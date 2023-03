Overwatch 2 essaye de se racheter auprès des joueurs clairement insatisfaits par le système de récompenses et une boutique qui affiche des prix jugés trop élevés par la communauté. Qu’à cela ne tienne, après une première vague d’améliorations suite à l’arrivée de sa saison 3, Overwatch 2 remet le couvert avec un gros patch, et d’autres suivront prochainement.

One Punch Man à l’honneur pour cette saison 3

Au menu de ce premier patch de la saison 3, l’arrivée de l’événement centré autour de One Punch Man avec divers défis, plusieurs cosmétiques à déverrouiller gratuitement, en jouant, pour Soldat 76, et plusieurs autres à acheter en boutique. Ce crossover One Punch Man vous permettra donc de mettre la main sur un skin Roulettes Rider pour Soldat 76 (gratuit), un costume Saitama pour Doomfist (payant), un skin Genos pour Genji (payant) et un autre aux couleurs de Tornade tragique pour Kiriko (payant).

Les gros changements apportés par le nouveau patch d’Overwatch 2

Mais parmi les changements les plus importants, on note surtout une nette amélioration du matchmaking, de gros équilibrages sur tout un tas de personnages, notamment Chopper, Orisa ou encore Pharah. De très nombreux correctifs sont aussi de la partie et touchent pratiquement à tout. On notera enfin une modification du récapitulatif en fin de partie qui affiche désormais les défis en cours.

Overwatch 2 notes de patch (7 mars 2023) sur PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One et Switch

GENERAL

Bruits de pas ennemis selon la distance Au lancement de la saison 3, nous avions ajusté la distance à laquelle vous pouvez entendre les bruits de pas ennemis, mais cela n’était pas satisfaisant. Nous avons continué d’affiner ce paramètre jusqu’à trouver un bon juste milieu entre sa valeur de saison 2 et celle qui précédait cette mise à jour.



Défis Les défis sur lesquels vous avez avancé lors d’une partie ainsi que votre progression seront affichés.



Écran des scores Mise à jour de l’écran des scores en fin de partie Lors d’une partie, les statistiques finales de chaque joueur et joueuse sont affichées de manière permanente sur l’écran des scores d’après match. Auparavant, votre nom et votre score disparaissaient dès que vous quittiez la partie.



Matchmaking Nous avons corrigé un problème qui entraînait un temps d’attente plus long que prévu pour les grands groupes. Désormais, le système d’association s’efforcera avant tout d’opposer des groupes ayant un écart similaire entre leur joueuse ou joueur le mieux classé, et le moins bien classé. Nous avons apporté des ajustements au système visant à réduire le temps d’attente en partie non classée et à améliorer la qualité des parties compétitives.



MISES À JOUR POUR LES PARTIES COMPÉTITIVES

Personnages mystères Le mode Personnages mystères a été ajouté aux parties compétitives. La saison 1 commencera le 14 mars !

Mise à jour du menu compétitif Nous avons ajouté des boutons au menu des parties compétitives. Vous pourrez ainsi accéder facilement aux cotes et paliers, au classement et à votre progression de compétition.

Mise à jour du top 500 Les joueurs et joueuses du top 500 verront désormais une mise à jour animée de leur classement après chaque match.



ÉQUILIBRAGE DES HÉROS ET HÉROÏNES OVERWATCH 2

TANKS

ORISA Vague Terra Vague Terra peut désormais être interrompue par Piratage.



RAMATTRA Annihilation Utiliser Annihilation sous la forme de némésis permet de récupérer l’armure bonus.



CHOPPER Traquelard Le temps de recharge de Traquelard commence désormais à la fin de la capacité plutôt qu’au lancement. Temps de recharge réduit de 8 à 6 secondes.



BOULDOZER Ajout d’un paramètre spécifique à ce personnage : « Sensibilité relative de la visée lors de Roulé-boulé ». Ajout d’un paramètre spécifique à ce personnage : « Sensibilité relative de la visée gyroscopique lors de Roulé-boulé » (seulement sur Nintendo Switch™). Griffe-crampon Ajout d’un indicateur de durée à Griffe-crampon au-dessus de l’icône de capacité. Champ de mines Délai d’armement de Champ de mines augmenté de 1 à 1,25 seconde.



ZARYA Le temps de recharge que se partagent Écran de particules et Écran généré a été réduit de 11 à 10 secondes.



DPS

ASHE B.O.B. B.O.B. préfère désormais cibler les ennemis qu’Ashe atteint avec son fusil.



