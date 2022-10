Une semaine après son lancement, Overwatch 2 n’est pas encore tiré d'affaires. Héros mis au garage le temps de corriger un bug qui casse le jeu, problèmes de serveurs à la sortie, anciens joueurs qui n’ont pas leur dû, vol de crédits... Blizzard tient à se racheter auprès des joueurs. Pour ce faire, l’éditeur a préparé des petits cadeaux en guise de pardon.

Des cadeaux dans Overwatch 2

Les files d’attentes interminables ont disparu, les soucis majeurs ont été corrigés, mais les joueurs n’oublient pas pour autant le lancement catastrophique d’Overwatch 2. Le jeu s’est fait descendre sur Metacritic et les réseaux sociaux et la grogne est rapidement montée suite aux différents dysfonctionnements, dont certains persistent encore. Pour passer de la pommade, Blizzard a tenu à faire un geste une semaine après le début de la débâcle. Afin de remercier celles et ceux qui l’ont rejoint dans ce nouveau chapitre, le studio va offrir quelques cadeaux.

Tous ceux qui se connecteront entre le 25 octobre et la fin de la première saison recevront une skin légendaire Capitaine Faucheur Maudit et une charme d'arme Pack santé. Et comme le nouveau modèle économique n'est pas apprécié et qu'il faut plus que deux petits objets pour amadouer un petit bonus est prévu. Plusieurs weekends de double XP auront en effet lieu dans Overwatch 2. Aucunes dates n’ont été données pour le moment. L’éditeur promet cependant de revenir vers dans la semaine pour faire le point sur les retours des joueurs.

« Encore merci Votre feedback est vital et nous continuons d’écouter notre communauté. Nous sommes un liveservice maintenant, et cela nous donne la possibilité de continuer à opérer des changements à un rythme plus soutenu que par le passé afin de faire d’Overwatch 2 la meilleure expérience possible. Il y a tellement de choses que nous avons hâte de vous montrer », a conclu l’éditeur dans son communiqué de presse.