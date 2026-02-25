Après la volte-face inattendu d'Overwatch 2 qui vient de se délester du « 2 » de son titre pour entamer une nouvelle ère, Blizzard Entertainment fait une autre annonce de taille pour la licence. Très clairement, le Hero Shooter star n'a pas fini de surprendre et compter bien prendre un nouvel élan. Un nouveau public va pouvoir se lancer dans la bataille.

Overwatch s'attaque à un nouveau format et ce sera gratuit

Préparez-vous à découvrir le jeu phare d'une tout autre façon. Blizzard vient de créer la surprise avec une annonce audacieuse. L'éditeur et développeur a dévoilé les premières images de gameplay d'un tout nouveau jeu du nom d'Overwatch Rush. Tiré directement du Hero Shooter, il s'agit là d'un spin-off mobile qui va drastiquement changé de l'expérience originelle.

Compte tenu du support, Overwatch Rush est un titre entièrement pensé pour s'adapter aux contrôles sur mobile. Ne vous attendez alors pas à un FPS. À la place, il privilégiera une vue isométrique plongeante, par au-dessus. En termes de gameplay, attendez-vous à des combats d'arène en 4v4, bien plus proche d'un MOBA et d'un twin-stick shooter que de ce que nous connaissions avec les premiers jeux de la franchises.

Même si Blizzard a déjà pu montrer un aperçu du gameplay, Overwatch Rush en est encore qu'au début de son développement. En interne, une équipe spécifique distincte de celle qui s'occupe du Hero Shooter principale a été dépêchée pour donner à cette nouvelle initiative. Toujours est-il que les premiers retours du public sont relativement enthousiastes sur YouTube. Beaucoup y voient là une sorte de revival de l'excellent Heroes of the Storm.

Notez enfin que Overwatch Rush s'annonce déjà comme un free-to-play. En ce sens, même s'il sera accessible gratuitement, il proposera des achats in-game avec une boutique intégrée. Aussi, nous n'avons pas encore de fenêtre de sortie pour ce jeu mobile. Tout au plus savons-nous qu'il est bien prévu à la fois pour être compatible avec les smartphones Android et iOS. Ainsi, tout le monde y trouvera son compte. Désormais, il ne reste plus qu'à attendre davantage d'informations et de premiers tests.