Malgré un lancement des plus chaotiques, Overwatch 2 a réussi à remonter la pente et a fini par trouver son public. Toutefois, le jeu n’a pas échappé à la colère des joueurs qui ont rapidement pointé du doigt de très gros soucis. Alors que le spectre des polémiques de Diablo Immortal était encore bien présent, dès sa sortie, Overwatch 2 a essuyé de vives critiques concernant sa boutique en ligne, ses prix très élevés, le manque de récompenses et de gratifications offertes aux joueurs, un season pass un peu maigrichon ou encore un système de classement pas très clair pour le mode compétitif. Bonne nouvelle, Blizzard semble avoir écouté les joueurs et de très gros changements sont à venir dès la saison 3.

Overwatch 2 sera plus généreux dès sa saison 3

Dans un long article sur son site officiel, le studio est revenu pour teaser une partie des changements qui débarqueront dès la saison 3 d'Overwatch 2 et qui continueront d'ailleurs à arriver avec la saison 4. Au menu, plus de récompenses, un système de battle pass revu, de gros équilibrages et un mode compétitif amélioré.

En premier lieu, les récompenses comme les skins, les tags, les emotes ou encore les répliques, devraient être plus facilement accessible aux joueurs. Blizzard ne nous dit toujours pas si les prix seront revus à la baisse ou si les défis nous gratifieront de nouveaux objets cosmétique, mais il déclare que de gros changements vont être mis en place et que l'on en aura des nouvelles dès cette semaine.

Nous avons reçu des commentaires de joueurs selon lesquels le jeu ne semble pas assez gratifiant pour jouer et que les joueurs ne peuvent pas gagner les objets qu'ils veulent dans un laps de temps suffisamment court. Nous apporterons un changement dans saison 3 qui devrait répondre à certaines de ces plaintes. C'est une première étape. Nous aurons plus de détails à partager à ce sujet la semaine prochaine.

Il est vrai qu'à l'heure actuelle, déverrouiller ses skins favoris est particulièrement difficile. Soit il faut débourser de très grosses sommes, soit on est bon pour jouer de très longs mois, juste pour mettre la main sur un skin. Et ça ne plaît pas.

Blizzard est ici attendu au tournant et les fans espèrent bien pouvoir mettre la main sur des cosmétiques bien plus facilement et à moindre coût. Un battle pass plus fourni, des défis supplémentaires et des récompenses gratuites ici et là pourraient être un bon début.

L'équilibrage entièrement retapé

En tant que jeu purement et simplement compétitif, bien qu'une campagne narrative arrivera bientôt, l'équilibrage est essentiel pour Overwatch 2 et là aussi les joueurs sont déçus. Déçus parce que jusqu'ici les patchs sont trop peu fréquents, les statistiques manquent de transparence et certains personnages sortent beaucoup trop du lot. En l'occurrence, les fans en ont ras le bol des one-shots.

Fatale, Hanzo ou encore Chopper en ligne de mire (pour ne citer qu'eux). Il n'y a en effet rien de plus frustrant que de se faire attrapé par le crochet du plus gros boucher du jeu et de mourir instantanément, ou de se prendre une flèche à l'autre bout de la carte alors que l'on vient tout juste de rejoindre le combat. Blizzard est bien conscient du problème et étudie la question en prenant plusieurs paramètres en compte histoire de ne pas faire n'importe quoi. De plus, le studio affirme que les patchs seront désormais plus fréquents vus que la majorité des correctifs de bugs importants sont d'ores et déjà derrière eux, et qu'il traiteront maintenant les bugs séparement, quitte à publier de petits hotfix ici et là.

La fréquence des équilibrages est un sujet important. Le passage de la correction des bugs via des hotfix devrait nous permettre de traiter l'équilibre plus rapidement et nous aurait permis d'ajuster Chopper plus tôt dans la saison 2. Nous prévoyons toujours un patch initial et un patch de mi-saison pour chaque saison, mais nous avons maintenant la possibilité de faire des hotfix entre ces patchs si nécessaire. Les one-shots et les mécaniques de gameplay frustrantes de certains héros font l'objet de nombreuses discussions au sein de la communauté et de l'équipe. Il s'agit d'une discussion en cours, mais le sujet comporte de nombreuses nuances. Cela impliquent notamment la fréquence de ces mécanismes, les compromis pour les utiliser, le niveau de puissance global d'un héros, la fréquence à laquelle le héros est joué, et bien d'autres paramètres. Sachez que nous sommes à l'écoute, que les commentaires sont excellents et bienvenus, et que nous reviendrons sur ce sujet lorsque nous aurons davantage à partager.

Alors que Chopper a déjà subi un nerf, d'autres héros pourraient également y avoir le droit prochainement, mais Blizzard cherche pour le moment à faire les choses bien. En revanche, la saison 3 apportera d'office un changement sur l'une des nouvelles mécaniques amenées avec Overwatch 2. La recharge des capacités ultimes lors des changements de héros sera revue à la baisse pour éviter que les joueurs n'en profitent de trop pour renverser la vapeur. Elle passera donc de 30% à 25%. Ce qui devrait offrir un peu plus de place aux adversaires pour respirer entre deux ultimes.

Des changements pour le mode classé

Enfin, le mode compétitif d'Overwatch 2 verra son système de classement changer pour être un peu plus clair et lisible. On ne sait pas encore comment seront remplacés ou modifiés les rangs actuels (bronze, argent, or, etc.) mais Blizzard travail également dessus. Des nouvelles seront ici aussi données un peu plus tard. On espère également que les récompenses de ce mode seront ici aussi modifiées. Puisqu'une poignée de jetons pour avoir des armes en or et quelques cosmétiques (icône d'avatar et autres tags) c'est un peu mince.

Le nouveau mode Classé a souffert d'une mauvaise compréhension à sa sortie. Il y avait une confusion autour du rang réel des joueurs et de la manière dont cela se traduisait par leur niveau de compétence, des difficultés à former des groupes avec des amis et une impression négative du matchmaking lorsque des joueurs de rangs différents étaient mis en relation (même si leurs niveaux de compétence étaient similaires sur le papier). Nous mettrons en œuvre quelques changements dans la saison 3 et beaucoup d'autres dans la saison 4, tous visant à créer plus de clarté dans le système.

En s'attaquant à tous les fronts en même temps, Blizzard pourrait complètement changer son jeu dès la saison 3 et rendre l'expérience bien plus agréable. Nous auront tous les détails sous la main dans les jours à venir. Pour rappel, Overwatch 2 est disponible gratuitement sur toutes les consoles et PC.

Et vous, quels changements aimeriez vous voir débarquer dans les prochaines saison d'Overwatch 2 ?