La Gamescom 2026 pourrait bien révéler le successeur de Crusader Kings, un jeu de stratégie au croisement de Fallout si on en croit le visuel qui tease déjà l'annonce de Paradox Interactive.

Paradox Interactive réserve une grosse annonce pour la Gamescom 2026. Ce n'est plus un secret, l'éditeur qui abrite notamment la saga Crusader Kings dans son catalogue, a lancé un décompte sur son site officiel pour un nouveau jeu. Or, en fouillant un peu, des internautes ont trouvé un détail qui suggérait une sorte d'expérience dans un univers à la Fallout. Vous allez comprendre.

Un nouveau jeu de stratégie de Paradox sur le point de s'annoncer

C'est officiel, nous verrons Paradox Interactive ce soir à la Gamescom 2026. L'éditeur suédois compte désormais les heures avant le grand moment. On sait d'ores et déjà qu'il compte présenter son « prochain grand jeu de stratégie ». Or, en arrière-plan de son décompte montre une tempête de sable qui fait rage. Doit-on s'attendre à un univers post-apo à la Fallout ?

Capture d'écran du 25 août 2026. © Gameblog

Puisque ce décompte pré-Gamescom est là pour éveiller la curiosité, des internautes ont mené l'enquête. Un redditor a alors partagé sa découverte sur le fameux réseaux social. Cette découverte, ce n'est autre qu'un jeu baptisé Afterworld (« le monde d'après ») qui apparaît parmi les « jeux non-sortis » dans les filtres de recherche du site de Paradox. Ce nom irait bien dans le sens d'un jeu de stratégie inspiré d'univers comme Fallout.

Bien sûr, tout cela n'est encore qu'à l'état théorique. Néanmoins, le titre couplé à l'image de la tempête laisse déjà rêver d'un Crusader Kings-like à la sauce Fallout. Paradox Interactive pourrait nous convier pour un jeu de stratégie non plus historique, mais post-apocalyptique, un sorte de pendant plus chaleureux en tout cas que Frostpunk. Une chose est sûre, nous aurons la réponse ce soir pour l'ouverture de la Gamescom.

Quand aura lieu la soirée d'ouverture de la Gamescom 2026 ?

C'est ce soir que Geoff Keighley lancera officiellement les festivités de la Gamescom 2026 avec la traditionnelle conférence d'ouverture, l'Opening Night Live (ONL). Voici à quelle heure et sur quelles plateformes suivre l'événement pour assister au reveal du jeu de stratégie qui mêlera en quelques sortes Fallout et Crusader Kings :

Date : 25 août 2026

: 25 août 2026 Heure (France métropolitaine) : 20 heures

(France métropolitaine) : 20 heures Plateformes : Twitch et Youtube