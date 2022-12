Véritable OVNI à mi-chemin entre Pokemon Ecarlate & Violet et Fortnite, Palworld se montre une nouvelle fois pour faire parler la poudre et massacrer ses petits monstres à tour de bras.

Développé par Pocketpair, à qui l’on doit déjà Craftopia, Palworld se présente comme un concurrent direct de Pokemon Ecarlate & Violet. La différence, et pas des moindres, c’est que les développeurs ont visiblement travaillé sous acide et ont décidé de complètement ruiner toutes les bonnes ondes enfantines qui sont généralement associées à ce genre de jeux, comme le très ambitieux DokeV.

Quand Pikachu entre dans une armurerie, ça donne Palworld

Dans Palworld, le monde est beau et coloré. Les petits monstres, les Pals, sont mignons tout plein et la direction artistique rondouillarde nous plonge en plein cartoon. Sauf que Palworld n’a absolument rien d’un jeu pour enfant, bien au contraire. Pocketpair nous a annoncé la couleur d’entrée de jeu, et en a un peu fait son fonds de commerce, Palworld surfera sur des thématiques résolument adultes telles que l’esclavage, la destruction de l’habitat naturel et fera la part belle à la violence décomplexée.

Il sera en effet possible de collectionner les petites créatures qui peupleront l’open world, mais aussi et surtout, les flinguer par paquet de 10 à grands coups de mitrailleuse ou de lance-roquettes. Pire encore, les Pals pourront vous assister dans vos escapades morbides, voire même être utilisés, avec ou sans leur accord pour mettre à mal d'autre créatures. Tout un programme.

Un peu de PRG dans ce monde de brutes

En plus de proposer des combats à grande échelle, du tower defense et des boss, Palworld aura une composante gestion avec la possibilité de crafter tout un tas d'objets et même de faire travailler ses Pals à la chaîne. Et il semblerait également que les Pals aient d'autres utilités.

C'est en tout cas ce que suggère cette nouvelle bande-annonce qui met à l’honneur les Pals entre deux tueries évidemment. Comme dans Pokemon, Palworld devrait nous proposer un roster de monstres assez conséquent et mise visiblement sur les archétypes déjà bien connus du genre. On retrouve ainsi des Pals de type plante, feu, ou encore spectre et certains en possèdent même deux. Reste maintenant à savoir à quoi ces caractéristiques serviront en jeu puisque pour le moment, mis à part voir tout le monde se tirer dessus, nous n’avons pas vu de combats stratégiques ou de composantes RPG pour les mettre en valeur.

Sans date de sortie officielle, le jeu est tout de même attendu sur PC d’ici 2023 si tout va bien. Des versions consoles sont à l’étude, mais rien de concret pour le moment.