HANZO Impulsion Temps de recharge d’Impulsion réduit de 5 à 4 secondes.



MEI Blizzard Délai de canalisation de l’ulti Blizzard réduit de 0,5 à 0,4 seconde.



PHARAH Réacteurs La direction de Réacteurs dépend désormais des touches directionnelles.



SOJOURN Largeur des masques de collision du torse augmentée de 20%.



SOUTIEN

BAPTISTE Champ d’immortalité Seuil minimum des points de vie de Champ d’immortalité augmenté de 10% à 25%.



CORRECTIONS DE BUGS

Général Correction : l’option permettant de signaler des noms de profil inappropriés n’apparaissait pas. Correction : il manquait des données aux rapports de jeu. Correction : il était impossible de sauvegarder les Temps forts sur PS5. Correction : les joueurs et joueuses qui participaient à une partie personnalisée étaient notés comme présents sur le Champ de tir. Le lot passe de combat ultime apparaît désormais comme « Débloqué » pour les personnes l’ayant acheté (ce problème était uniquement visuel, tout achat ayant été honoré). Correction d’un problème : certaines personnes possédant toutes les cartes de visite pouvaient être bloquées dans le chargement du menu associé lorsqu’elles utilisaient l’onglet Filtres. Correction d’un problème sur Nintendo Switch : tous les amis de l’écran Social possédaient la même icône de profil. Correction d’un problème : les personnages utilisant une emote se tenaient en T pour les joueurs et joueuses qui chargeaient la partie.



Cartes Péninsule antarctique (la nouvelle carte) Correction de zones où certains personnages pouvaient se coincer. Correction de plusieurs failles dans la carte. Ajustement de l’éclairage de certaines zones. Correction d’un problème : les manchots ne produisaient pas l’effet sonore voulu lorsqu’ils étaient atteints par un projectile. Améliorations d’ordre général Busan Correction d’un problème de physique concernant la vache. Circuit Royal Correction d’un problème de collision qui pouvait bloquer certains personnages. Colosseo Correction d’un problème de placement de caméra pour certaines entrées en scène. Esperança Correction d’un problème : D.Va pouvait se coincer dans un certain arbre lorsqu’elle entrait dans son méca. Tour de Lijiang Correction de plusieurs zones qui permettaient de quitter l’espace jouable. Midtown Correction d’une zone dans laquelle il était malencontreusement possible de se lever. Correction d’un problème : le masque de collision des balustrades pouvait ne pas disparaître après leur destruction. Vous pouvez désormais sélectionner Midtown comme option d’Échauffement en partie personnalisée.



Personnages Ashe Correction d’un problème : le modèle Raijin traversait la caméra lorsque vous tiriez au viseur. Écho Correction d’un problème : Si Écho clonait Sombra alors qu’un porte-bonheur était équipé, elle perdait toutes ses textures lorsqu’elle utilisait Furtivité. Ajout d’effets sonores manquants à la capacité Bombes collantes. Hanzo Correction d’un problème : atteindre un personnage à l’aide d’un arc en or pouvait rendre son arme dorée. Reinhardt Correction d’un problème : dans certains cas, il était possible d’échapper à la Charge de Reinhardt. Correction d’un problème : les effets visuels de Frappe de feu ne disparaissaient pas quand D.Va l’absorbait à l’aide de Matrice défensive. Lúcio Correction d’un problème : l’animation de Volume max continuait en cas d’étourdissement. Orisa Correction d’un problème avec Vague Terra : l’effet visuel circulaire ne surlignait pas les zones situées en hauteur par rapport à Orisa. Symmetra Correction d’un problème : emprunter le Téléporteur de Symmetra lorsque celui-ci était détruit pouvait vous envoyer au mauvais endroit. Torbjörn Correction d’un problème : votre tourelle ciblait les mêmes ennemis que les autres alliés incarnant Torbjörn.

Forge

Divers Correction d’un problème : la condition « Tir secondaire » n’était pas déclenchée par certains personnages. Correction d’un problème : la condition « Tir principal » n’était pas déclenchée par certains personnages. Correction d’un plantage qui pouvait se produire en cas de création de nombreuses règles. Correction d’un problème : il était difficile de voir où se trouvait le curseur dans l’interface en cas d’utilisation d’une manette.



Vous pourrez retrouver l'intégralité des notes de patch ainsi que les commentaires détaillé de l'équipe de développement sur le site officiel d'Overwatch 2.