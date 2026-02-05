Overwatch annonce une tonne de changements pour certains radicaux, qui vont secouer bien plus que la méta en place. c'est une grand première dans l'histoire de la licence.

Overwatch continue son petit bonhomme de chemin et va mettre les petits plats dans les grands en opérant de très gros changements. C'est même certainement le changement le plus important de toute l'histoire du jeu depuis son lancement. Outre une nouvelle saison thématique, le jeu va accueillir près de 5 nouveaux héros d'un coup, des événements, une vraie narration et plein d'autres surprises. Cerise sur le gâteau, vous pourrez même gagner du contenu gratuit rien qu'en jouant.

Overwatch change tout, même son nom et ça promet d'être énorme

Overwatch 2 change de nom et perd définitivement son « 2 » pour n'être qu'Overwatch. Une manière de rendre la chose plus cohérente selon les développeurs, qui ont de nouvelles ambitions pour le jeu. Désormais, l'univers de la franchise va s'étendre sur tous les fronts. En jeu et tout autour, de manière amusante et avec toujours plus de contenu. Un procédé qui rappelle fortement ce que fait Riot Games avec League of Legends et qui pourrait bien tout changer pour le FPS de Blizzard.

Pour 2026, Overwatch change du tout au tout. Le jeu proposera désormais un arc narratif fait pour s'étendre sur une année complète. Chaque saison apportera sa pierre à l'édifice jusqu'au grand final. Cette année, ce sera un arc autour de l'affrontement entre Overwatch et l'organisation de la Griffe qui sera développé à travers des évènements, des bandes dessinées, des modes de jeu et d'autres surprises du genre. Le nouvel objectif de Blizzard est clair : faire en sorte que chaque année soit unique sur son jeu.

Cinq nouveaux héros et de gros changements pour les rôles

Dès le lancement de la saison 1 d'Overwatch, le 10 février prochain, cinq héros rejoindront le combat d'un coup : Jetpack Cat (support), Domina (tank), Emra (DPS), Mizuki (support) et Anran (DPS). Cinq autres héros jouables débarqueront quant à eux plus tard dans l'année, mais sont déjà teasés aux côtés de ceux qui rejoignent l'arène ce mois-ci.

Autre changement majeur pour cette nouvelle saison d'Overwatch : les rôles Tank, Support et DPS vont désormais avoir des sous-rôles aux bonus uniques. L'idée est de diversifier encore plus le gameplay en rendant les rôles plus cohérent, imapactant et satisfaisant.

TANK COLOSSE : réduit les dégâts critiques subis. Tant que vous êtes dans un état critique, votre vitesse de déplacement est augmentée. Mauga / Orisa / Chopper / Zarya ENGAGEMENT : lorsque vous restez en l’air, vous récupérez quelques points de vie. D.Va / Doomfist / Winston / Bouldozer INDÉFECTIBLE : réduit les reculs et les ralentissements subis. Domina / Danger / Reine des Junkers / Ramattra / Reinhardt / Sigma



DÉGÂTS FINE GÂCHETTE : les coups critiques réduisent les temps de recharge de vos capacités de déplacement. Ashe / Cassidy / Hanzo / Sojourn / Fatale ATTAQUE PAR LES FLANCS : les kits de soins rendent davantage de points de vie. Anran / Genji / Faucheur / Tracer / Vendetta / Venture SPÉCIALISTE : lorsque vous éliminez une cible adverse, votre vitesse de rechargement est brièvement augmentée. Bastion / Emre / Chacal / Mei / Soldat : 76 / Symmetra / Torbjörn RECONNAISSANCE : vous détectez les adversaires en dessous de 50 % de points de vie à travers les murs après leur avoir infligé des dégâts. Héros d'Overwatch concernés : Echo / Freja / Pharah / Sombra



SOUTIEN TACTIQUE : vous pouvez obtenir un excédent de charge de capacité ultime que vous conservez après avoir utilisé votre capacité ultime. Ana / Baptiste / Jetpack Cat / Lúcio / Zenyatta SECOURISTE : lorsque vous soignez des personnages alliés avec votre arme, vous récupérez également des points de vie. Kiriko / Vital / Ange / Moira SURVIE : lorsque vous utilisez une capacité de déplacement, votre régénération de points de vie passive s’active. Brigitte / Illari / Juno / Mizuki / Wuyang



Une mise à jour importante pour Overwatch

La mise à jour d'Overwatch ajoute également tout un tas de nouveautés. Vous pourrez par exemple participer à la Conquête, un événement « Méta » où vous devrez choisir une faction puis remplir des objectifs pour gagner une multitude de récompenses. Le mode Stadium se met lui aussi à jour avec de nombreux correctifs et des ajouts bienvenus. On peut également mentionner des ajustements pour les parties classées, une refonte intégrale de l'interface et de l'expérience utilisateur globale, et plein d'autres surprises, notamment en ce qui concerne les cosmétiques. Vous pourrez trouver tout le détail des nouveautés directement sur le site officiel d'Overwatch.

