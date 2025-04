Après un lancement au format free-to-play en 2022 compliqué en raison d'une monétisation controversée, et surtout l'annulation l'année dernière du fameux mode PvE qui devait justifier son existence, Overwatch 2 devait drastiquement se réinventer pour séduire à nouveau les joueurs. Une tâche difficile, avec l'arrivée fin 2024 de Marvel Rivals, un concurrent particulièrement dangereux et actuellement très en vogue. Avec sa Saison 15 du titre multijoueur de Blizzard venait notamment secouer les choses avec les bonus et un nouveau héros. La Saison 16 va apporter une autre nouveauté majeure au jeu, qui semble à s'y méprendre incorporer des éléments du regretté mode PvE. Voyons cela plus ou détail pour voir si la chose vaut vraiment le détour.

Overwatch 2 bientôt de retour dans le stade des hero shooters de référence ?

Après avoir créé un véritable raz-de-marée en 2016, la licence Overwatch s'est quelque peu reposée sur ses lauriers et des bases certes solides, mais qui n'ont que peu changé au fil des ans. Overwatch 2 venait notamment changer la dynamique des parties en passant du 6v6 au 5v5, dans un souci de rendre l'ensemble plus nerveux. Ce qui n'a pas été du goût de tout le monde, forçant Blizzard à rétropédaler et réintroduire le 6v6, du moins en compétitif.

La Saison 16 à venir ce 22 avril pourrait cependant donner un sérieux coup de pied dans la fourmilière. Overwatch 2 va en effet accueillir un tout nouveau mode de jeu séparé de la Partie Rapide et des Parties Classées : Stadium. Celui-ci va proposer à deux équipes de 5 de participer à 4 manches gagnantes (donc jusqu'à 7), dans des versions accélérées des modes de jeu classique. Le twist, c'est que le choix d'un héros se fera pour toute la partie, tout en respectant la distribution des rôles 1 Tank, 2 DPS et 2 Supports. Les joueurs seront cependant en mesure d'améliorer leur héros via des pouvoirs à débloquer contre de la monnaie obtenue au fil du Stadium.

Le mode Stadium proposera également d'incarner ses personnages à la troisième personne, et comportera une composante classée, avec son lot de récompenses en montant de rangs. À noter que seulement 17 héros d'Overwatch 2 seront disponibles au lancement du mode Stadium, comme suit :

Tanks D.VA La Reine des Junkers Orisa Reinhardt Zarya

DPS Ashe Cassidy Genji Mei Faucheur Soldat 76

Support Ana Ange Juno Kiriko Lucio Moira



Rendez-vous donc à partir du 22 avril pour voir si ce mode Stadium arrivera à reconquérir son public.

Source : Site officiel d'Overwatch 2