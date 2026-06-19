Paralives, le nouveau rival indépendant des Sims 4, a déployé une nouvelle mise à jour apportant quelques nouveautés gratuites et des correctifs bienvenus.
Avec 900 000 ventes en l’espace de 15 jours, Paralives s’est imposé comme l’un des succès de l’année sur Steam. L’alternative aux Sims 4 peut désormais se targuer d’être en passe de rejoindre le club très fermé des productions ayant dépassé le million de ventes sur la plateforme, aux côtés de Crimson Desert ou Resident Evil Requiem, pour ne citer qu’eux. Une performance impressionnante qui a dépassé toutes les attentes et les objectifs initiaux de Paralives Studio, composé d’une quinzaine de personnes seulement. En attendant les grandes fonctionnalités prévues dans la feuille de route dévoilée en amont du lancement en accès anticipé du Sims-like, le studio québécois continue d’assurer le suivi du jeu. Paralives a donc déployé une nouvelle mise à jour, qui s’accompagne de quelques nouveautés.
Une nouvelle mise à jour disponible pour Paralives
Le jeu de simulation de vie cosy passe donc en version 0.1.4. Une mise à jour moins conséquente que sa prédécesseure, mais qui ajoute malgré tout quelques nouveautés. A commencer par la continuité de la collaboration gratuite avec l’excellent Unpacking, avec l’arrivée de la maison aperçue dans la campagne de communication. Paralives Studio va également permettre d’opérer un plus grand ménage dans le Steam Workshop afin d’aider les créateurs de mods et leurs utilisateurs à trouver plus facilement des contenus personnalisés via un système de tags amélioré. A cela s’ajoute évidemment toute une batterie de correctifs en tout genre, qu’ils soient liés à la cuisine, aux bambins, aux relations ou même au Créateur de personnages. La mise à jour 0.1.4 de Paralives ratisse large, et le studio a déjà révélé quels problèmes remontés par la communauté sont dans sa ligne de mire.
Parmi eux, quelques rares cas où certaines sauvegardes pouvaient encore être corrompues. Le studio précise travailler sur un système de sauvegardes automatiques multiples, permettant de revenir à une sauvegarde antérieure. Quelques bugs peuvent également encore provoquer des clignotements de l’affichage, invitant les personnes souffrant de photosensibilité à faire preuve de prudence. En attendant, voici tout ce qui a été corrigé avec la mise à jour 0.1.4 de Paralives :
Patch notes de la version 0.1.4 de Paralives
Nouveautés
- Amélioration des tags pour les mods dans le Steam Workshop. Les créateurs peuvent désormais attribuer des tags à leurs mods et contenus personnalisés afin d’aider les joueurs à parcourir plus facilement le Workshop.
- Les moddeurs devront modifier leurs mods, foyers et terrains existants afin de sélectionner de nouveaux tags.
- La maison inspirée d’Unpacking, aperçue dans la vidéo dévoilant la collaboration, est maintenant disponible dans la bibliothèque.
- Menu Options : ajout d’un bouton permettant de réinitialiser chaque paramètre à sa valeur par défaut.
Correction de bugs
- Amélioration du système de sauvegarde afin de réduire les risques de corruption.
- Lors du lancement du jeu avec les mods activés, un écran « Chargement des mods » apparaît désormais. Avant, le jeu pouvait sembler figé pendant quelques secondes à l'arrivée du menu principal, au moment de lancer Paralives.
- Pour éviter que les plats disparaissent à la fin de leur préparation, ils sont désormais directement envoyés dans l’inventaire lorsqu’aucun plan de travail n’est disponible. D’autres soucis similaires sont également en cours de réglage.
- Correction d’un problème empêchant parfois deux Parafolks de se servir simultanément dans un même repas partagé lors d’une interaction de groupe.
- Résolution d’un problème pouvant interrompre la préparation d’un plat cuisiné au four lorsqu'il était placé dans un espace trop petit.
- Correction d’un bug faisant apparaître la boutique de vêtements comme déjà visitée lors du démarrage d’une nouvelle partie de Paralives.
- Correction d’un souci faisant consommer trop d’eau aux toilettes lors de l’utilisation de la chasse d’eau, augmentant les factures. D’autres soucis similaires sont en cours d’investigation.
- Il n’est plus possible d'interagir avec un Para utilisant un escalier afin d’éviter qu’ils soient coincés.
- Les cernes et les rides ne sont plus ajoutés lors de la génération aléatoire d’une tenue.
- Les Parafolks affichent désormais leurs dents dans le Créateur de personnages.
- Les Parafolks ne conservent plus le statut de « Partenaires exclusifs » après une rupture.
- Correction d’un bug empêchant les Parafolks de s’entraîner au triangle.
- Le défilement de la caméra via les bords de l’écran s’interrompt désormais correctement lorsque le curseur passe sur un autre moniteur.
- Les recettes du Centre communautaire de Paralives nécessitent désormais des portions de groupe plutôt que des individuelles, afin de rendre leur complétion plus facile.
- L'interaction « Essayer d’avoir un bébé » n’est désormais disponible que lorsqu’un Parafolk peut tomber enceinte et que l’autre peut rendre son partenaire enceinte. Aussi, l’option n'apparaîtra plus pour les couples non concernés qui recevront une demande d’adoption à la place.
- La télévision murale ne disparaît plus lorsque l’affichage des murs est désactivé.
- Correction d’un problème entraînant un changement de couleur des sous-vêtements par défaut.
- Résolution d’un bug où des animations destinées aux enfants étaient jouées pour les bambins, ce qui déformait leur visage.
- Correction d’un problème de de pathfinding empêchant les Parafolks d'emprunter le raccourci du tunnel ferroviaire dans le quartier industriel.
- Résolution d’un bug où un Para pouvait vouloir demander en mariage un personnage déjà fiancé, ou de vouloir entamer une relation avec quelqu’un qui est déjà son partenaire.
- Lorsque le format d’affichage de 24h est désactivé dans Paralives, à minuit s’affiche désormais correctement, au lieu de 0:00 AM avant.
- Les Parafolks adultes attendent désormais qu’un bambin finisse son interaction avant de le sortir de sa chaise haute pour éviter certains problèmes d’animation. D’autres cas similaires sont en cours d’investigation.
- Correction d’un bug empêchant d’interagir avec certains meubles ou objets du mode Construction après qu’ils aient été placés dans l’inventaire.
- Résolution d’un problème faisant perdre aux peintures stockées dans l’inventaire de leur valeur, ce qui empêchait parfois de compléter l’ « Art Bundle 2 » du Centre communautaire.