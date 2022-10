Comme beaucoup de jeux multijoueurs et free-to-play, le lancement d’Overwatch 2 s'est fait en catastrophe. Alors que les joueurs sont frustrés, Blizzard s’explique.

C’était le grand soir pour Overwatch 2. Ce mardi 4 octobre à 21h tapantes, Blizzard a ouvert les portes de la suite tant attendue des fans. Malheureusement rares sont celles et ceux qui ont réussi à dépasser le palier. Problèmes de connexion, erreurs de serveurs, contenus manquants, le lancement d’OW 2 ne s’est pas passé comme prévu et ce ne serait pas du fait de Blizzard. Explications.

Un lancement chaotique pour Overwatch 2

En file d’attente, 40000 joueurs devant vous. Si vous avez essayé de jouer à Overwatch 2 vous êtes au fait de ce douloureux message. Comme cela était arrivé pour le lancement de la beta, et qui se produit pour d’autres grosses licences, OW 2 souffre de divers problèmes empêchant les joueurs d’accéder au jeu. A première vue, tout portait à croire que Blizzard n'avait anticipé la ferveur du passage au free-to-play et que les serveurs ne sont pas suffisants pour accueillir tout le monde.

Pire encore, certains joueurs et joueuses étant parvenus à entrer dans les serveurs et dans le jeu ont eu une mauvaise surprise. Certains de leurs contenus ardemment obtenus dans le premier jeu ont disparu. Les acheteurs du Pack de l'Observatoire d’Overwatch 2 (facturé environ 40 euros) n’ont pas retrouvé ce qui leur avait été promis. Blizzard a tenu à les rassurer : c’est un bug qu’il s’affaire à corriger. Quant aux problèmes de connexion et de serveurs, l’éditeur américain s’est expliqué.

Blizzard victime d'attaques DDoS

« Nous rencontrons malheureusement une attaque DDoS massive sur nos serveurs. Les équipes travaillent d’arrache-pied pour réduire/gérer le problème. Cela provoque beaucoup de problèmes de connexion/déconnexion » a expliqué Mike Ybarra, président de l’entreprise aux alentours de 22h30. Blizzard a depuis clarifié que les serveurs étaient en réalité sous le joug de plusieurs attaques.

« Nous continuons de progresser sur les problèmes de serveurs et de stabilité. Nous travaillons aussi sur une seconde attaque DDoS. Tout le monde est sur le qui-vive et nous continuons de travailler toute la nuit. Merci pour votre patience. Nous partagerons plus d’infos quand nous en aurons » a ajouté Aaron Keller, le nouveau game director d’Overwatch 2. Quant à la question : quand est-ce que le jeu sera jouable ? Aucune réponse pour l'instant. Il faudra patienter jusqu'à ce que les équipes de Blizzard parviennent à contenir le problème.