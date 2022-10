Le lancement raté d’Overwatch 2 bientôt derrière lui ? Deux jours après le lancement du free-to-play, Blizzard est enfin parvenu à stabiliser les serveurs afin d'accueillir tout le monde.

Finies les files d'attente dans Overwatch 2

Overwatch 2 était indisponible cette nuit. Le jeu a été rendu inaccessible à partir de minuit afin d’effectuer une maintenance. Un mal pour un bien, puisque cela a permis aux équipes de corriger les bugs liés à la fusion de comptes, aux connexions et les problèmes rencontrés par les nouveaux joueurs. Surtout, Blizzard a mis à jour la capacité de ses serveurs afin de mettre fin aux listes d’attentes interminables et aux déconnexions intempestives. Les joueurs PC quant à eux seront sans doute invités à mettre à jour leur launcher ce matin pour pallier aux crash et aux écrans noirs qui sévissaient jusque là.

On a fait un petit test de notre côté et le contraste est sans appel. Le jeu se lance en une minute chrono sans aucune file d’attente. Bonne nouvelle donc pour celles et ceux qui avaient été découragés par les longues minutes voire heures d’attente pour au final parfois se faire recaler à l’entrée. En plus de ces correctifs salvateurs, Blizzard a annoncé une jolie surprise qui n’en est pas vraiment une. Le court-métrage de Kiriko qui avait leaké il y a quelques semaines sera enfin révélé au grand jour. Le rendez-vous est donné ce soir à minuit pile à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la TwitchCon.