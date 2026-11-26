Depuis son lancement en fanfare en début d’année, Paralives se fait plutôt discret. Il faut dire que la petite équipe d’une quinzaine de personnes derrière le projet avait prévenu dès le départ : le rythme des mises à jour ne serait pas aussi soutenu que celui des Sims 4 ou d’inZOI, et que les grandes nouveautés annoncées dans la feuille de route seraient déployées progressivement, mais plus tard qu’anticipé. Le studio canadien n’en oublie pas pour autant sa simulation de vie et vient de déployer une nouvelle mise à jour assez copieuse. Au menu, plusieurs ajouts réclamés par la communauté, des améliorations techniques bienvenues, ainsi qu’une longue liste de correctifs pour améliorer le quotidien des Parafolks et le rendre un peu moins chaotique.

Quelles sont les principales nouveautés de la mise à jour de Paralives ?

En plus d’une longue salve de correctifs, la mise à jour 0.1.10 de la simulation apporte plusieurs changements bienvenus. Parmi les plus intéressants, on retiendra le renouvellement automatique de la population de Melino. Désormais, les habitants décédés seront progressivement remplacés par de nouveaux arrivants, histoire d’éviter qu’elle ne se transforme en ville fantôme ou maison de retraite à ciel ouvert. L’adoption évolue également avec la nouvelle mise à jour de Paralives avec la possibilité de choisir deux parents pour un bébé.

Au global, les interactions sociales évoluent, et permettent de mieux connaître la situation amoureuse des habitants. Mais le gros morceau de cette mise à jour 0.1.10 de Paralives se trouve sans doute du côté des performances, avec jusqu’à 25% de fps supplémentaires et une consommation de mémoire vive réduite de 45% en qualité élevée. Pour le reste, voici tous les changements et nouveautés apportés par la nouvelle mise à jour de Paralives.

Tous les changements et nouveautés de la mise à jour 0.1.10 de Paralives

Nouveautés

Renouvellement de la population : lorsque votre ville vieillit et que des habitants meurent, ils sont désormais progressivement remplacés par de nouveaux Parafolks qui s'installent à Melino.

: lorsque votre ville vieillit et que des habitants meurent, ils sont désormais progressivement remplacés par de nouveaux Parafolks qui s'installent à Melino. Adoption à deux parents : il est désormais possible de choisir deux parents lors de l'adoption d'un bébé.

: il est désormais possible de choisir deux parents lors de l'adoption d'un bébé. Mise à jour de « Demander s'il est célibataire » : les Paras vous disent désormais avec qui ils sortent, et si la relation est exclusive ou non.

les Paras vous disent désormais avec qui ils sortent, et si la relation est exclusive ou non. Allumer et éteindre les lampes : il est désormais possible d'allumer et d'éteindre les lampes chez soi et partout en ville.

: il est désormais possible d'allumer et d'éteindre les lampes chez soi et partout en ville. Meilleures performances : la fréquence d'images moyenne augmente jusqu'à 25 % grâce à des optimisations du rendu. Les résultats peuvent varier selon la configuration de votre ordinateur.

: la fréquence d'images moyenne augmente jusqu'à 25 % grâce à des optimisations du rendu. Les résultats peuvent varier selon la configuration de votre ordinateur. Consommation de mémoire réduite : Paralives utilise jusqu'à 45 % de mémoire vive en moins en qualité haute, grâce à l'optimisation du stockage et du chargement des textures.

Corrections de bugs

Les morts-vivants du travail : à leur mort, les Paras sont désormais correctement retirés de leur emploi ou de leur école.

: à leur mort, les Paras sont désormais correctement retirés de leur emploi ou de leur école. Le retour de Madame Crow : la gardienne du cimetière n'apparaissait plus dans Paralives, elle est de retour à Melino.

: la gardienne du cimetière n'apparaissait plus dans Paralives, elle est de retour à Melino. Télévisions en panne : les téléviseurs n'affichaient plus d'image, ils fonctionnent de nouveau.

