Paralives était pressenti pour être une alternative sérieuse aux Sims 4, il se présente en seulement 15 jours comme un concurrent solide. Le studio évoque le succès fulgurant de ce premier véritable rival à la licence qui a donné ses lettres de noblesse à la simulation de vie.

Depuis plus de 20 ans, Les Sims règne en monopole dans le petit monde de la simulation de vie. Plusieurs prétendants ont disparu avant même d’arriver sur le marché, quand, après plus d’un an, l’accès anticipé d’inZOI n’a toujours pas répondu aux attentes des amateurs du genre. Il ne restait alors plus que Paralives, projet indépendant développé par seulement une quinzaine de personnes et porté par une philosophie de « par des fans des Sims pour les fans des Sims ». 15 jours après son lancement en accès anticipé, le jeu a définitivement trouvé son public, au point de s’imposer à la fois comme l’une des plus grosses surprises de l’année et, surtout, comme le premier concurrent crédible des Sims 4.

Paralives est déjà un vrai succès

Attendu fébrilement depuis des années par une communauté en quête d’alternative aux Sims, Paralives a dépassé toutes les espérances de ses créateurs. En l’espace de deux semaines seulement, le jeu indépendant québécois revendique déjà 900 000 exemplaires vendus, se hissant parmi les plus gros succès de l’année. Avec un tel démarrage, il est également en passe de rejoindre le cercle très fermé des 14 productions ayant dépassé le million de ventes sur Steam, aux côtés de Crimson Desert, Resident Evil Requiem, Subnautica 2 ou encore Forza Horizon 6. Une performance d’autant plus impressionnante qu’elle dépasse très largement les objectifs initiaux de Paralives Studio.

Interrogé par Le Canal Nouvelles, Alex Massé, directeur créatif du jeu, reconnaît avoir été pris de court par l’ampleur du phénomène. « On en a vendu 900 000 jusqu’à maintenant en 15 jours. On s’attendait pas du tout à ça… On visait au moins 100000 pour être confortable pour quelques années en tant qu'équipe », explique-t-il. En d’autres termes, Paralives a atteint des ventes neuf fois supérieures aux prévisions du studio. Ce démarrage aurait ainsi permis à la petite équipe de récolter plus de 31 millions de dollars canadiens, soit quelque 20 millions d’euros.

Alex Massé sur la plateau de Le Canal Nouvelles

Une première véritable alternative aux Sims 4

Au-delà de cette réussite commerciale, ce lancement confirme déjà ce que beaucoup de membres de la communauté pressentaient. Paralives se présente comme le premier concurrent crédible des Sims depuis plus de 20 ans. « Il n'y a jamais eu de compétition dans ce type de jeu-là spécifique. Donc dès le début du projet, c’est ce que je faisais, remplir un besoin dans le marché. », explique le directeur créatif. Selon lui, les joueurs attendaient simplement qu’une véritable autre proposition émerge enfin. « Les joueurs un peu comme moi qui, sont fans des Sims, attendaient des alternatives. […] On a réussi à les intéresser par des nouvelles fonctionnalités, un peu des innovations qu’on a faites par rapport aux Sims », poursuit-il.

Il prend notamment en exemple le mode Construction, beaucoup plus permissif que Les Sims, offrant une véritable liberté créative, sans passer par la case codes de triche. Une philosophie qui a manifestement trouvé son public. Reste désormais à voir si cet engouement fulgurant résistera à l’épreuve du temps. Paralives Studio prévoit déjà plusieurs mises à jour conséquentes et de nouvelles fonctionnalités au fil des mois.