Depuis l’annonce de la fin des lootboxes dans Overwatch 2, c’est l’une des questions qui demeure : qu'adviendra-t-il des boîtes non ouvertes, des crédits restants et même des tenues débloquées lors du lancement de la suite ? Blizzard offre enfin une réponse concrète.

Non, vous ne perdrez rien au lancement d'Overwatch 2

Le passage en free-to-play d’Overwatch 2 suscite de nombreuses interrogations auprès des joueurs. La transition du premier jeu vers sa suite était encore entourée de zones d’ombres, que les développeurs ont enfin clarifié à l’occasion d’une session de questions-réponses sur Reddit. Jon Spector, vice-président de la franchise, a confirmé que les lootboxes et les devises actuelles (jetons OWL, crédits in-game, points de compétition) ne disparaîtront pas.

« Ces devises existantes vous accompagneront dans Overwatch 2. Nous mettrons fin aux lootboxes et avant le lancement du 2 toutes celles non ouvertes le seront automatiquement. Votre compte recevra directement tout le contenu. » La nouvelle monnaie virtuelle sera cependant la devise principale du second opus. Il sera donc impossible d’acheter certaines choses avec les crédits transférés d’Overwatch 1.

L’employé en profite par ailleurs pour rappeler que l’ensemble des tenues, emotes, et autres éléments seront bien transférés dans Overwatch 2. En espérant que le jeu ne suive pas les traces de Diablo Immortal et offre un modèle économique sain. Pour rappel, il est toujours possible de s’inscrire à la bêta consoles et PC qui se tiendra le 28 juin. Le lancement en early access est quant à lui prévu pour le 4 octobre 2022.