: les téléviseurs n'affichaient plus d'image, ils fonctionnent de nouveau. Paras disparus invités : il était possible d'inviter dans son foyer des Paras retirés par les services sociaux. Ils sont désormais totalement inaccessibles une fois retirés.

: il était possible d'inviter dans son foyer des Paras retirés par les services sociaux. Ils sont désormais totalement inaccessibles une fois retirés. Contrôle des habitants : correction d'un problème qui permettait de prendre le contrôle des personnages non jouables avec lesquels on interagissait.

Bugs du mode construction

Murs courbes dangereux : correction d'un problème de Paralives où certaines configurations de murs courbes faisaient disparaître le sol.

: correction d'un problème de Paralives où certaines configurations de murs courbes faisaient disparaître le sol. Ajustements verticaux du terrain : déplacer un terrain verticalement pouvait laisser des murs derrière ou les déplacer au mauvais endroit.

: déplacer un terrain verticalement pouvait laisser des murs derrière ou les déplacer au mauvais endroit. Pousser et tirer les murs : correction de plusieurs problèmes qui endommageaient les sols lors du déplacement de murs déjà placés.

: correction de plusieurs problèmes qui endommageaient les sols lors du déplacement de murs déjà placés. Murs courbes droits : poser des murs droits avec l'outil de murs courbes causait des problèmes. Ce n'est plus possible.

: poser des murs droits avec l'outil de murs courbes causait des problèmes. Ce n'est plus possible. Limite de hauteur des murs : posséder deux terrains pouvait limiter la hauteur des murs. C'est corrigé.

Problèmes des Together Cards

Féliciter pour un nouvel emploi : certaines Together Cards liées à un nouvel emploi apparaissaient quand un enfant entrait à l'école. Ce n'est plus le cas.

: certaines Together Cards liées à un nouvel emploi apparaissaient quand un enfant entrait à l'école. Ce n'est plus le cas. Doué pour absolument rien : correction d'un problème où le trait Good at Nothing se cumulait avec lui-même, rendant certaines Together Cards beaucoup plus difficiles à réussir.

: correction d'un problème où le trait Good at Nothing se cumulait avec lui-même, rendant certaines Together Cards beaucoup plus difficiles à réussir. Pas de jalousie : certaines Together Cards ne déclenchaient pas la jalousie des Paras alors qu'elles auraient dû.

: certaines Together Cards ne déclenchaient pas la jalousie des Paras alors qu'elles auraient dû. Des adultes qui se comportent comme des bambins : suppression de quelques Together Cards réservées aux bambins qui apparaissaient pour les adultes, comme faire un caprice ou se plaindre de tout et de rien.

: suppression de quelques Together Cards réservées aux bambins qui apparaissaient pour les adultes, comme faire un caprice ou se plaindre de tout et de rien. Choisir deux Together Cards : correction d'un problème qui permettait de prendre deux cartes en cliquant assez vite après en avoir sélectionné une.

: correction d'un problème qui permettait de prendre deux cartes en cliquant assez vite après en avoir sélectionné une. Poke Angrily en groupe : utiliser cette Together Card dans un groupe cassait la Together Bar des Paras non concernés.

: utiliser cette Together Card dans un groupe cassait la Together Bar des Paras non concernés. Autodérision : l'option « dire du mal des membres du foyer » apparaissait alors que le Para vivait seul.

: l'option « dire du mal des membres du foyer » apparaissait alors que le Para vivait seul. Pourcentage de réussite toujours visible : choisir puis annuler une Together Card avec un pourcentage de réussite laissait ce chiffre affiché à l'écran.

Flirt Expertly : cette Together Card n'appliquait pas les bons modificateurs aux chances de réussite.

: cette Together Card n'appliquait pas les bons modificateurs aux chances de réussite. Paras plus moroses : les Paras moroses avaient plus de chances d'obtenir des Together Cards méchantes, ce qui facilitait la création d'ennemis. Les probabilités ont été ajustées pour se rapprocher de celles des autres traits.

