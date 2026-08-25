Paralives, le dernier concurrent en date des Sims, s'offre une mise à jour qui rend la simulation de vie encore plus satisfaisante. Profitez à présent d'un meilleur confort de jeu et de plusieurs optimisations.

Il y a du neuf pour la simulation de vie Paralives. Le concurrent des Sims se montre toujours aussi proactif lorsqu'il s'agit de corriger les problèmes inhérents ou améliorer le contenu proposé. C'est pourquoi la petite équipe indépendante vient de sortir une nouvelle mise à jour qui corrige quelques bugs mais aussi des animations, et plus encore.

Paralives résout plusieurs problèmes avec sa dernière mise à jour

La période d'accès anticipé approche doucement de sa fin pour Paralives. La simulation de vie va prochainement passer à la version 1.0. Mais, avant cela, elle s'offre une nouvelle mise à jour vers la version 0.1.8 qui vient améliorer encore l'expérience. Même si des hotfix pourront être prévus au besoin, les patchs vont s'espacer un peu plus avant de passer à l'étape suivante vers la fin 2026.

Ainsi, la mise à jour du 24 août 2026 survient seulement deux semaines après le patch 0.1.7. Ce faisant, l'équipe d'Alex Massé améliore le confort de jeu à plusieurs niveaux. Un mode de caméra alternative intègre l'interface pour naviguer avec plus d'aisance dans votre partie de Paralives. De même, le mode construction et le créateur de personnage profitent à présent de panneaux plus grands, affichant davantage d'éléments.

En plus de cela, Paralives voit plusieurs bugs disparaître avec cette nouvelle mise à jour. Par exemple, les téléviseurs et postes de radio fonctionnent à nouveau correctement. De même, le studio est parvenu à bloquer le fait de pouvoir avancer le temps dans le Paramaker avec une manipulation particulière. Sans compter les correctifs visuels et l'optimisation des performances en jeu.

Patch notes de la mise à jour 0.1.8 du 24 août 2026

Le patch 0.1.8 de Paralives a beau ne pas être très long, il apporte tout de même un paquet de correctifs. Découvrez tout ce qui vous attend avec la mise à jour du 24 août 2026 :

Ajout d'un mode de caméra alternatif.

Ajout de colonnes dans le mode construction et le créateur de personnage.

Correction du fait de pouvoir avancer le temps dans le Paramaker.

Mise à jour de l'animation d'embarras pour qu'elle soit plus crédible.

Correction d'un bug qui empêchait l'animation correcte lorsqu'un adolescent s'asseyait sur un canapé

Remise en route de l'option pour allumer/éteindre la télévision ou la radio.

Correction d'un bug qui empêchait l'affichage correct des informations sur les Paras.

Résolution du problème de la version 0.1.7 qui empêchait de quitter une maison après la mort de ses Paras.

Diverses corrections visuelles, notamment des miroirs et certains éléments de décor.

Diverses optimisations, notamment pour le chargement des Parafolks et des journaux, mais aussi les pics de latence et les saccades.