Le 24 mai 2026, Overwatch soufflera sa dixième bougie. 10 années marquées par plusieurs mutations et une longue phase de turbulences, qui ont finalement conduit Blizzard à revenir aux bases. Le “2” a été rayé du nom, les joueurs sont de nouveau dignement récompensés, notamment grâce au retour des lootboxes gratuites, le studio remet doucement en place une trame narrative… Avec son nouveau système de saison instauré en début d’année, Overwatch semble enfin avoir retrouvé sa direction, après plusieurs années à chercher sa propre identité. Et forcément avec un tel anniversaire, le hero shooter célébrera ça en grande pompe, avec une pluie de cadeaux et d’événements pour tous les joueurs.

Une tonne de cadeaux pour Overwatch

Rien qu’en jeu directement, c’est un festival de récompenses. 15 lootboxes anniversaires, des coffres légendaires à récupérer chaque semaine en remplissant des défis, 33 bannières et autres cosmétiques à remporter simplement en jouant… Les joueurs d’Overwatch sont déjà bien gâtés. La comparaison reste forcément un peu douloureuse face au traitement réservé au public chinois, que Blizzard tente toujours de conquérir à grands coups de skins mythiques offerts pour l’événement. Mais les joueurs occidentaux peuvent malgré tout cumuler les cadeaux, notamment grâce aux contenus gratuits des Twitch Drops. Le concept vous le connaissez : vous repartez avec des cadeaux à utiliser en jeu en regardant des diffusions participantes pendant une durée donnée.

Rappelons, comme toujours, qu’il n’est pas nécessaire de rester collé 15 heures devant son écran. Il est tout à fait possible de laisser les streams tourner en tâche de fond, le son coupé, pour ensuite venir récupérer ces fameux cadeaux Overwatch comme une fleur. En plus des récompenses orientées e-sport toujours disponibles, Blizzard offre ainsi une nouvelle série de cadeaux, allant de sprays, à des sauts dans le battle pass en passant par des lootboxes.

Hazardous Tactics Icon : regardez 15 minutes de stream

: regardez 15 minutes de stream Saut de Battle Pass & Dev Art Helmet Spray : regardez 30 minutes de stream

: regardez 30 minutes de stream OWCS Home Zenyatta & Dev Art Bday Blast Spray : regardez 1h de stream

: regardez 1h de stream Dev Art Susie & Maisie : regardez 2h de stream

: regardez 2h de stream Saut dans le Battle Pass & Dev Art Maximum Velocity : regardez 3h de stream

: regardez 3h de stream Dev Art No Idea Spray : regardez 4h de stream

: regardez 4h de stream Loot Box (OWCS 26S1.2) & Dev Art Fika Food : regardez 5h de stream

: regardez 5h de stream Saut dans le Battle Pass & Lootbox de la saison 2 : regardez 7h de stream Overwatch

: regardez 7h de stream Overwatch Lootbox de la saison 2 Epique & OWCS Away Zenyatta : regardez 10h de stream

: regardez 10h de stream Saut dans le Battle Pass : regardez 12h de stream

: regardez 12h de stream Lootbox Esports 26S1.4 : regardez 15h de stream

Vous avez ainsi jusqu’au 8 juin 2026 pour récupérer ces cadeaux Overwatch. Pour ce faire, il vous suffit de cumuler le nombre d’heures de visionnage indiqué en regardant un ou plusieurs streams. Voici la marche à suivre pour les obtenir :

Allez sur Blizzard Battle.Net et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Overwatch pendant au moins XX heures pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Blizzard Battle.Net sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Vous pouvez suivre votre progression depuis la page d’inventaire des Drops. Il ne faudra en revanche pas oublier de réclamer vos contenus gratuits Overwatch sur cette même page en cliquant sur l'icône de votre profil sur Twitch, puis d'aller dans « Drops et récompenses ».

Source : Blizzard