: les Paras moroses avaient plus de chances d'obtenir des Together Cards méchantes, ce qui facilitait la création d'ennemis. Les probabilités ont été ajustées pour se rapprocher de celles des autres traits. Plus de premiers baisers : la Together Card du premier baiser apparaît désormais plus souvent.

: la Together Card du premier baiser apparaît désormais plus souvent. Try For Baby NOW : cette carte ne devrait plus apparaître pour un couple qui ne peut pas avoir d'enfants ensemble.

: cette carte ne devrait plus apparaître pour un couple qui ne peut pas avoir d'enfants ensemble. Pas de premier baiser : certaines Together Cards romantiques ne jouaient pas correctement leur animation la première fois.

: certaines Together Cards romantiques ne jouaient pas correctement leur animation la première fois. Together Cards défectueuses : correction de quelques Together Cards qui ne fonctionnaient pas comme prévu.

: correction de quelques Together Cards qui ne fonctionnaient pas comme prévu. Travailler à l'école : les employés de l'école ne peuvent plus se plaindre des devoirs ou des professeurs.

: les employés de l'école ne peuvent plus se plaindre des devoirs ou des professeurs. Cartes répétées : certaines Together Cards revenaient en boucle pendant les conversations. Elles ont désormais un temps de recharge et n'apparaissent plus pendant quelques heures de jeu après avoir été choisies.

Bugs des bébés et des bambins de Paralives

Repas de bambin qui disparaît : la nourriture disparaissait parfois quand on nourrissait un bambin dans sa chaise.

: la nourriture disparaissait parfois quand on nourrissait un bambin dans sa chaise. Enfants dans les escaliers : il n'est plus possible de poser un bébé ou un bambin dans les escaliers.

: il n'est plus possible de poser un bébé ou un bambin dans les escaliers. Interactions annulées ignorées : les bébés et les bambins ne terminent plus leurs animations quand l'interaction avec un adulte est annulée.

: les bébés et les bambins ne terminent plus leurs animations quand l'interaction avec un adulte est annulée. Bambins mal alignés : poser un bambin dans une chaise haute en vitesse maximale pouvait le décaler par rapport à la chaise.

: poser un bambin dans une chaise haute en vitesse maximale pouvait le décaler par rapport à la chaise. Face contre le berceau : les bébés ne flottent plus face contre le matelas de leur lit.

: les bébés ne flottent plus face contre le matelas de leur lit. Rotation des bébés : les bébés portés ne tournent plus dans des directions aléatoires.

: les bébés portés ne tournent plus dans des directions aléatoires. Spam de « Mettre au berceau » : répéter l'action pouvait bloquer les bébés dans le berceau. Ce n'est plus possible.

: répéter l'action pouvait bloquer les bébés dans le berceau. Ce n'est plus possible. Enfants qui dorment à l'envers : l'animation d'un enfant qui saute dans son lit pouvait se jouer à l'envers. Ce n'est plus le cas.

: l'animation d'un enfant qui saute dans son lit pouvait se jouer à l'envers. Ce n'est plus le cas. Bébés figés dans les bras : utiliser une Together Card avec un bébé dans les bras bloquait ses animations.

: utiliser une Together Card avec un bébé dans les bras bloquait ses animations. Animations jouées après annulation : correction de plusieurs cas où annuler une interaction en attente avec un bébé le faisait agir comme si elle n'avait pas été annulée.

: correction de plusieurs cas où annuler une interaction en attente avec un bébé le faisait agir comme si elle n'avait pas été annulée. Probabilités de jumeaux et de triplés : les probabilités de Maxence et de Ricardo pour les jumeaux et les triplés ont été inversées.

: les probabilités de Maxence et de Ricardo pour les jumeaux et les triplés ont été inversées. Bébés sous les berceaux : après une sauvegarde et un chargement de Paralives, un bébé couché dans son berceau apparaissait en dessous. Il reste désormais bien dans son lit.

: après une sauvegarde et un chargement de Paralives, un bébé couché dans son berceau apparaissait en dessous. Il reste désormais bien dans son lit. Bébés géants : les bébés n'apparaissent plus avec une taille anormale.

