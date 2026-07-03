Avec 1 million de ventes en l’espace d’un mois, Paralives s’est imposé à la fois comme l’un des succès indépendants de l’année sur Steam. Et surtout comme une alternative sérieuse aux Sims 4. Une performance inespérée pour le petit studio québécois composé de moins d’une quinzaine de personnes. La petite équipe a déjà esquissé une feuille de route, déjà bien garnie, constituée de fonctionnalités attendues de la communauté, à l’instar des météos et saisons, des animaux, des voitures ou encore des piscines. En attendant, le studio poursuit le suivi plus régulier du jeu. Une nouvelle mise à jour de Paralives a ainsi été déployée dans la soirée du 2 juillet 2026.

Une nouvelle mise à jour pour Paralives

Le jeu de simulation de vie est ainsi passé en version 0.1.5. Une mise à jour un peu plus charnue que la précédente, qui ajoute quelques nouveautés. Parmi elles, des serviettes de bain et de toilette, des préréglages inédits pour les bébés ou encore de nouveaux visuels pour les cadres photo. Mais les changements les plus intéressants de cette mise à jour de Paralives se situent du côté du système de sauvegarde. Les fichiers ne pèseront désormais que 30 Mo afin de soulager votre PC et de permettre des chargements un peu plus rapides.

La compatibilité avec le Steam Cloud a également été renforcée. Ce afin de vous permettre de retrouver vos familles sur n’importe quel appareil quand trois sauvegardes automatiques pour chaque fichier de sauvegarde sont maintenant conservées. Pour le reste, cette mise à jour de Paralives s’attaque à une batterie de bugs s’étendant de problèmes de comportement de Paras aux soucis persistants concernant les incendies. Voici dans le détail ce que change cette mise à jour 0.1.5 de Paralives :

© Paralives Studio / Alex Massé and team.

Patch notes de la version 0.1.5 de Paralives

Nouveautés

Sauvegardes plus petites : les nouvelles sauvegardes pèsent désormais en moyenne 30 Mo contre environ 500 Mo auparavant.

: les nouvelles sauvegardes pèsent désormais en moyenne 30 Mo contre environ 500 Mo auparavant. Autosauvegardes multiples : le jeu conserve désormais les 3 dernières versions de chaque fichier de sauvegarde automatique, ce qui permet de revenir à une version précédente depuis le menu Charger une Partie.

: le jeu conserve désormais les 3 dernières versions de chaque fichier de sauvegarde automatique, ce qui permet de revenir à une version précédente depuis le menu Charger une Partie. Steam Cloud : les fichiers de sauvegardes peuvent maintenant être synchronisés via le Steam Cloud, pour reprendre facilement une partie depuis un ordinateur différent.

: les fichiers de sauvegardes peuvent maintenant être synchronisés via le Steam Cloud, pour reprendre facilement une partie depuis un ordinateur différent. Changements des terrains : les joueurs peuvent désormais restaurer un terrain à son apparence d’origine.

: les joueurs peuvent désormais restaurer un terrain à son apparence d’origine. Musique du Paramaker : en zoomant plus près, la musique passe à une version plus douce et épurée afin de renforcer le sentiment de proximité avec votre Para.

: en zoomant plus près, la musique passe à une version plus douce et épurée afin de renforcer le sentiment de proximité avec votre Para. Modification de l'apparence : vos Paras peuvent désormais modifier librement leur apparence en utilisant un miroir ou en se rendant à l'hôpital et à la pharmacie. Toutes les options du Paramaker sont disponibles, à l'exception des statuts, des relations, de la personnalité et du stade de vie.

: vos Paras peuvent désormais modifier librement leur apparence en utilisant un miroir ou en se rendant à l'hôpital et à la pharmacie. Toutes les options du Paramaker sont disponibles, à l'exception des statuts, des relations, de la personnalité et du stade de vie. Nouveaux visuels pour les cadres photo : plus de 40 nouvelles illustrations ont été ajoutées.

: plus de 40 nouvelles illustrations ont été ajoutées. Plus d'objets compatibles avec les images personnalisées : il est désormais possible d'ajouter des images personnalisées sur les mugs, tapis, skateboards, rideaux, coussins et drapeaux.

: il est désormais possible d'ajouter des images personnalisées sur les mugs, tapis, skateboards, rideaux, coussins et drapeaux. Serviettes de bain et de toilette : 4 nouveaux objets font leur apparition pour compléter la décoration des salles de bain.

: 4 nouveaux objets font leur apparition pour compléter la décoration des salles de bain. Améliorations de qualité de vie pour les mods de Paralives : ajout d'un bouton permettant d'activer ou de désactiver tous les mods en un clic.

de Paralives : ajout d'un bouton permettant d'activer ou de désactiver tous les mods en un clic. Changement visuel dans le train : le panneau a été remplacé par des rideaux afin d'améliorer la lisibilité.

: le panneau a été remplacé par des rideaux afin d'améliorer la lisibilité. Nouveaux préréglages pour les bébés : de nouveaux modèles ont été ajoutés au générateur aléatoire.

: de nouveaux modèles ont été ajoutés au générateur aléatoire. Interface des labels retravaillée : quelques ajustements visuels ont été apportés à l'interface des labels dans le Paramaker.

: quelques ajustements visuels ont été apportés à l'interface des labels dans le Paramaker. Retards au travail et à l'école : annuler l'action Aller au travail ou Aller à l'école entraîne désormais une pénalité de performance.

Correction de bugs

Les Paras en couple ne seront plus gênés lorsqu'ils utilisent les toilettes en présence de leur partenaire.

Correction de plusieurs animations manquantes lors des repas.

L’Art Bundle 2 fonctionne désormais correctement. La valeur des tableaux requise pour compléter le pack a également été réduite.

Correction de nouveaux cas où certains incendies ne pouvaient pas être éteints sur certains terrains.

Les récupérateurs d'eau, éoliennes et panneaux solaires installés sur votre terrain réduisent désormais correctement vos factures.

Les objectifs Demander en mariage et S'enfuir pour se marier du souhait Mariage heureux se valident désormais correctement dans Paralives.

Annuler l'action Aller au travail / à l'école ne réajoute plus automatiquement cette action toutes les 20 minutes.

Roberto apparaît désormais correctement comme maître de la plupart des compétences à l'hôtel de ville.

Correction d'un problème pouvant entraîner la disparition de certains Paras contrôlés par le joueur.

Les dents ont été retirées de tous les préréglages de bébés.

Acheter un terrain alors qu'un Para est assis ou endormi ne le fera plus apparaître dans cette position.

Les surnoms des Paras sont désormais conservés lorsque le foyer est enregistré dans la bibliothèque.

Suppression de l’herbe impossible à retirer sur certains terrains.

Problèmes connus de Paralives