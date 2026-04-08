Overwatch a finalement réussi sa renaissance. Presque 10 ans après la sortie du premier épisode, Blizzard a dû se rendre à l’évidence : ajouter un « 2 » après un nom ne suffisait pas. Les équipes en charge du hero shooter se sont alors lancées dans un grand chantier pour tenter de refaire de ce jeu une référence en la matière, et force est de constater que leurs efforts ont porté leurs fruits. La première saison de ce nouvel Overwatch a été un franc succès, et les plans dévoilés par le studio ont été accueillis positivement par la communauté. Seule ombre à ce tableau, la question des personnages, surtout féminins, qui se ressemblent trop.

Difficile parfois de distinguer qui de Kiriko, Juno ou Anran se cachent derrière la dernière collaboration, tant leurs traits sont quasiment identiques. Et ça posait particulièrement problème pour l’une des dernières arrivantes, censée être plus âgée, plus féroce et qui avait exactement la même candeur que Kiriko. La comédienne qui lui prête sa voix a amplifié la voix de la communauté en demandant elle aussi à ce qu’Anran ressemble davantage à l’adulte aperçue dans le court-métrage et le comics qui lui sont dédiés. Blizzard avait promis de corriger le tir, et ce serait bientôt fait.

Le nouveau design d'Aran arrivera avec la saison 2 d'Overwatch

« On oublie la tête de bébé », plaisante d’emblée Blizzard dans la vidéo annonçant le design retravaillé d’Aran, qui sera effectif avec la saison 2 d’Overwatch. Aaron Keller, directeur du jeu, admet que la première version ne faisait pas honneur à la nouvelle héroïne, notamment à sa « confiance, sa détermination, sa férocité, et son leadership naturel ». A première vue, les différences sont assez subtiles, surtout si l'on compare avec le court-métrage, où ses traits sont plus marqués. En y regardant de plus près, notamment grâce à post détaillant spécifiquement les changements, c’est plus perceptible.

« Nous avons cinq autres héros qui arrivent cette année, et nous souhaitons qu’ils soient tous fidèles à eux-mêmes », ajoute le directeur, remerciant au passage les joueurs pour leurs retours. Comme au moment où la polémique a éclaté, la communauté d’Overwatch est partagée. Certains trouvent que les changements ne sont pas assez poussés, d’autres s’estiment satisfaits, car au moins, Arana ne ressemble plus à la jumelle perdue de Juno, Tracer ou Kiriko. Pour mémoire, la saison 2 d’Overwatch sera lancée le 14 avril sur consoles et PC.