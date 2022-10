Le passage en free-to-play d’Overwatch 2 au début du mois s’accompagne de changements radicaux dans son modèle économique. Le FPS multijoueur a troqué son système de lootboxes pour deux Battle Pass (un payant, un gratuit) et des cosmétiques à acheter avec la monnaie in-game. Les joueurs du premier opus ont pu récupérer l’ensemble de leurs objets, dont les skins légendaires amassés gratuitement. Pour les nouveaux joueurs en revanche, il faudrait des siècles pour espérer obtenir la même chose sans débourser un centime. Et s’ils voulaient passer à la caisse, il faudrait faire exploser son compte en banque.

Un modèle économique abusif dans Overwatch 2 ?

Le free-to-play est devenu l’un des modèles économiques les plus juteux pour les développeurs. Tout en proposant du contenu régulièrement et des récompenses gratuites, les studios parviennent à se faire des millions grâce à celles et ceux qui souhaitent obtenir plus rapidement des objets cosmétiques. Un format adopté par Overwatch 2 depuis son lancement catastrophique, et qui a été passé au peigne fin par plusieurs joueurs. Le constat est sans appel pour eux, le modèle adopté est jugé malsain par la communauté.

Sans être pay-to-win comme Diablo Immortal, le titre est jugé abusif dans sa manière de débloquer de nouvelles tenues et autres objets. Du grind, du grind et encore du grind. Il faudrait des siècles pour espérer obtenir gratuitement toutes les skins d’Overwatch 2. Pour les débloquer, il faut en effet se procurer des Pièces Overwatch, une nouvelle monnaie rare qui ne peut être obtenue qu’en remplissant les défis hebdomadaires (60 pièces max par semaine). Il est évidemment possible de passer à la caisse. 500 pièces coûtent 5 euros, tandis qu’une skin légendaire en nécessite 1000. Un utilisateur Reddit a calculé combien il faudrait dépenser pour espérer obtenir l’ensemble des skins qu’il avait obtenu dans Overwatch 1 et ça a de quoi rebuter.

Trois siècles au minimum pour tout débloquer

Avec plus de 254 tenues légendaire, 138 épiques ou encore 127 classiques, il faudrait environ plus de 326 ans pour espérer tout débloquer gratuitement à cause des mécaniques mises en place dans Overwatch 2. Un chiffre considérable, qui ne représente que « le meilleur des cas ». Il impliquerait en effet de venir à bout de 17 000 challenges hebdomadaires d’affilée. En attendant de trouver la formule magique pour l'immortalité, il est aussi possible de passer à la caisse. En termes d’argent réel, cela implique donc de dépenser la modique somme de 10 226 dollars pour tout obtenir. Rien que ça.

Une somme qui peut prêter à sourire pour les joueurs de gacha, mais qui traduit la frustration des anciens joueurs d’OW habitués à un modèle économique plus sain. Sans compter que le Battle Pass gratuit est pingre en objets à débloquer, il faut donc débourser environ 10 euros ou 1000 pièces in-game.