Le renouveau d’Overwatch est bel et bien lancé. Après une période tumultueuse, Blizzard a choisi de repenser en profondeur son hero shooter en abandonnant le « 2 » et en adoptant une formule rythmée par des saisons et de nouveaux systèmes de progression. Une refonte progressive qui lui fait le plus grand bien et qui lui permet de s’offrir une seconde jeunesse à l’aube de ses 10 ans. Les efforts du studio se poursuivent avec l’arrivée de la saison 2 d’Overwatch, qui s’accompagne d’une tonne de cadeaux pour tous les joueurs.

Plein de contenus gratuits pour Overwatch disponibles

La saison 2 d’Overwatch est désormais lancée, au même titre que la version Nintendo Switch 2. Au programme, une nouvelle héroïne de dégâts, Sierra, responsable de la sécurité de l’Observatoire qu’elle a défendu contre la Griffe. A cette occasion, le jeu lance un événement temporaire de trois semaines, prenant place après l’affrontement de cette nouvelle combattante contre la Griffe. Opération Grand Mesa de son nom, permettra d’en apprendre davantage sur la nouvelle arrivante en terminant une série de défis pour déverrouiller progressivement des pans d’histoire et obtenir des récompenses, évidemment. Des récompenses justement, le studio en offre à la pelle, même en dehors du jeu.

Blizzard et Amazon renouvellent leur partenariat avec une nouvelle série de Twitch Drops. Pour rappel, ce système permet de mettre la main sur des contenus gratuits d’Overwatch, simplement en regardant la diffusion d’un ou plusieurs streameurs. Cette fois, le studio offre deux charmes pour les armes, des sauts de rang pour le Battle Pass et évidemment de précieuses lootboxes. Voici donc les 5 cadeaux d'Overwatch que vous pourrez récupérer :

Sauts pour le Battle Pass : regardez le stream pendant 30 minutes

: regardez le stream pendant 30 minutes Lilith Blade Weapon Charm : regardez le stream pendant 1h

: regardez le stream pendant 1h Wolf Pup : regardez le stream pendant 2h

: regardez le stream pendant 2h Lootbox de la saison 2 : regardez le stream pendant 4h

: regardez le stream pendant 4h Lootbox Epique de la saison 2 : regardez le stream pendant 5h

Envie de récupérer ces cadeaux d’Overwatch ? C’est simple comme tout, et on rappelle, comme à chaque fois, qu’il n’y a pas besoin d’être réellement devant l’écran pour valider les conditions, et encore moins de mettre le son. Voici la marche à suivre pour récupérer les Twitch Drops d'Overwatch, sachant que la campagne prendra fin le 11 mai 2026 à 8h58 :

Allez sur Blizzard Battle.Net et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Overwatch pendant au moins 8 heures pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Blizzard Battle.Net sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Pour mémoire, vous pouvez suivre votre progression dans la page d’inventaire des Drops. Il ne faudra en revanche pas oublier de réclamer vos contenus gratuits Overwatch sur cette même page. Pour ce faire, il vous suffira de cliquer sur l'icône de votre profil sur Twitch, puis d'aller dans « Drops et récompenses ».