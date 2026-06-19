Avec 900 000 ventes en l’espace de 15 jours, Paralives s’est imposé comme l’un des succès de l’année sur Steam. L’alternative aux Sims 4 peut désormais se targuer d’être en passe de rejoindre le club très fermé des productions ayant dépassé le million de ventes sur la plateforme, aux côtés de Crimson Desert ou Resident Evil Requiem, pour ne citer qu’eux. Une performance impressionnante qui a dépassé toutes les attentes et les objectifs initiaux de Paralives Studio, composé d’une quinzaine de personnes seulement. En attendant les grandes fonctionnalités prévues dans la feuille de route dévoilée en amont du lancement en accès anticipé du Sims-like, le studio québécois continue d’assurer le suivi du jeu. Paralives a donc déployé une nouvelle mise à jour, qui s’accompagne de quelques nouveautés.

Une nouvelle mise à jour disponible pour Paralives

Le jeu de simulation de vie cosy passe donc en version 0.1.4. Une mise à jour moins conséquente que sa prédécesseure, mais qui ajoute malgré tout quelques nouveautés. A commencer par la continuité de la collaboration gratuite avec l’excellent Unpacking, avec l’arrivée de la maison aperçue dans la campagne de communication. Paralives Studio va également permettre d’opérer un plus grand ménage dans le Steam Workshop afin d’aider les créateurs de mods et leurs utilisateurs à trouver plus facilement des contenus personnalisés via un système de tags amélioré. A cela s’ajoute évidemment toute une batterie de correctifs en tout genre, qu’ils soient liés à la cuisine, aux bambins, aux relations ou même au Créateur de personnages. La mise à jour 0.1.4 de Paralives ratisse large, et le studio a déjà révélé quels problèmes remontés par la communauté sont dans sa ligne de mire.

Parmi eux, quelques rares cas où certaines sauvegardes pouvaient encore être corrompues. Le studio précise travailler sur un système de sauvegardes automatiques multiples, permettant de revenir à une sauvegarde antérieure. Quelques bugs peuvent également encore provoquer des clignotements de l’affichage, invitant les personnes souffrant de photosensibilité à faire preuve de prudence. En attendant, voici tout ce qui a été corrigé avec la mise à jour 0.1.4 de Paralives :

© Paralives Studio / Alex Massé and team.

Patch notes de la version 0.1.4 de Paralives

Nouveautés

Amélioration des tags pour les mods dans le Steam Workshop . Les créateurs peuvent désormais attribuer des tags à leurs mods et contenus personnalisés afin d’aider les joueurs à parcourir plus facilement le Workshop. Les moddeurs devront modifier leurs mods, foyers et terrains existants afin de sélectionner de nouveaux tags.

. Les créateurs peuvent désormais attribuer des tags à leurs mods et contenus personnalisés afin d’aider les joueurs à parcourir plus facilement le Workshop. La maison inspirée d’Unpacking , aperçue dans la vidéo dévoilant la collaboration, est maintenant disponible dans la bibliothèque.

, aperçue dans la vidéo dévoilant la collaboration, est maintenant disponible dans la bibliothèque. Menu Options : ajout d’un bouton permettant de réinitialiser chaque paramètre à sa valeur par défaut.

Correction de bugs