La sortie d’Overwatch 2 approche à grands pas. Dès le 4 octobre prochain, un nouveau chapitre commencera pour la bande héros qui sera régulièrement rejointe par des personnages jouables inédits. Seulement le couperet vient de tomber, il y aura du changement quant à leur déploiement et ça déplait déjà fortement à certains habitués. Explications.

Les nouveaux héros d'Overwatch 2 au cœur d'une polémique

L’arrivée d’Overwatch 2 s’accompagnera de changements plus ou moins importants. On le sait de source sûre maintenant, le free-to-play adoptera le désormais inévitable système de Battle Pass, un gratuit, l’autre payant. Cela implique donc de nouvelles manières de débloquer du contenu, notamment des skins, emotes et autres contenus cosmétiques … et les nouveaux personnages ? La nouvelle a fait l’effet d’une bombe au sein de la communauté hier. Un leak d’un descriptif officiel mentionnait en effet un Battle Pass Premium permettant de débloquer d’emblée l’un des nouveaux héros appelé Kiriko.

La nouvelle a rapidement fait polémique sur les réseaux sociaux. Jon Spector, vice-président de Blizzard, a tenu à prendre la parole sur le sujet afin de rassurer les fans. Oui, les nouveaux héros d’Overwatch 2 devront être débloqués via un Battle Pass, mais uniquement celui gratuit et accessible à tous. « Nous partagerons de plus amples informations à l’approche du lancement », a-t-il ajouté. Tout est bien qui finit bien ou presque. Même s’ils n’auront pas besoin de débourser un seul centime pour jouer aux nouveaux personnages, les joueurs sont partagés sur le sujet.

En effet certains soulignent le fait qu’ils ne seront pas forcément accessibles à tous car ils impliquent de jouer pendant à un certain temps et à une période donnée. Quelqu’un qui prendrait le jeu en cours de route n’aurait alors pas l’intégralité du roster. En partie non compétitive, cela pourrait également créer des déséquilibres pour contrer certains autres personnages. A voir comment Blizzard va se dépatouiller pour répondre aux craintes de la communauté d’Overwatch 2.