D’un côté Orisa, la protectrice bienveillante de Numbani, de l’autre Doomfist, le digne successeur du fléau de la ville. Les deux personnages vont drastiquement changer dans Overwatch 2 et Blizzard fait le point. « Le nouveau format 5c5 change la façon dont les tanks appréhendent les combats d’équipe » explique en préambule l’éditeur dans son billet de blog. La nouvelle configuration ne changera pas leurs objectifs principaux : créer de l’espace pour leurs coéquipiers, initier les combats et protéger leurs alliés en difficulté. Pour cette raison, les tanks adopteront un jeu plus musclé et disposeront d’un arsenal défensif plus redoutable.

Doomfist devient un tank

Résultat, Doomfist passe de DPS à tank, mais il conserve son style de jeu original mêlant rapidité, mobilité et combos. « Certaines capacités vous sembleront familières, tandis que d’autres viendront appuyer son nouveau rôle de tank », explique le concepteur des refontes. Plus concrètement, ses points de vie vont grimper de 250 à 450 pour être plus proches de la moyenne des tanks. Son calibre prosthétique change peu, mais les munitions se rechargent plus vite au détriment des dégâts, moins dévastateurs. Quant à son coup Direct d’enfer, il gagne lui aussi en rapidité. Il sera toujours capable de repousser les ennemis, mais il fera moins mal.

Doomfist disposera en revanche d’une nouvelle capacité : Parade puissante. Elle lui permet d’adopter une posture défensive réduisant de 90 % tous les dégâts venant d’en face. S’il en bloque assez, son gant se charge. Les dégâts, le rayon de repoussement, la vitesse de déplacement et la distance de son prochain Direct d’enfer sont alors augmentés. En bonus, les ennemis seront étourdis s’ils heurtent un mur. « Si vous bloquez une attaque puissante, la charge est immédiate. C’est presque comme un contre », précise l’éditeur.

Notons que la capacité Onde de choc lui permet de se propulser dans la direction ciblée, à l’instar du bond de Winston. De quoi le rendre ultra-mobile et le faire gagner en agilité. Dans Overwatch 2, sa capacité ultime, Frappe météore, fera elle aussi moins de dégâts globalement, mais les dégâts d’impact de la zone centrale restent dévastateurs. Le recul est également remplacé par un effet de ralentissement affectant tous les adversaires touchés.

De gros changements pour Orisa dans Overwatch 2

Orisa aussi adoptera un nouveau style de jeu adapté au format 5c5. A l’inverse de Doomfist, ses capacités défensives ont été réinvesties dans la puissance pour la rendre plus agressive. Plus de buffs pour l’équipe, plus de barrières, Orisa devient un tank offensif.

Alors que ses points de vie et d’armure ont été augmentés, son tir principal devient un projectile dont la taille et les dégâts augmentent avec sa proximité de ses cibles. Son arme n’utilisera plus de munitions au profit d’un système de surchauffe et de refroidissement, qui peut la rendre inutilisable pendant 3 secondes. Avec l’arrivée d’Overwatch 2, Orisa disposera d’un nouveau tir secondaire, le Javelot d’énergie. Il frappe le premier adversaire et inflige de plus amples dégâts s’il est projeté contre un mur.

Autre capacité inédite, le « Javelin Spin » qui lui permet de « faire tourner rapidement un javelot pour détruire les projectiles, augmenter sa vitesse de déplacement vers l’avant et infliger des dégâts aux adversaires tout en les repoussant ». Le Blindage d’Orisa s’adapte également à cette refonte. La compétence réduit la chaleur générée par l’arme principale pour pouvoir attaquer en continu. Elle octroie aussi 125 points de vie supplémentaires. Orisa va également changer de capacité ultime. Avec Lance Terra, l’héroïne se blinde et attire les ennemis à proximité tout en chargeant une attaque de zone. Toutes ces nouveautés seront à découvrir dans la bêta JcJ d’Overwatch 2 qui débutera dès le 26 avril.