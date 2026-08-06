Plus de deux mois après son lancement tonitruant en accès anticipé sur Steam, l'aventure ne fait que commencer pour Paralives Studio. La petite équipe québécoise a en effet encore toute une feuille de route à dérouler, qui se déploiera progressivement. Entre-temps, elle continuera d'améliorer sa simulation de vie au gré de mises à jour et de petites nouveautés, toutes gratuites. Le prochain patch de Paralives, déjà daté au 10 août 2026, continue justement de se dévoiler son contenu avec une fonctionnalité que même les joueuses et joueurs des Sims n’osaient plus espérer : l’attribution d’un côté dans un lit.

Deux changements confirmés pour la mise à jour 0.1.7 de Paralives

Les nerds qui passent leurs journées à commenter le physique des femmes sur les réseaux sociaux sans jamais avoir connu les joies de la vie à deux ne le savent sans doute pas, mais dans un couple, son côté du lit, c’est sacré. Et pour refléter cette réalité universelle, le studio québécois en fera une fonctionnalité dans Paralives avec la mise à jour 0.1.7. « Maintenant votre côté du lit peut toujours être libre et votre oreiller rester bien frais », a plaisanté l’équipe sur les réseaux sociaux, dans une vidéo montrant le fonctionnement de cette fonctionnalité. Chez les amateurs de simulation de vie, il y a manifestement deux écoles : ceux qui découvrent une fonctionnalité dont ils ignoraient avoir besoin, et ceux qui attendaient « ça depuis tellement d’années dans Les Sims, je n’y croyais plus ».

Ce ne sera évidemment pas la seule amélioration apportée par la mise à jour 0.1.7 de Paralives. Le studio en profitera également pour revoir l’éclairage intérieur pour que les sources de lumière « paraissent plus réalistes, aient une meilleure portée, et n'éclairent pas les murs aussi vivement ». Et le résultat est sans appel, les captures de l’avant/après montrent immédiatement la différence.

Changements pour l'éclaire intérieur prévus avec la mise à jour 0.1.7

Les bébés ne feront plus peur avec le patch 0.1.7

Rappelons que cette mise à jour 0.1.7 de Paralives apportera également un changement réclamé depuis le lancement du jeu : un nouveau design pour les bébés. Dès le 10 août, c'en sera donc fini des représentations médiévales un peu flippantes des tout-petits, qui avaient plus l’air d’adultes coincés dans de petits corps et qui avaient alimenté les memes du jeu. Et ce ne seront sans doute pas les seuls changements que ce patch déploiera. Paralives Studio devrait continuer de dévoiler certaines des nouveautés au compte-gouttes avant le déploiement du patch la semaine prochaine.

Source : ParalivesStudio