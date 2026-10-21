Pocketpair a enfin donné des nouvelles de la prochaine grande mise à jour gratuite de Palworld et dévoilé sa fenêtre de déploiement. Ne vous attendez, en revanche, pas à voir débarquer 100 Pals. Explications.

Avant qu’Aniimo ne tire la couverture vers lui, Palworld a définitivement bousculé le monde des Pokemon-like. Vendu à plus de 25 millions d’exemplaires, le jeu de collecte de monstres continue de s’améliorer depuis sa mise à jour 1.0 conséquente. Justement, Pocketpair sera bientôt prêt à révéler la prochaine étape du jeu. Le studio japonais a en effet dévoilé une fenêtre de sortie pour « Side by Side », la prochaine mise à jour majeure de Palworld.

Quand sortira la prochaine mise à jour de Palworld ?

Sans donner plus de détails sur son contenu, Pocketpair donne ainsi rendez-vous aux dresseurs cet hiver pour le déploiement de la prochaine mise à jour du jeu. Pour accompagner cette maigre révélation, le studio japonais s’est contenté d’une image montrant trois silhouettes mystérieuses, soigneusement masquées. De quoi nourrir l’imaginaire de la communauté, en attendant que Pocketpair révèle le contenu de la prochaine mise à jour de Palworld. Une chose est certaine, les développeurs n’ajouteront pas une nouvelle centaine de monstres. Dans une interview accordée à MP1st, John Buckley, responsable de l’édition, a justement détaillé la philosophie du studio concernant l’ajout de nouvelles créatures. « Nous essayons de ne pas considérer les nouveaux Pals comme un simple chiffre. Nous nous efforçons que leur ajout ait du sens », explique-t-il.

Pocketpair privilégie donc la qualité à la quantité et essaie au maximum de donner à chaque créature une identité mémorable, que ce soit par son apparence, ses capacités, son rôle au combat, sa personnalité ou encore son utilité au travail. Surtout, qu’avec déjà des centaines de Pals, l’équilibrage devient de plus en plus délicat pour les équipes. Mais bonne chance pour détrôner le chouchou des joueurs. A défaut de donner des indices sur les nouveautés de la prochaine mise à jour de Palworld, Pocketpair a partagé les résultats du sondage de popularité mondial. Sans grande surprise, Sekhmet rafle la première place, devant Solenne et Chillet.

Quels sont les 10 Pal préférés dans Palworld ?

Sekhmet

Solenne

Chillet

Dumud

Eidrolon

Frostallion

Jetragon

Selyne

Bellanoir Libero

Caprity

Quels sont les 10 personnages préférés des joueurs ?

Zoe

Auri

Saya

Zenara

Lily

La joueur

Superfan de Depresso

Contrebandier

Victor

Bjorn

Source : Pocketpair