Après 20 ans, l’hégémonie des Sims 4 est enfin contestée. Plusieurs prétendants ont abandonné en cours de route, quand InZOI tente tant bien que mal d’améliorer le cœur du gameplay de son jeu, parce que les graphismes réels, ça ne fait finalement pas tout. Seul Paralives est réellement parvenu à tirer son épingle du jeu à proposer une alternative rafraîchissante, qui a séduit déjà plus d’un million de joueurs en l’espace de quelques semaines. L’équipe profite de ce succès pour gonfler légèrement ses rangs et améliorer le jeu. Tandis que les grandes nouveautés promises dans la feuille de route de Paralives se font attendre, le studio entend bien s’attaquer aux problèmes les plus fréquemment remontés par la communauté. Le prochain à être corrigé sera bien l’apparence des bébés, souvent pointée du doigt par la communauté.

Les bébés de Paralives ne feront plus peur dès le 10 août 2026

Les bébés vont bientôt avoir le droit à un petit lifting suite aux retours des joueurs. Le sujet avait notamment pris de l’importance grâce à un post sur Reddit, où l’utilisateur Traditional_Rip_1681 avait partagé plusieurs pistes pour améliorer leur design et leurs proportions, jugés peu naturels par de nombreux joueurs. La publication avait pris progressivement de l’ampleur, jusqu’à dépasser les 12 000 votes positifs. Forcément, impossible pour le petit studio canadien d’ignorer le problème. La prochaine mise à jour de Paralives, prévue pour le 10 août 2026, proposera ainsi une refonte visuelle intégrale des bébés. Cela concerne donc aussi bien leur trogne que leur corps. « Nous vous avons entendus haut et fort. Les bébés avaient besoin de quelques améliorations. Voici un aperçu de leur nouveau look, qui arrivera avec notre prochaine mise à jour le 10 août », a indiqué l’équipe sur ses réseaux sociaux.

Le constat est surtout frappant au niveau des visages, qui ont moins l’air « d’adultes coincés dans des corps de bébés », pour reprendre les propos de certains joueurs. Leurs traits en sont alors plus enfantins et adoucis, et on aurait enfin envie de les croquer plutôt que de fuir en courant. Paralives Studio semble avoir particulièrement à cœur de prendre en compte les retours de la communauté et mise beaucoup sur les échanges avec cette dernière pour la période d’accès anticipé.







C'est quoi la suite ? La feuille de route déjà connue

« J’adore, leur look de bébés médiévaux va me manquer ceci dit », plaisante notamment une internaute, ce qui n’a pas manqué d’amuser l’équipe. « Ils étaient vraiment moches, j’avais pas remarqué à quel point », ajoute une autre fan face au comparatif. La mise à jour gratuite de Paralives du mois prochain devrait également apporter d’autres améliorations et correctifs, encore non dévoilés. Le studio n'a cependant pas communiqué de date pour les grandes nouveautés promises après le lancement en accès anticipé. La petite équipe, composée d'une quinzaine de personnes, rappelons-le, déploiera progressivement les prochaines fonctionnalités, quand elles seront prêtes. Voici un rappel de la feuille de route de Paralives :

Mode vie

Météo et saisons

Calendrier & Arbre généalogique

Chiens, chats et chevaux

Voitures, vélos, bateaux et péniches

Natation dans Paralives

Progression de l’histoire pour les PNJ de Paralives

Jardinage et pêche

Organisation d’événements sociaux (fêtes, mariages)

Outils pour éditer et créer des villes

Plus de traits de personnalité, désirs, émotions, emplois, etc

Mode Construction

Outils avancés pour les toits

Outils avancés pour les escaliers

Placement de fenêtres et portes sur murs courbés

Outils pour sous-sols

Piscines

Plus de meubles et objets

Paramaker (créateur de personnages de Paralives)

Création d’animaux de compagnie dans le Paramaker

Modification de la génétique d’un personnage avec outils avancés

Plus de tenues, coiffures et accessoires

Source : Paralives Studio