« Hé, mais on dirait Pokémon avec des flingues ! ». Cette remarque, nous nous la sommes tous faite lorsque nous avons découvert le premier trailer de Palworld. Il faut dire qu’il est difficile de ne pas voir les influences de la franchise de Nintendo sur le titre de Pocket Pair, dont le lancement en accès anticipé a réellement fait sensation l’année dernière. Et quand on sait à quel point la firme de Kyoto est attachée à ses IP, on se demandait tous comment cela allait finir. Nous avons aujourd’hui des premiers éléments de réponse, et cela s’annonce compliqué pour le studio.

Palworld revoit sa copie à cause de Nintendo

C’est au travers d’un long communiqué publié sur X que Pocket Pair a en effet évoqué l’avenir de Palworld. « Nous restons actuellement impliqués dans des procédures judiciaires prolongées concernant des allégations de contrefaçon de brevets » explique la compagnie. « Nous continuons à contester ces allégations et à affirmer l’invalidité des brevets en question. Cependant, nous avons dû faire certains compromis afin d’éviter de perturber le développement et la distribution de Palworld ».

Ceci explique ainsi pourquoi certaines mécaniques ont disparu depuis l’arrivée du patch v0.3.11, déployé le 30 novembre dernier. La principale étant, sans grande surprise, le fait de pouvoir invoquer des Pals en lançant des Sphères, qui n’étaient pas sans rappeler l’invocation de Pokémons avec des Pokéballs. « Tout le monde ici à Pocket Pair a été déçu que cet ajustement ait dû être fait, et nous comprenons parfaitement que de nombreux joueurs ressentent la même frustration » poursuit alors le studio.

Et malheureusement, les choses ne vont pas aller en s’arrangeant puisque la nouvelle mise à jour prévue pour ce 8 mai va également entraîner le retrait d’une mécanique de jeu. « À partir de ce patch, le vol plané s’effectuera à l’aide d’un planeur plutôt qu’à l’aide des Pals » explique Pocket Pair. « Les Pals faisant partie de l’équipe du joueur continueront d’apporter des améliorations passives au vol plané, mais les joueurs devront désormais avoir un planeur dans leur inventaire pour pouvoir planer ».

De nouveaux contenus restent à venir

« Nous espérons que nos fans comprennent que ces changements sont nécessaires pour éviter de nouvelles perturbations dans le développement de Palworld » conclut néanmoins le studio à ce sujet, tout en assurant être « déterminé à développer [le jeu] et à proposer de nouveaux contenus passionnants » à l’avenir. Ce dernier en profite d’ailleurs pour remercier allègrement sa communauté pour son soutien, notamment en cette période difficile. Reste maintenant à voir jusqu’où ira Nintendo pour défendre ses intérêts face à Palworld.

Source : Pocket Pair