mai dernier, Paralives se fait particulièrement discret. L’alternative indépendante aux Sims s’est pour l’instant contentée de quelques mises à jour routinières et de changements pressants, sans avoir déployé une des grandes nouveautés promises dans sa feuille de route. Mais tout vient à point qui sait attendre. Paralives Studio vient en effet de dévoiler les grandes lignes de sa première mise à jour majeure. Cette dernière mettra notamment l’accent sur les relations sociales, des activités inédites, une économie revue et corrigée, ainsi que des améliorations pour la construction et le créateur de personnages. Il faudra cependant patienter un peu plus longtemps que prévu avant de pouvoir lancer la première mise à jour majeure de Paralives.

Une première grande mise à jour annoncée pour Paralives

La petite équipe a en effet reconnu avoir besoin de davantage de temps pour peaufiner cette première grande mise à jour. Initialement annoncée pour la fin d’année, elle est désormais repoussée à une date ultérieure, encore non communiquée. Plutôt que d’ajouter les nouveautés promises, Paralives Studio souhaite consolider les bases, avant de réellement s’attaquer aux fonctionnalités plus ambitieuses. Le premier chantier s’articulera donc autour des interactions entre les Parafolks. L’équipe souhaite donner davantage de poids aux relations, qu’elles soient amicales, romantiques ou tendues. Les différents niveaux de relation dans Paralives permettront ainsi de débloquer de nouvelles possibilités quand les cartes d’interactions seront revues pour rendre les actions plus naturelles.

De nouvelles animations sont également prévues pour les activités de groupe, notamment lorsque les personnages mangent ensemble, regardent la télévision ou discutent en étant assis. Paralives Studio entend aussi s’assurer que les décisions autonomes reflètent davantage leur personnalité. De nouvelles aspirations, métiers et deux compétences arriveront également avec cette mise à jour de Paralives.

La météo, les voitures et les saisons attendront

Cette première mise à jour majeure de Paralives se concentrera donc avant tout sur les fondations. Les développeurs avaient déjà évoqué des nouveautés plus ambitieuses pour la suite lors de l’annonce du jeu, comme la météo, les saisons, les animaux, le jardinage ou encore un outil de création de mondes. Mais il faudra attendre que le simulateur de vie passe cette nouvelle étape avant que les fonctionnalités promises n’arrivent. La dizaine de développeurs assure cependant avoir recruté de nouvelles têtes, notamment en programmation et assurance qualité pour espérer avancer plus vite. En attendant, voici les grands axes d’amélioration qui arriveront avec la première mise à jour majeure de Paralives :

Quelles sont les grands changements de la mise à jour de Paralives ?

Des relations plus riches : faire progresser une relation (ami, amoureux, ennemi) débloque du contenu, les habitants lancent eux-mêmes des conversations et de nouvelles cartes permettent de draguer, se moquer, plaisanter, etc.

: faire progresser une relation (ami, amoureux, ennemi) débloque du contenu, les habitants lancent eux-mêmes des conversations et de nouvelles cartes permettent de draguer, se moquer, plaisanter, etc. Des interactions plus vivantes : plus d’interactions liées aux émotions, des animations de dialogue pendant les activités de groupe et plus de comportements autonomes selon la personnalité des Parafolks.

: plus d’interactions liées aux émotions, des animations de dialogue pendant les activités de groupe et plus de comportements autonomes selon la personnalité des Parafolks. Le trait « Jester » retravaillé : en faire un vrai trait d’humour plutôt qu’un comportement assez aléatoire.

: en faire un vrai trait d’humour plutôt qu’un comportement assez aléatoire. Des objectifs mieux récompensés : les lots du Centre communautaire, les requêtes des habitants et les objectifs de vie offriront de meilleures récompenses avec de nouveaux objectifs de vie.

: les lots du Centre communautaire, les requêtes des habitants et les objectifs de vie offriront de meilleures récompenses avec de nouveaux objectifs de vie. Une économie rééquilibrée : l’argent est jugé trop facile à gagner, donc l’argent de départ, les prix et les salaires seront revus. Les meubles plus chers deviendront plus efficaces.

: l’argent est jugé trop facile à gagner, donc l’argent de départ, les prix et les salaires seront revus. Les meubles plus chers deviendront plus efficaces. Du nouveau contenu en mode Vie : deux nouvelles compétences, de nouveaux métiers dans un domaine encore secret, ainsi que de nouvelles cartes d'histoire.

: deux nouvelles compétences, de nouveaux métiers dans un domaine encore secret, ainsi que de nouvelles cartes d'histoire. Un mode construction plus stable : correction des bugs qui font disparaître sols et objets ou corrompent les terrains et ajout de nouveaux meubles.

: correction des bugs qui font disparaître sols et objets ou corrompent les terrains et ajout de nouveaux meubles. Un Paramaker enrichi : des curseurs de masse graisseuse et musculaire plus étendus, de nouvelles coiffures et de nouveaux vêtements dont des tenues amples très demandées.

: des curseurs de masse graisseuse et musculaire plus étendus, de nouvelles coiffures et de nouveaux vêtements dont des tenues amples très demandées. La suite : la météo, les saisons, le jardinage, les animaux, les voitures et des outils d’édition du monde sont prévus pour les mises à jour majeures suivantes.

Source : Paralives Studio