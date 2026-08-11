Paralives n’en est encore qu’à ses premiers pas, mais le petit concurrent des Sims continue de s’améliorer à son rythme. Le studio indépendant québécois vient en effet de déployer une nouvelle mise à jour sur PC et Mac. L’équipe en avait déjà dévoilé certains contours, comme les bébés qui sont passés chez l’esthéticienne, des éclairages en intérieur améliorés, des rues désormais nommées pour ne plus se perdre. Et, surtout, il est enfin possible de boire du café. Parce que simuler la vie sans café, c’était peut-être un véritable problème pour Paralives.

Paralives passe en version 0.1.7 avec sa dernière mise à jour

« Plus mignons et un peu moins Bobby Hill », les bébés sont donc passés au scalpel avec cette nouvelle mise à jour. Les développeurs le reconnaissent eux-mêmes, les tout petits étaient un peu flippants, et c'était justement l'un des reproches les plus fréquemment faits à Paralives. Leur génétique a ainsi été améliorée pour que leurs visages prennent davantage en compte ceux de leurs parents. Et plus question d'une cigogne un peu flemmarde qui lâcherait les bébés sur un trottoir comme avant, ils apparaîtront directement dans les bras de leurs parents, plutôt que dans la rue. Une petite victoire pour la parentalité.

Le charme de Paralives c'est aussi son sens du détail. La nouvelle mise à jour permet également d'attribuer un lit à chaque Para, une fonctionnalité que les fans des Sims demandaient sans jamais l'avoir, de stocker de la nourriture dans les réfrigérateurs, consulter sa qualité et son temps de conservation, ou encore filtrer les vêtements et coiffures dans le Paramaker.

Des changements bienvenus

Aperçu, en anglais, des changements de la dernière mise à jour.

Les rues de Melino profitent également de noms et d'adresses. Côté vie sociale, les Paras peuvent désormais proposer à leurs amis d'emménager avec eux à partir du niveau d'amitié 3, leur faire un câlin ou encore les inviter directement sur leur terrain via leur téléphone. Et pour les couples, initier un moment d'intimité devient enfin beaucoup plus simple, puisqu'il suffit désormais de cliquer sur le lit ou son partenaire.

Cette nouvelle mise à jour de Paralives corrige également une longue liste de problèmes, notamment le temps qui pouvait finir par ralentir après 70 jours, les Paras qui faisaient des podcasts pendant leur sommeil ou encore les parents capables de déménager en oubliant leurs propres enfants. Oui, Sebastian, on te regarde et on te juge. Voici dans le détail tout ce qui change avec la mise à jour 0.1.7

Patch notes de la mise à jour 0.1.7 de Paralives

Nouveautés

Refonte visuelle des bébés : nos Parabébés ont reçu une amélioration bien méritée. Même si nous adorions nos bébés « bibliquement exacts », nous avons pris en compte vos retours et décidé de retoucher leur apparence pour les rendre plus mignons et un peu moins Bobby Hill.

: nos Parabébés ont reçu une amélioration bien méritée. Même si nous adorions nos bébés « bibliquement exacts », nous avons pris en compte vos retours et décidé de retoucher leur apparence pour les rendre plus mignons et un peu moins Bobby Hill. Mise à jour de l'intimité : devenir intime dans Paralives pouvait parfois s'avérer laborieux. Vous pouvez désormais initier un moment d'intimité directement en cliquant sur un lit ou sur votre partenaire actuel.

: devenir intime dans Paralives pouvait parfois s'avérer laborieux. Vous pouvez désormais initier un moment d'intimité directement en cliquant sur un lit ou sur votre partenaire actuel. Système de rangement de la nourriture : les joueurs peuvent maintenant ranger de la nourriture dans les réfrigérateurs, ce qui évite qu'elle ne s'abîme trop vite et permet d'avoir toujours quelque chose à grignoter le matin avant le travail !

: les joueurs peuvent maintenant ranger de la nourriture dans les réfrigérateurs, ce qui évite qu'elle ne s'abîme trop vite et permet d'avoir toujours quelque chose à grignoter le matin avant le travail ! Adresses et noms de rues : Melino possède désormais des noms de rues et des adresses pour vous aider à savoir quel terrain est lequel ! Nous entrons dans l'ère moderne.

: Melino possède désormais des noms de rues et des adresses pour vous aider à savoir quel terrain est lequel ! Nous entrons dans l'ère moderne. Attribution des places de lit : les Paras peuvent maintenant se voir attribuer un lit. Les Parafolks iront alors instinctivement dormir dans le leur.

: les Paras peuvent maintenant se voir attribuer un lit. Les Parafolks iront alors instinctivement dormir dans le leur. Emménager avec des amis : à partir du niveau d'amitié 3, les Paras auront la possibilité de proposer à leurs amis d'emménager ensemble via les Together Cards.

