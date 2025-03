Après un succès phénoménal au lancement, Palworld s'est fait un peu plus discret ces derniers mois. La plainte déposée par Nintendo à l'encontre du studio l'a conduit à revoir sa copie. Le jeu-service tente doucement de faire amende honorable en procédant à de petites modifications çà et là. Pour autant, il ne renonce pas et compte bien continuer d'apporter du nouveau contenu à une communauté encore très présente. Pour souder tout le monde, il va donc très bientôt proposer une mise à jour hyper attendue.

Palworld va tous vous rassembler

Malgré les polémiques, Palworld est un véritable carton. Encore aujourd'hui, un an après sa sortie, il continue de réunir une tonne de joueurs au quotidien. Sur SteamDB, on constate qu'il rassemble entre 20 et 50 mille personnes chaque jour. C'est très loin de son record historique de 2,1 millions, mais ça reste une performance honorable qui traduit un engouement toujours vivace pour le jeu.

Le studio PocketPair a donc encore de nombreux projets pour Palworld. Après les changements adoptés pour satisfaire Nintendo vis-à-vis de Pokémon, il annonce une fonctionnalité que les fans attendent depuis longtemps. La prochaine mise à jour, prévue fin mars, autorisera enfin le crossplay ! Comme précisé sur Steam, cela permettra de jouer entre les différentes plateformes, peu importe que vous soyez sur PC, Mac, Xbox ou PS5.

Ce n'est pas tout ! Pour accompagner le crossplay, PocketPair a pensé à une autre fonctionnalité tout aussi attendue. Dès le déploiement de la prochaine mise à jour de Palworld, vous pourrez échanger vos pals — les créatures à attraper — avec des joueurs et joueuses du monde entier. Vous ne serez donc plus restreints à une région. Cela facilitera sans aucun doute l'enrichissement de votre collection et renforcera les liens au sein de la communauté.

Pour fêter cette grosse mise à jour en préparation, PocketPair a une dernière surprise pour (presque) tout le monde. Palworld bénéficie d'une réduction de 25 % sur Steam, jusqu'à ce soir 18 heures, et sur le PS Store, jusqu'au 26 mars inclus. Le jeu passe ainsi de 28,99 € à 21,74 €. À vous d'en profiter !