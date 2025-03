Palworld continue d’attirer des joueurs, et le titre s’offre une très grosse mise à jour avec du contenu très attendu et des fonctionnalités réclamées par la communauté.

Bonne nouvelle pour les joueurs de Palworld : une grosse mise à jour vient tout juste d’arriver. La version 0.5.0 du jeu est désormais disponible, et elle apporte un lot conséquent de nouveautés très attendues. Entre le cross-play, un nouveau système de stockage, un mode photo et de nombreuses améliorations de gameplay, cette mise à jour pourrait bien changer votre façon de jouer.

Le cross-play enfin disponible sur Palworld

C’était l’une des fonctionnalités les plus demandées par la communauté. C’est désormais chose faite : le cross-play est actif, ce qui permet aux joueurs PC, Xbox et PlayStation de jouer ensemble sur Palworld. Une avancée majeure qui rend l’expérience multijoueur beaucoup plus fluide et conviviale.

Autre nouveauté importante : le Global Palbox. Il permet désormais de transférer vos Pals entre différents mondes, une fonction très pratique pour ceux qui jonglent entre plusieurs parties. À cela s’ajoute le stockage dimensionnel, une nouvelle option avec une capacité 10 fois plus grande qu’un Palbox classique. Ce système sur Palworld peut être partagé avec les membres de votre guilde ou utilisé de manière privée. Idéal pour mieux organiser ses ressources.

Bonne surprise également : un mode photo fait son apparition sur Palworld. Accessible depuis la roue de commandes, il permet de masquer l’interface et de déplacer la caméra librement pour prendre des captures d’écran soignées. Parfait pour les amateurs de beaux clichés et de souvenirs en jeu.

Personnalisation visuelle et nouvelles options pratiques

La mise à jour introduit de Palworld aussi un système d’armure cosmétique. Concrètement, vous pouvez désormais modifier l’apparence de votre personnage sans toucher aux statistiques de vos équipements. Un vrai plus pour ceux qui aiment personnaliser leur style.

D’autres ajouts pratiques sont également au rendez-vous sur Palworld :

Nouveaux objets de construction , comme la table d’assemblage pour combiner des plans.

, comme la table d’assemblage pour combiner des plans. Des torches à l’entrée des donjons pour mieux s’y repérer.

pour mieux s’y repérer. Possibilité de s’asseoir sur des chaises et coussins.

sur des chaises et coussins. Meilleure connexion entre les éléments de construction (fondations, toits, etc.).

Améliorations de gameplay et ajustements d’équilibrage

Côté gameplay sur Palworld, plusieurs ajustements de l’équilibre du jeu ont été apportés :

Le chopper d’attaque donne plus d’XP à sa défaite.

à sa défaite. Les lance-flammes sont plus puissants .

. Les Pals de type Électrique et Ténèbres ont vu leur attaque de base revue.

ont vu leur attaque de base revue. Certains PNJ humains ont maintenant des animations de travail sur les bases.

On note aussi des changements dans les récompenses des coffres élémentaires : les fameuses Dog Coins sont désormais garanties, avec en bonus une petite chance de tomber sur des livres d’aptitudes au travail. L’interface utilisateur a elle aussi reçu quelques ajustements :

Nouvelle organisation des favoris de Palworld, en trois catégories.

de Palworld, en trois catégories. Tri par niveau d’aptitude au travail dans le Palbox.

dans le Palbox. Option de taille de texte extra large .

. Mode plein écran désormais disponible.

Une mise à jour assez énorme pour Palworld.