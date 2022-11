Paradox Interactive via son programme ARC (à la recherche de pépites indépendantes) vient de lever le voile sur un Surviving the Abyss. Un jeu de gestion de ville sous marine, qui s'inspire clairement de ce qu'il est possible de voir dans un certain Bioshock.

Paradox et Surviving the Abys

Voila le descriptif que l'on peut trouver du jeu sur la page officielle Steam :

Terre, 1976. La guerre froide bat son plein et vous avez été chargé de construire et de diriger une installation de recherche en eaux profondes visant à perfectionner le clonage humain et à en faire une arme. Survivez contre vents et marées dans les abysses impitoyables en conservant de l'oxygène, de l'énergie, de la nourriture et bien plus encore pour maintenir votre équipage en vie. Découvrez et exploitez des ressources pour la construction, éclairez votre chemin dans l'obscurité, explorez et développez votre environnement pour faire avancer vos recherches. Capturez la faune et la flore diverses et adaptées des profondeurs, mais attention : l'obscurité cache des horreurs inattendues, et seule la lumière les tient à distance.

Cette production Paradox devrait donc laisser la part belle à l'exploration sous-marine et à ses dangers, avec la présence très probable de monstres pouvant venir mettre à mal la construction de vos installations sous-marines.

La date de sortie de cette nouvelle production Paradox est planifiée pour le 17 janvier 2023. Notons qu'en plus de ce titre, le studio de développement Rocket Flair Studios travaille aussi sur Dynasty of The Sands, qui concerne cette fois l'Egypte Antique (mais qui est lui aussi un titre de gestion).