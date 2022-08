Disponible pour les membres Halo Insiders, le mode Forge d'Halo Infinite ne sera accessible qu'à la plèbe en novembre prochain si tout va bien. Et certains s'amusent déjà avec l'outil.

Le mode Forge d'Halo Infinite tarde à arriver sauf pour certains chanceux comme Death Templer. Ce dernier ou cette dernière a mis la main dessus et s'est amusé(e) à reproduire le couloir de P.T. L'incroyable démo PS4 qui était le moyen pour Hideo Kojima d'annoncer qu'il allait travailler sur Silent Hills, avec un « S », un épisode qui aurait été différent de cette version d'essai. Puis on connaît la suite, le créateur a été renvoyé et le projet mis à la poubelle.

Bref c'est ce que Death Templer a essayé de récréer avec les limites actuelles du dit mode. La boucle du niveau est par exemple absente - mais elle pourrait être ajoutée lors d'une mise à jour -, tout comme la salle de bain ou surtout la très angoissante Lisa. On entend cependant cette dernière avec des bruits d'oiseaux pour rassurer les plus flippés.

Le seul but était de me rapprocher autant que possible de P.T, visuellement parlant, en utilisant les outils du mode Forge. C'est jouable sans voir l'arme dans votre main. C'est le dernier enregistrement que j'ai fait avant que le jeu ne plante 10 secondes plus tard. L'état actuel de ce mode Forge ne me permettait pas de sauvegarder la carte, donc c'est ce que j'ai réussi à accomplir jusqu'à maintenant. J'avais espéré pouvoir continuer pendant quelques heures et faire des ajustements pour une visite plus cinématographique, en enlevant l'arme et en réduisant le FOV. Cela étant dit, je ferai mon possible afin de recréer le jeu pour la sortie officielle du mode Forge. Aussi bien d'un point de vue visuel que fonctionnel. L'audio de la respiration de Lisa a été la seule modification, j'ai décidé de m'amuser avec. J'ai enlevé le jumpscare à la dernière minute.