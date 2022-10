Pour tenter de se faire pardonner pour le lancement chaotique d’Overwatch 2, Blizzard avait annoncé deux bonnes nouvelles. Des cadeaux gratuits pour tout le monde et des weekends de double XP dont les dates restaient à déterminer. On sait désormais quand vous pourrez booster votre rang de Battle Pass.

Des weekends double XP dans Overwatch 2 pour se faire pardonner

Sous le coup d’une nouvelle polémique, Overwatch 2 est considéré comme une arnaque par beaucoup de joueurs. En cause, le temps nécessaire pour débloquer gratuitement ce qui avait été obtenu en jouant naturellement au premier opus. Les weekends double XP annoncés ne leur permettront pas de grappiller quelques années de grind, mais celles et ceux qui veulent finir à bout rapidement de leur Battle Pass devraient être aux aguets. Au total, Blizzard va organiser trois périodes où l’expérience sera augmentée pour tout le monde.

Weekend #1 : du vendredi 21 au lundi 24 octobre

: du vendredi 21 au lundi 24 octobre Weekend #2 : du vendredi 28 au lundi 31 octobre

: du vendredi 28 au lundi 31 octobre Weekend #3 : du vendredi 24 au lundi 28 novembre

On rappelle également que les joueurs d’Overwatch 2 pourront récupérer deux cadeaux en guise de compensation pour tous les problèmes depuis le lancement. Simplement en se connectant entre le 25 octobre et la fin de la Saison 1, vous obtiendrez automatiquement un charme pour arme « Pack de soin » et la skin légendaire Capitaine Faucheur Maudit. Les weekends de double XP font également partie du dédommagement.