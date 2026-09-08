Palworld continue de suivre sa route avec une nouvelle mise à jour apportant deux nouvelles missions, mais aussi et surtout une grande quantité de correctifs.

Voilà déjà bientôt deux mois que Palworld est officiellement sorti de son accès anticipé, et qu’il ne cesse de séduire toujours plus de joueurs avec le temps. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que malgré toute la débâcle qui a découlé de ses similitudes avec Pokémon, cela n’a aucunement entâché son succès auprès des joueurs, qui sont plus de 40 millions à avoir répondu présent au titre de Pocket Pair. Ce qui n’a rien de surprenant au vu de tout le travail réalisé par le studio, en témoigne l’arrivée de la version 1.0.4 de Palworld.

Palworld déploie sa mise à jour 1.0.4

En effet, la version 1.0 du jeu est peut-être maintenant disponible, mais cela ne veut pas dire pour autant que le travail est terminé pour ses créateurs. Bien au contraire. Pour preuve, l’arrivée de ce nouveau patch a notamment permis à Pocket Pair d’introduire deux nouvelles missions secondaires à découvrir pour les joueurs :

« Beyond Dimensions », qui peut être acceptée auprès d’un PNJ à la Pointe du Pêcheur au Mont Obsidienne

« From the Far Side of the Moon », qui devient disponible une fois la précédente complétée

Pour le reste, en revanche, le patch 1.0.4 de Palworld fut surtout l’occasion pour le studio de mettre en place une armada de correctifs, destinés à ajuster et améliorer l’expérience de jeu à différents niveaux. Cela comprend notamment les éléments suivants :

Pals et compétences

Les Pals invoqués et les Pals de la base privilégient désormais les compétences censées infliger le plus de dégâts

Ajustement du comportement des Pals de la base lorsqu'ils utilisent des compétences à charge

Les Pals et PNJ cibles de mission ne s'endorment plus

Ajustement de la vitesse de nage de Lapure

Ajustement de la valeur d'amélioration du guidage octroyée par les Effigies de Lunaris

Le niveau d'aptitude au travail requis pour récolter de l'Écorce ancienne passe à Nv. 1

Combat

Modification de la distance d'utilisation minimale de « Bombe puissante » afin de réduire les enchaînements de reculs artificiels avant son utilisation

Ajustement du comportement de recul des Pals invoqués lors de l'utilisation de certaines compétences

Ajustement des dégâts d'Éjection de noyau pour le Fusil à pompe à éjection de noyau

Pêche

Ajustement de la difficulté de pêche des spots de pêche de Sunreach et de la zone de l'Arbre-Monde

Ajustement de la quantité d'objets obtenus lors d'une pêche réussie pour chaque type d'appât

Ajout et ajustement des guides de commandes, des avertissements et de l'affichage de l'équipement recommandé pendant la pêche

Ajout de l'option « Comportement des poissons pendant les mini-jeux de pêche » aux paramètres du monde

Objets et récompenses de Palworld

La Flûte résonnante peut désormais être jetée depuis l'inventaire

Le Pal demandé par le Critique de Pals de Sakurajima passe de Selyne à Dogen

Le Pal demandé par le Critique de Pals de Sunreach passe de Bastigor à Faleris Aqua

Bases et construction

Lors de l'annulation d'un travail dans une installation de production, les matériaux restitués retournent désormais dans l'inventaire

Lors de l'annulation d'une construction ou du démantèlement d'un bâtiment, si l'option « Ne pas ramasser automatiquement les objets dépassant la limite de poids » est activée, seuls les matériaux restitués excédant la limite de poids sont déposés aux pieds du joueur

Lorsque les restrictions de construction sont activées dans les paramètres du serveur, ajout de zones où la construction est interdite autour du boss de terrain Suzaku dans le désert, dans la grotte de la mission principale du désert et à certains lieux de mission de Sakurajima

Ajustement de la collision du Synthétiseur de matériaux anciens

Modification du fonctionnement : les joueurs, les Pals invoqués et les Pals de la base ne prennent plus feu au contact des feux de camp construits par un joueur

Ajout d'un paramètre de serveur permettant aux administrateurs de fixer une limite, par joueur, du nombre de bâtiments constructibles dans le monde

Terrain et exploration

Ajustement de l'affichage du terrain et de l'eau à Sunreach, dans la zone de l'Arbre-Monde et à d'autres endroits

Ajustement de la position et du comportement des courants ascendants

La position des PNJ, des objets de terrain et des points d'apparition des Pals a été ajustée

Son

Ajout et ajustement des effets et effets sonores de la plateforme pétrolière et des coffres au trésor élémentaires

Ajout et ajustement des effets sonores du ramassage d'objets, de l'utilisation d'objets, de la fin de fabrication, et plus encore

Ajustement et ajout des sons de certains Pals, PNJ et effets de terrain

Interface et commandes de Palworld

Ajout de la recherche par nom dans la Palpédia

Ajout d'explications sur les détails des aptitudes au travail dans l'interface de statut des Pals et dans celle de la Palpédia

L'affichage des effets passifs et des descriptions d'objets dans les notifications d'obtention de Jetons de prime a été ajouté

Ajout de la possibilité d'ouvrir le chat depuis le menu radial sur PS5

La limite de FPS par défaut passe à 120 sur PC

Les erreurs de non-correspondance de version indiquent désormais la version de la cible de connexion

Améliorations des performances et de la stabilité

Réduction de l'utilisation de la mémoire sur Xbox One

Réduction de l'utilisation de la mémoire en jeu coopératif sur PS5

La charge liée à certains processus de rendu, à l'affichage du feuillage et à la lecture des effets a été réduite

Réduction des saccades lors de l'activation de certaines compétences passives

Réduction de la charge de rendu du terrain dans la zone de l'Arbre-Monde et à d'autres endroits

De nombreuses corrections de bugs pour Palworld

Outre ces nombreux ajustements, Pocket Pair en a également profité pour corriger une très grande quantité de bugs, qui pouvaient non seulement provoquer des crashs du jeu, mais également des problèmes de progression, de connexion aux serveurs pour le multijoueur, de gameplay, et plus encore. Là encore, tout le détail se trouve dans le patch notes officiel partagé par les créateurs de Palworld pour les intéressés maîtrisant la langue de Shakespeare.

Source : Pocket Pair