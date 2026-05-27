Les Sims 4 a vraiment du souci à se faire. Paralives, ce concurrent tant attendu, devient un phénomène dès sa sortie. Les chiffres de ventes sont impressionnants.

Le glas pourrait être en train de sonner pour Les Sims 4. La licence historique d'Electronic Arts voit une vraie concurrence s'imposer, avec plusieurs années d'essai sans succès. Après inZOI, c'est au tour de Paralives de faire son entrée sur le marché des simulation de vie avec un intérêt plus que notable de la part de la communauté. À peine sorti, ce titre indé à la direction artistique singulière est déjà un carton.

Paralives concurrence déjà Les Sims 4, bientôt la fin pour le jeu culte ?

Après plus de 12 ans, Les Sims 4 est à bout de souffle. Le jeu a pris un tournant free-to-play avant de fermer la porte aux grosses extensions. Un choix qui questionne sur le devenir de la formule, alors qu'Electronic Arts a clairement spécifié qu'il n'y aurait pas de 5ᵉ épisode. Dès lors, une brèche s'est ouverte pour la concurrence. Tandis que les titres du genre avaient du mal à s'imposer il y a encore quelques années, cette fois tout semble différent. Paralives vient de le prouver avec ses 250 000 copies écoulées 8 heures après l'ouverture de son accès anticipé, le 25 mai dernier.

Si le compte X officiel des Sims a félicité cette performance sous le post de Paralives, il peut s'inquiéter de la performance du “petit” jeu d'Alex Massé. Ce dernier s'est immédiatement hissé au top des ventes Steam. Deux jours plus tard, il est encore en 2ᵉ position, juste après Forza Horizon 6 qui lui est repassé devant. Si on fait le calcul, le nouveau phénomène cosy aurait engrangé plus de 10 millions de dollars en quelques heures, une prouesse dans son domaine (même si on rappelle que 30 % de ces revenus sont captés par le store).

© Capture d'écran de @TheSimCommunity

Enfin de la diversité dans le champ des simulations de vie

Même s'il faudrait du temps pour voir si Les Sims 4 risque vraiment de se voir évincer par la concurrence, on peut largement souligner l'engouement pour les propositions alternatives aujourd'hui. inZOI, la simulation sud-coréenne de Krafton, avait retenu l'attention au lancement de son early access et continue de rassembler 1,5 à 3,5 000 joueurs en simultané chaque jour. Une dynamique que pourrait connaître Paralives.

Le jeu d'Alex Massé signe en tout cas un début prometteur. Si inZOI avait connu un pic à 87 377 joueurs simultanés sur Steam en mars 2025, Paralives démarrait avec 78 603 il y a deux jours. Rien qu'en ce moment, on dénombre plus de 17 000 personnes jouant en même temps, soit plus que les 16 000 connectées sur Les Sims 4 via Steam. Même si le jeu d'EA est multisupport, ça n'enlève pas l'engouement toujours vivace pour d'autres simulations de vie.

Il faut dire qu'après 12 ans, Les Sims 4 peine à se renouveler, cumule encore des bugs et impose des contraintes dont le public veut se débarrasser. Or, les jeux comme inZOI et Paralives ont su se démarquer avec des visuels propres et plus de liberté. Le premier adopte un style plus réaliste et promet des expériences toujours plus riches même s'il y a encore à faire. Le second mise sur une direction artistique qui tire vers l'aquarelle, un rythme tranquille et un niveau de personnalisation qui va faire rougir même les Simmers les plus aguerris. Maintenant, c'est sur la durée que ces titres devront prouver qu'ils ont ce qu'il faut pour persister dans le temps.