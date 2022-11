Si son lancement chaotique est derrière lui, Overwatch 2 est souvent sous le feu de vives critiques. Qualité des cosmétiques, modèle économique, battle pass et contenu des événements sont autant d'éléments qui ont été pointés du doigt par les joueurs. Un récent sondage laissait entrevoir une lueur d'espoir : du changement pour les microtransactions. Aujourd’hui, Blizzard confirme avoir écouté les retours et se prépare à apporter quelques modifications.

Du changement pour Overwatch 2

Des changements arrivent dans Overwatch 2. Suite aux retours des joueurs sur différents axes, Blizzard annonce des améliorations à venir. A court terme comme sur long terme, quelques modifications bienvenues sur la façon dont les récompenses et le battle pass fonctionneront sont prévues. Dès la saison 2, les récompenses changeront de façon à ce que chaque événement comporte un modèle qui peut être débloqué simplement en jouant. Et ce en plus des autres objets ornementaux habituellement proposés.

Une annonce qui fait suite aux plaintes des joueurs quant à l'événement Halloween d'Overwatch 2. Ce dernier ne proposait en effet rien de gratuit à part quelques lignes de dialogues et titres honorifiques. La seule tenue exclusive à l'évent était bloquée dans un bundle vendu environ 26 euros.Du contenu gratuit arrivera aussi régulièrement via le programme des Drops sur Twitch. « Nous voulons que les prochaines saisons soient plus gratifiantes que la saison 1 pendant que nous travaillons sur nos projets à long terme », explique Jared Neuss, nouveau producteur exécutif d’Overwatch 2.

Feuille de route d'Overwatch 2

Les plus gros changements seront néanmoins effectués à partir de la saison 3. Des modifications seront en effet apportées au Battle Pass, sans pour que l'on ne sache lesquelles. Blizzard a néanmoins revendiqué son désir de recentrer les systèmes de progression vers le jeu tout en proposant des défis plus intéressants. « Nous pourrons bientôt vous parler de certains de ces changements, mais d’autres nécessiteront un peu plus de temps », précise le communiqué. Blizzard admet ne pas être entièrement satisfait du modèle actuel, mais souhaite trouver un bon équilibre entre les éléments qu’ils apprécient et ceux que les joueurs aimeraient voir.