Les problèmes au lancement étant désormais réglés, Blizzard peut se tourner plus sereinement vers l’avenir d’Overwatch 2. Tandis que la saison 1 battra son plein pendant encore quelques mois, les prochaines tenues légendaires de certains personnages ont été dévoilées à l'avance.

Des skins légendaires d'Overwatch 2 dévoilés à l'avance

Les contenus cosmétiques d’Overwatch 2 sont au cœur d’une polémique. Plusieurs fans ont calculé combien de temps ou d’argent il faudrait pour débloquer l’ensemble des tenues et autres objets acquis dans le premier opus. La réponse se compte en siècles et en milliers de dollars. Qu’à cela ne tienne, Blizzard entend combler les joueurs les plus acharnés et ceux prêts à mettre la main au porte-monnaie avec tout un tas de skins légendaires. A l’instar de celle de Chopper actuellement disponible dans la boutique pour une durée limitée, presque toutes porteront sur le Cyberpunk, thème de la Saison 1 et de son Battle Pass.

De nouveaux skins légendaires futuristes d'Overwatch 2 arrivent donc pour Fatale, Hanzo et Zenyatta. On peut également apercevoir d’autres tenues dans la vidéo, comme Chacal en costard ou Soldat 76 avec un cache-œil. Les joueurs sont visiblement satisfaits du design de ces futurs objets cosmétiques, mais regrettent surtout de voir qu’elles n’ont pas été incluses d’emblée dans le Battle Pass, payant comme gratuit. Il va donc falloir impérativement passer à la caisse, car il est pour le moment impossible d’amasser à temps les 1900 crédits demandés.