: les bébés n'apparaissent plus avec une taille anormale. Rentrer seul : un Para renvoyé chez lui avec un bébé dans les bras le posait par terre avant de partir. Ce n'est plus le cas.

: un Para renvoyé chez lui avec un bébé dans les bras le posait par terre avant de partir. Ce n'est plus le cas. Plusieurs Paras pour un bébé : deux Paras pouvaient prévoir de prendre le même enfant ou bambin, ce qui les faisait le porter tous les deux.

: deux Paras pouvaient prévoir de prendre le même enfant ou bambin, ce qui les faisait le porter tous les deux. Bébés du tutoriel : les bébés ne pouvaient pas ramper jusqu'au dernier wagon du train du tutoriel.

: les bébés ne pouvaient pas ramper jusqu'au dernier wagon du train du tutoriel. Bébés flottants : poser un bébé dans une chaise haute en vitesse maximale pouvait le laisser bloqué en l'air. Même problème en annulant l'action de le coucher dans son berceau.

Autres corrections

Défilement de la caméra : les barres de menus en haut à droite et à gauche ne bloquent plus le défilement par les bords de l'écran au survol.

: les barres de menus en haut à droite et à gauche ne bloquent plus le défilement par les bords de l'écran au survol. Murs inutiles : les Paras ne traversent plus les murs après une conversation.

: les Paras ne traversent plus les murs après une conversation. Une seule carte de Storyteller : correction d'un bug où les Storytellers ne proposaient qu'une seule carte dans Paralives.

: correction d'un bug où les Storytellers ne proposaient qu'une seule carte dans Paralives. Superposition de l'interface de groupe : l'interface de groupe s'affiche désormais toujours par-dessus les autres menus.

: l'interface de groupe s'affiche désormais toujours par-dessus les autres menus. Distributeurs automatiques : les Paras ne rentrent plus dans la machine en achetant un en-cas, ils gardent une distance raisonnable.

: les Paras ne rentrent plus dans la machine en achetant un en-cas, ils gardent une distance raisonnable. Distributeurs en groupe : il est désormais possible d'acheter un en-cas en étant en groupe.

: il est désormais possible d'acheter un en-cas en étant en groupe. Objets muraux manquants : certains bâtiments n'affichaient pas tous leurs objets et décorations avant d'être visités. Ils se chargent désormais correctement.

: certains bâtiments n'affichaient pas tous leurs objets et décorations avant d'être visités. Ils se chargent désormais correctement. Lits après changement de famille : les lits restent désormais attribués après le passage à un autre foyer.

: les lits restent désormais attribués après le passage à un autre foyer. Dessiner sur papier : mettre en attente puis annuler cette action déclenchait quand même l'animation. Ce n'est plus le cas.

: mettre en attente puis annuler cette action déclenchait quand même l'animation. Ce n'est plus le cas. Prix des repas de groupe : ajustement du prix des portions de groupe dans les restaurants.

: ajustement du prix des portions de groupe dans les restaurants. Cheveux flottants : une manipulation précise de la génétique pouvait faire flotter les cheveux des enfants au-dessus de leur tête.

: une manipulation précise de la génétique pouvait faire flotter les cheveux des enfants au-dessus de leur tête. Mods Mac : correction d'un problème qui empêchait de mettre à jour les mods Mac créés sur d'anciennes versions de Paralives.

Bugs de déplacement dans Paralives

41 Lune Alley : correction de problèmes de déplacement autour de ce terrain, notamment des Paras qui apparaissaient sous le pont au lieu de devant la maison.

: correction de problèmes de déplacement autour de ce terrain, notamment des Paras qui apparaissaient sous le pont au lieu de devant la maison. 321 Mountain Scarf Drive : correction d'un problème de déplacement sur ce terrain.

: correction d'un problème de déplacement sur ce terrain. StoryNook : les Paras ne pouvaient pas entrer dans le StoryNook par la porte d'entrée et allaient au sous-sol à la place.

Source : Paralives Studio