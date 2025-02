L’heure est au changement pour Overwatch 2. Pendant de longues années, Blizzard et ses équipes ont surprotégé le cœur du gameplay, sans doute un peu trop. Un passage en 5v5, quelques nouveaux modes de jeu, d’autres annulés. En presque dix ans, les évolutions majeures se comptent sur les doigts de la main et maintenant que la concurrence se fait plus rude, le jeu a besoin de changement, de quelque chose de plus frais. Les habitudes des joueurs s’apprêtent à être assez bouleversées avec l’arrivée de plusieurs nouveautés majeures. Blizzard nous a présenté l’avenir d'Overwatch 2 et 2025 pourrait bien être placée sous le signe du renouveau pour le FPS compétitif.

Une grande nouveauté pour Overwatvch 2, les bonus

Le 18 février 2025, Overwatch 2 accueillera donc sa quinzième saison et avec elle sa plus grosse innovation à ce jour : les bonus. Des améliorations propres à chaque personnage qui devraient permettre de rebattre les cartes en termes de stratégie et qui apporteront pour sûr un nouveau twist à nos héros préférés. Orisa qui peut troquer son javelot pour un bouclier comme à la bonne époque, Faucheur qui débloque une attaque mid-range… elle a sur le papier tout pour apporter un petit vent de fraîcheur en permettant aux personnages de s’adapter encore plus aux playstyles de la communauté. Si vous êtes du genre à jouer Zenyatta ou Moira en DPS par exemple, il y aura clairement des bonus pensés pour vous.

Dans les faits, une nouvelle jauge viendra se greffer en dessous de la barre de vie. Une fois remplie, il conviendra de choisir un perk parmi deux à chaque niveau (trois maximum au total), sachant qu’ils sont irréversibles pour toute la durée de la partie en cours. Les deux premiers seront des bonus dits mineurs, qui permettent par exemple à Lucio d’envoyer valser ses adversaires plus loin, puis il faudra choisir parmi deux bonus majeurs, ceux plus gamechangers. Par exemple, Ana peut devenir plus agressive avec des perks qui feront d’elle une sniper capable de tenir encore plus tête à Fatale, quand Torbjorn pourra installer sa tourelle sur les murs. Oui, oui, vous avez bien lu. De quoi bouleverser la meta, mais aussi adapter ses builds en fonction des situations pour mieux contrer certains adversaires.

Retour des lootboxes et 6v6 en compétitif

Des quelques matchs qu’on a pu tester, cette nouveauté apporte bien un nouveau zest à Overwatch 2, même s’il faudra la mettre plus à l’épreuve pour savoir quelle saveur elle aura réellement. On vous rassure, toutes vos habitudes ne changeront pas du tout au tout dès la semaine prochaine. “Nous ne voulions pas que les bonus chamboulent complètement l’équilibre ou que vous ayez soudainement l’impression de jouer quelque chose de trop éloigné du héros que vous connaissez et aimez déjà”, a ainsi expliqué Alec Dawson, Lead Game Designer d’Overwatch 2. Blizzard entend en tout cas la faire évoluer en fonction des retours de la communauté, quitte à en changer parfois lors de certaines saisons pour pimenter un peu le gameplay.

La saison 15 d’Overwatch 2 sera également marquée par l’arrivée d’une nouvelle héroïne venue du Danemark : Freya. Une DPS agile qui demandera dextérité et précision, puisqu’elle se battra avec une arbalète capable de faire des dégâts importants à distance comme en mid-range. Sa particularité : elle peut s'élever dans les airs et dasher latéralement pour se placer dans les spots habituels, se repositionner ou esquiver certaines attaques et ultimes. Autant dire qu’elle sera avant tout réservée aux plus talentueux de la communauté, car elle particulièrement technique.

Du côté des nouveautés imminentes, il faudra aussi compter sur le comeback d’une mécanique réclamée corps et âme par la communauté. Dans l’idée de récompenser davantage les joueurs, les lootboxes seront bientôt de retour, avec plus de transparence quant à leur contenu. Elles pourront être obtenues en complétant la version gratuite du Battle Pass, en finissant les missions hebdomadaires et bien plus encore. Le 6v6 aura également le droit à sa propre version compétitive d’ici la moitié de la saison, quand Zenyatta sera à l’honneur avec un skin mythique particulièrement joli.

Ça, c’est pour le plus imminent, car Overwatch 2 a semble-t-il une feuille de route déjà toute tracée. La saison 16 accueillera ce qui, selon moi, sera sa nouveauté la plus intéressante : le mode Stadium. Pensé pour exister en parallèle des Parties Rapides et du Compétitif, ce nouveau mode de jeu risque d’être le nouveau chouchou de la communauté, et pas seulement parce qu’il apporte une vue à la troisième personne comme beaucoup l’ont réclamé.

Plus concrètement, deux équipes de 5 joueurs s’affrontent au cours de sept manches piochant dans des versions condensées des trois modes principaux (Clash, Push, Control). La première équipe arrivée à 4 manches gagnées l’emporte. La particularité, c’est que les joueurs devront dès le départ choisir un personnage parmi une presque quinzaines (pour commencer), et devront s’y tenir jusqu’à la fin de la partie. Chaque round, tous les joueurs gagnent de l’argent en fonction de leurs actions et performances. Ces pièces, il faudra les dépenser dans un arbre franchement bien fourni qui permet d’améliorer son héros comme bon vous semble avec des passifs comme des compétences à gagner.

Kiriko peut alors créer un clone, Ange partir dans une build full DPS qui peut faire très très mal ou au contraire être capable d’auto-ressusciter un allié de son choix, Reinhardt pour changer avec son bouclier activé, etc. Les possibilités et les situations que cela peut entraîner sont nombreuses et contrairement aux bonus elles changent clairement la donne, sachant que vous pouvez les reset à chaque manche si vous avez besoin de changer votre build pour contrecarrer celles des adversaires. Ça apporte très clairement une nouvelle saveur à Overwatch 2, et ça faisait longtemps que je ne m’étais pas autant amusée dans le jeu. C’est rapide, ça a du peps, et ça peut clairement tuer la redondance des autres modes en nous laissant autant de marge de manœuvre pour personnaliser nos héros. Il me tarde de tester de nouvelles builds en tout cas, surtout celle où Ange devient presque un tank si on améliore ses défenses et points de vie au maximum. Il y a un côté arcade assumé avec un grain de folie franchement rafraîchissant.