: à partir du niveau d'amitié 3, les Paras auront la possibilité de proposer à leurs amis d'emménager ensemble via les Together Cards. Filtres dans le Paramaker : vous pouvez désormais rechercher des vêtements et des coiffures à l'aide de plusieurs filtres facultatifs.

vous pouvez désormais rechercher des vêtements et des coiffures à l'aide de plusieurs filtres facultatifs. Boire du café : les machines à café ne sont plus seulement décoratives ! Vous pouvez maintenant boire un café, ce qui vous permet d'ignorer votre besoin de sommeil pendant 2 heures, au prix de votre besoin d'aller aux toilettes.

: les machines à café ne sont plus seulement décoratives ! Vous pouvez maintenant boire un café, ce qui vous permet d'ignorer votre besoin de sommeil pendant 2 heures, au prix de votre besoin d'aller aux toilettes. Refonte de l'éclairage : nous avons revu la façon dont nos lampes éclairent leur environnement,

: nous avons revu la façon dont nos lampes éclairent leur environnement, Faire un câlin à ses amis et à sa famille : les câlins sont universels, ils ne devraient pas être réservés aux amoureux. Si un Para fait partie de votre famille ou a un niveau d'amitié de 3 ou plus, vous pouvez sélectionner l'interaction « câlin » en cliquant sur lui.

: les câlins sont universels, ils ne devraient pas être réservés aux amoureux. Si un Para fait partie de votre famille ou a un niveau d'amitié de 3 ou plus, vous pouvez sélectionner l'interaction « câlin » en cliquant sur lui. Inviter des Paras sur le terrain actuel : vous pouvez maintenant inviter des Paras directement sur un terrain que vous visitez, via votre téléphone.

: vous pouvez maintenant inviter des Paras directement sur un terrain que vous visitez, via votre téléphone. Ajustements de la durée de vie dans Paralives : nous avons rééquilibré les durées de vie en ajoutant quelques jours aux étapes adultes et en raccourcissant tout ce qui précède l'adolescence. Un aîné avec un bébé devrait maintenant normalement vivre assez longtemps pour que son enfant ne soit pas placé par les services sociaux à sa mort. La durée de vie moyenne passe de 98 à 112 jours.

: nous avons rééquilibré les durées de vie en ajoutant quelques jours aux étapes adultes et en raccourcissant tout ce qui précède l'adolescence. Un aîné avec un bébé devrait maintenant normalement vivre assez longtemps pour que son enfant ne soit pas placé par les services sociaux à sa mort. La durée de vie moyenne passe de 98 à 112 jours. Affichage du prix des objets de votre inventaire : surtout utile pour les artistes et les chineurs, la valeur des objets s'affiche maintenant lorsque vous les survolez ou les sélectionnez dans votre inventaire.

: surtout utile pour les artistes et les chineurs, la valeur des objets s'affiche maintenant lorsque vous les survolez ou les sélectionnez dans votre inventaire. Jouer à Dorfromantik : pour célébrer notre dernier bundle Steam, nous avons ajouté Dorfromantik à notre collection de jeux jouables !

: pour célébrer notre dernier bundle Steam, nous avons ajouté Dorfromantik à notre collection de jeux jouables ! Nouvelles textures de sol : les joueurs peuvent désormais décorer leur maison avec une variété de sols naturels inspirés de nos outils de peinture du terrain.

: les joueurs peuvent désormais décorer leur maison avec une variété de sols naturels inspirés de nos outils de peinture du terrain. Informations sur la nourriture au survol : en survolant une assiette, le jeu affiche maintenant sa qualité et le temps restant avant qu'elle ne s'abîme.

: en survolant une assiette, le jeu affiche maintenant sa qualité et le temps restant avant qu'elle ne s'abîme. Bébés nés dans les bras de leurs parents : les bébés ne devraient plus apparaître sur le trottoir à la naissance (sauf pour les jumeaux ou les triplés : l'un apparaîtra dans vos bras et les autres au sol).

: les bébés ne devraient plus apparaître sur le trottoir à la naissance (sauf pour les jumeaux ou les triplés : l'un apparaîtra dans vos bras et les autres au sol). Options végétariennes dans les restaurants : chaque restaurant devrait maintenant proposer au moins un choix pour les Paras végétariens.

: chaque restaurant devrait maintenant proposer au moins un choix pour les Paras végétariens. Affichage des habitants sur la carte de la ville : nous avons ajouté une option facultative dans le menu des paramètres pour suivre les habitants en temps réel.

: nous avons ajouté une option facultative dans le menu des paramètres pour suivre les habitants en temps réel. Limites de peinture des terrains : nous avons légèrement étendu les limites des terrains afin de permettre une peinture du terrain qui dépasse un peu du cadre. L'objectif est surtout de vous permettre de relier vos terrains au trottoir.

