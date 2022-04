Halo Infinite, Fortnite, Call of Duty, Valorant. Les jeux ayant adopté le modèle du Battle Pass sont nombreux. Et l’un des FPS les plus attendus de ces prochaines années pourrait suivre le mouvement.

Un système de Battle Pass pour Overwatch 2 ?

Overwatch pourrait succomber à l’une des tendances des jeux en ligne modernes. Attendue depuis 2019, la suite du FPS à succès de Blizzard atteindra une nouvelle étape majeure. Après une alpha réservée qu’aux joueurs professionnels et aux développeurs, le jeu se laissera approcher par une partie du grand public ce 26 avril avec sa première bêta fermée. L’occasion de découvrir les changements apportés par Overwatch 2, de nouvelles cartes, des personnages inédits et pas que.

Si l’intérêt de Blizzard est avant tout de tester ses serveurs, et s’assurer que l’équilibrage et la refonte des personnes connus sont corrects, l’éditeur pourra récolter l’avis des joueurs sur les nouvelles mécaniques. Et l’une d’entre elles pourrait s’être dévoilée dans un artwork de Jayson Kirby. L'artiste ayant travaillé sur l’interface utilisateur des jeux Overwatch jusqu’en 2020 a partagé quelques-uns de ses travaux sur Artstation. Et sur l’une des images, on peut apercevoir qu'un Battle Pass est en préparation.

Battle Pass payant ou non ? La question demeure

Plus concrètement, on y voit Bastion ou l'un de ses congénères, la liste des menus accessibles, des récompenses débloquées et surtout une ligne «Battle Pass» en dessous de la boutique. De quoi laisser penser que Blizzard va suivre le mouvement et adopter cette formule dans Overwatch 2. Rappelons qu'elle s’apparente surtout à une mécanique de monétisation moderne, mais qui dans la plupart des cas ne nécessite pas forcément de passer à la caisse. La fonctionnalité sert avant tout à récompenser les joueurs pour leur fidélité avec des objets, skins et autres items inédits qui ne peuvent être débloqués que pendant la saison en cours.

Actuellement, Overwatch propose de temps à autre un système qui s’en rapproche. Par exemple, pour l’événement Anniversaire Remix en cours, les joueurs peuvent gagner chaque semaine une série de récompenses autour d’un personnage. Il suffit alors de joueur un certain nombre de parties, voire moins en cas de victoire, pour les débloquer. Reste maintenant à savoir comment l’éditeur veut implémenter cette nouvelle mécanique dans Overwatch 2, du moins si elle arrive dans le jeu final. Le concept art en question date en effet au plus tard de 2020 et l’interface tout comme leur contenu peut avoir changé entre temps. L'image en question fait néanmoins mention de défis et de récompenses pour avoir joué à une partie rapide. Il faudra attendre que Blizzard communique officiellement dessus pour être fixé.