La saison 4 d’Overwatch est arrivée et sa nouvelle tank avec : D.Mon. Membre des MEKA aux côtés de Diva, la pilote défend Busan depuis des années avec son sabre Plasma capable de percer les lignes ennemies et ses propulseurs qui la rendent particulièrement mobile. Sa ville a justement subi le plus gros lifting pour l’occasion, retranscrivant les événements narratifs racontés, où Talion a attaqué Busan. Epaves en feu, traces de l’assaut des Junkers et chambre de D.Mon ouverte sont autant de découvertes que les joueurs peuvent faire depuis le lancement de la mise à jour cette semaine. En plus d’un battle pass entièrement repensé, et du rework de Paraiso et Eichenwalde, Blizzard gâte également ses joueurs en dehors du jeu. De nouveaux contenus gratuits sont en effet disponibles pour Overwatch.

De nouveaux contenus gratuits d'Overwatch pour célébrer la saison 4

Si plusieurs loot boxes peuvent être remportées en participant à un événement en jeu, Blizzard reste fidèle à ses bonnes habitudes. A chaque lancement de saison, le géant américain s’associe à Amazon pour offrir des contenus gratuits à tous les joueurs prêts à rester quelques heures devant leur écran à regarder des streamers jouer au jeu. Cette fois, ces nouveaux Twitch Drops permettront bien de récupérer quelques loot boxes, dont une épique, ainsi que des tags et des avatars. Voici donc tous les contenus gratuits d’Overwatch disponibles avec cette méthode, ainsi que les conditions pour les débloquer :

Bad Press Spray : regardez le stream pendant 20 minutes

: regardez le stream pendant 20 minutes Shion Slide Spray : regardez le stream pendant 1 heure

: regardez le stream pendant 1 heure Cute Sierra Avatar : regardez le stream pendant 2 heures

regardez le stream pendant 2 heures MEKA Squad Namecard : regardez le stream pendant 3 heures

: regardez le stream pendant 3 heures RoT Lootbox : regardez le stream pendant 5 heures

: regardez le stream pendant 5 heures RoT Epic Lootbox : regardez le stream pendant 8 heures

©Twitch

Vous avez donc jusqu'au mercredi 19 août pour remplir votre mission et récupérer ces contenus gratuits d’Overwatch. Pour ce faire, il vous faudra donc simplement regarder, ou laisser tourner en tâche de fond pendant que vous essayez D.^Mon, des diffusions ayant activé les drops pendant le nombre d’heures indiqué. Rappelons comme toujours que vous pouvez étaler votre visionnage sur plusieurs streams, Twitch comptabilisant tout. Voici la marche à suivre pour obtenir ces contenus gratuits d’Overwatch :

Allez sur Blizzard Battle.Net et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Overwatch pendant au moins 8 heures pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Blizzard Battle.Net sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Comme toujours, vous pouvez suivre votre progression depuis la page d’inventaire des Drops. Il ne faudra en revanche pas oublier de réclamer vos contenus gratuits Overwatch sur cette même page en cliquant sur l'icône de votre profil sur Twitch, puis d'aller dans « Drops et récompenses ».

Source : Blizzard