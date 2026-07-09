Dès son annonce, il était évident que Palworld ne serait pas le genre de jeu à passer inaperçu auprès des joueurs. Rapidement qualifié de « Pokemon avec des flingues », le titre de Pocket Pair a en effet connu un grand succès dès son lancement en accès anticipé courant 2024, avant de continuer à prendre de l’ampleur dans les mois qui ont suivi. Car le studio aura peut-être rencontré quelques litiges avec Nintendo, mais cela ne l’aura pas empêché d’agrandir sa communauté avec le temps, au point de franchir un nouveau palier à l’aube de sa sortie.

Palworld franchit la barre des 40 millions de joueurs

« Palworld a dépassé la barre des 40 millions de joueurs », s’est en effet félicité Pocket Pair sur les réseaux sociaux. Depuis février 2025, date à laquelle les derniers chiffres étaient tombés, cela représente donc une hausse de plus de 8 millions de joueurs pour le titre, dont le lancement de la version 1.0 est attendu pour demain, 10 juillet 2026. « Un immense merci à vous tous pour votre incroyable soutien ! Au cours des deux ans et demi qui viennent de s’écouler, Palworld s’est développé aux côtés de notre communauté », indique le studio pour l’occasion.

Avant de revenir, au détour d’une longue vidéo, sur toutes les mises à jour accueillies par le titre depuis ses débuts. Car entre l’évolution naturelle de ce dernier, due à son lancement en accès anticipé, et les changements opérés à la demande de Nintendo en raison des trop fortes similitudes avec Pokemon, Palworld a beaucoup changé. Et à ce rythme, nul doute que l’aventure ne fait que commencer pour Pocket Pair, qui nous réserve encore « quelques surprises » avec le lancement de la version finale du jeu qui arrive.

« Palworld 1.0 sera notre plus grosse mise à jour jusqu’à présent », assure en effet Bucky, responsable de l’édition et de la communication chez Pocket Pair. « Elle ne va pas seulement introduire son lot de Pals, d’armes et d’items inédits, elle va aussi introduire de nouvelles zones à explorer, une refonte complète de nombreuses mécaniques et, bien sûr, quelques surprises ». Pour en savoir plus à ce sujet, il faudra toutefois attendre demain, le temps que la version 1.0 soit officiellement lancée sur PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

Un chiffre symbolique vis-à-vis de son grand concurrent

Profitons-en d’ailleurs pour souligner qu’en franchissant la barre des 40 millions de joueurs à travers le monde, Palworld continue de creuser l’écart qui le sépare de l’épisode le plus vendu de l’histoire de Pokemon, à savoir Rouge et Bleu (ainsi que Vert au Japon), aujourd’hui écoulé à plus de 31 millions d’exemplaires. Même si, il est important de le préciser, Pocket Pair parle bien ici de joueurs et non de ventes pures, étant donné que Palworld a bénéficié d’une sortie dans le Xbox Game Pass. Mais cela reste tout de même une anecdote plutôt amusante.

Source : Pocket Pair