: nous avons légèrement étendu les limites des terrains afin de permettre une peinture du terrain qui dépasse un peu du cadre. L'objectif est surtout de vous permettre de relier vos terrains au trottoir. Cinq nouveaux motifs dans le Paramaker : quelques vêtements ont également reçu de nouveaux coloris à motifs.

: quelques vêtements ont également reçu de nouveaux coloris à motifs. Une rupture met brutalement fin à la conversation : mettre fin à une relation de façon brutale interrompra également toute conversation et interaction de groupe en cours, pour vous laisser le temps de vous calmer tous les deux.

: mettre fin à une relation de façon brutale interrompra également toute conversation et interaction de groupe en cours, pour vous laisser le temps de vous calmer tous les deux. Écouter de la musique : nous avons ajusté le comportement des Paras lorsqu'ils écoutent de la musique à la radio. Vous pouvez maintenant soit écouter la musique, soit danser dessus, chaque action utilisant des animations différentes afin de bien les distinguer.

Aperçu des nouveaux motifs inclus avec le patch de Paralives.

Corrections de bugs

Incohérences temporelles : la vitesse d'écoulement du temps devrait maintenant rester constante même après 70 jours de jeu, sans plus ralentir ni casser la partie.

: la vitesse d'écoulement du temps devrait maintenant rester constante même après 70 jours de jeu, sans plus ralentir ni casser la partie. Outil de transformation avancée : il devrait être beaucoup plus fiable et bien moins susceptible de dérégler la position des objets au rechargement de la partie.

: il devrait être beaucoup plus fiable et bien moins susceptible de dérégler la position des objets au rechargement de la partie. Objet inutilisable pendant la cuisine : nous avons reformulé le message affiché lorsqu'un objet est occupé en « L'objet est en cours d'utilisation », afin d'être plus clair.

: nous avons reformulé le message affiché lorsqu'un objet est occupé en « L'objet est en cours d'utilisation », afin d'être plus clair. Objectifs « Faire X pendant Y » : ces objectifs devraient maintenant progresser normalement et pouvoir être terminés.

ces objectifs devraient maintenant progresser normalement et pouvoir être terminés. Génétique des bébés : la génétique devrait maintenant pouvoir générer des visages de bébés qui tiennent compte de ceux de leurs parents dans le Paramaker. De plus, les curseurs appliqués aux bébés influenceront leur apparence aux étapes de vie suivantes.

: la génétique devrait maintenant pouvoir générer des visages de bébés qui tiennent compte de ceux de leurs parents dans le Paramaker. De plus, les curseurs appliqués aux bébés influenceront leur apparence aux étapes de vie suivantes. Étiquette « membre de la famille » : nous avons affiné la détection des liens de parenté. Les Paras ne devraient plus éprouver de sentiments amoureux envers les membres de leur famille (grands-parents, cousins, oncles et tantes) et toute action romantique envers eux devrait désormais être impossible.

: nous avons affiné la détection des liens de parenté. Les Paras ne devraient plus éprouver de sentiments amoureux envers les membres de leur famille (grands-parents, cousins, oncles et tantes) et toute action romantique envers eux devrait désormais être impossible. Correctifs d'orientation de la nourriture dans Paralives : les plats devraient toujours être correctement orientés dans les mains d'un Para.

dans Paralives : les plats devraient toujours être correctement orientés dans les mains d'un Para. Déménager sans ses enfants : les parents ne devraient plus laisser leurs enfants derrière eux lorsqu'on leur demande d'emménager. C'est à toi qu'on parle, Sebastian.

: les parents ne devraient plus laisser leurs enfants derrière eux lorsqu'on leur demande d'emménager. C'est à toi qu'on parle, Sebastian. Paras décédés : ils ne devraient plus rester allongés dans la rue pendant des jours.

: ils ne devraient plus rester allongés dans la rue pendant des jours. Accès aux tunnels : l'un de nos tunnels de voyage rapide était inaccessible sous certains angles ; il devrait maintenant être utilisable en permanence.

: l'un de nos tunnels de voyage rapide était inaccessible sous certains angles ; il devrait maintenant être utilisable en permanence. Parler en dormant : les Paras ne devraient plus poursuivre une conversation pendant leur sommeil.

: les Paras ne devraient plus poursuivre une conversation pendant leur sommeil. Bébés au sol : les Paras devraient instinctivement privilégier de coucher les bébés dans un berceau plutôt que de les poser par terre lorsqu'une action impossible à réaliser avec un bébé dans les bras est mise en file d'attente.

: les Paras devraient instinctivement privilégier de coucher les bébés dans un berceau plutôt que de les poser par terre lorsqu'une action impossible à réaliser avec un bébé dans les bras est mise en file d'attente. Nourrir un bambin déjà installé dans sa chaise haute : les joueurs devraient maintenant pouvoir nourrir les bambins déjà assis dans une chaise haute.

Finis les cadavres qui traînent par terre.

Source : Paralives Studio